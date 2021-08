Quando i talebani erano al potere tra il 1996 e il 2001, i diritti delle donne all’istruzione e all’occupazione sono stati brutalmente violati. Potevano uscire in pubblico solo se accompagnati da un parente maschio e, anche allora, dovevano essere completamente coperti da un burqa. C’era una punizione severa per la disobbedienza a queste rigide regole.

Nei 20 anni trascorsi dalla cacciata dei talebani, le donne afgane hanno combattuto per i propri diritti e hanno assunto un ruolo proattivo nello sviluppo dei diritti umani nella loro nazione, compresa l’istituzione della Commissione indipendente per i diritti umani dell’Afghanistan.

Sotto il governo che è stato appena rovesciato, c’era un ministero per gli affari femminili e, nel 2009, è stata approvata una legge fondamentale per affrontare la violenza contro le donne. L’Afghanistan è anche divenuto firmatario di numerosi strumenti internazionali sui diritti umani, come la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Ora che i talebani hanno ripreso il controllo, le donne temono il peggio.

Lotta per la giustizia

Nonostante i progressi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che quasi il 90% delle donne in Afghanistan ha subito almeno una forma di violenza domestica e che il 17% ha subito violenza sessuale. Questo alto tasso di violenza è radicato nei valori culturali, ma è anche reso possibile dal modo in cui le leggi sono strutturate e viene assicurata la giustizia.

Le donne spesso non sono in grado di accedere alla giustizia alle stesse condizioni degli uomini, sia attraverso meccanismi formali o informali di risoluzione delle controversie. Ad esempio, se una donna afghana decide di intraprendere un’azione legale ai sensi della legge storica sull’eliminazione della violenza contro le donne, dovrà spesso affrontare la violenza di un membro della famiglia per aver cercato di difendere i suoi diritti.

In molti casi, mariti, familiari, polizia, avvocati e giudici scoraggiano le donne dall’intraprendere azioni legali. Molte donne denunciano aggressioni sessuali tramite esami vaginali abusivi, o ‘test di verginità’, durante le procedure giudiziarie. L’esame della verginità è una parte di routine dei procedimenti penali quando le donne sono accusate di crimini morali, compreso il sesso al di fuori del matrimonio. In molti casi le storie sessuali delle donne vengono utilizzate in tribunale come prova per giustificare lunghe pene detentive.

Sia gli uomini che le donne affrontano ritardi e mancanza di sostegno quando cercano una rappresentanza legale in Afghanistan, ma le donne trovano ancora più difficile a causa delle norme culturali discriminatorie e della mancanza di sostegno familiare. È probabile che le donne abbiano un livello di alfabetizzazione inferiore, una mancanza di informazioni su come funziona il sistema giudiziario e un accesso limitato alle risorse finanziarie. Essere dipendenti dai capifamiglia maschi è un ostacolo importante nell’intraprendere azioni legali.

Oltre agli ostacoli formali, le donne affrontano una forte pressione sociale per risolvere le controversie coniugali attraverso meccanismi di giustizia informale come jirgas (un’assemblea di leader locali) e shura (un processo di consultazione), anche se questi offrono loro poca protezione. Le donne devono essere rappresentate da un membro della famiglia maschio nelle riunioni informali per la risoluzione delle controversie comunitarie, quindi non hanno la libertà di parlare da sole. E alcuni meccanismi di risoluzione delle controversie basati su principi riparativi, come lo scambio di donne tra tribù per risolvere una controversia, sono fondamentalmente discriminatori per le donne.

Ritorno al dominio dei talebani

Sebbene la situazione in Afghanistan sia stata difficile per le donne negli ultimi due decenni, c’è stato almeno un cambiamento nella giusta direzione e un sostegno al cambiamento tra molte persone importanti.

Il sistema giudiziario gestito dai talebani, al contrario, rischia di violare intenzionalmente le protezioni costituzionali e internazionali in vigore per sostenere le donne. Con la comunità internazionale in ritirata, non ci sarà nessuno che impedirà al nuovo regime di smantellare queste protezioni. C’è voluta una notevole pressione politica per portare avanti le riforme che hanno avuto luogo. Che ora scomparirà del tutto.

Una delle principali preoccupazioni è il futuro delle numerose organizzazioni per i diritti delle donne e di altri gruppi della società civile che hanno operato in Afghanistan fino ad ora. Gli enti di beneficenza internazionali e le ambasciate straniere hanno sostenuto il loro lavoro sul campo, ma ora le stanno lasciando vulnerabili.

Il sistema legale afghano è molto complesso. Si basa su valori religiosi, costumi e valori tribali, che spesso sfociano in processi discriminatori. Le donne, ad esempio, possono essere incarcerate per zina (crimini morali) che possono includere la ‘fuga di casa’ nei casi di violenza domestica.

Anche quando un tribunale decide a favore di una donna, potrebbe comunque subire violenze per mano della sua stessa famiglia. Le norme patriarcali ei valori socio-culturali hanno molto peso e spesso impediscono alle donne di accedere alla sfera pubblica – come tribunali e stazioni di polizia – senza l’accompagnamento di tutori maschi. Intraprendere azioni legali contro i coniugi è spesso percepito come un vergognoso tabù.

Queste pratiche continuano nonostante due decenni di progressi. Ora sembra più probabile che tali pratiche diventino la norma sotto i talebani. La loro recente dichiarazione dichiara: “Permetteremo alle donne di lavorare e studiare all’interno delle nostre strutture”. Questo lascia aperta la domanda: qual è il quadro offerto?

Le donne vissute sotto i talebani 20 anni fa ricordano con timore la loro estrema interpretazione della sharia. Queste donne hanno poca fiducia che il nuovo regime sarà diverso. Come accademica donna che lavora sull’accesso alla giustizia, è insopportabile immaginare come sarebbe vivere sotto il dominio misogino dei talebani, dove gli uomini saranno in grado di elaborare narrazioni patriarcali dalle leggi religiose.

Traduzione dell’articolo ‘Afghanistan: progress on women’s rights has been hard fought – now everything is at risk under the Taliban’