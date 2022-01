I talebani hanno recentemente annunciato che costituiranno un battaglione di attentatori suicidi come parte dell’esercito nazionale dell’Afghanistan. Secondo il portavoce talebano Zabihullah Mujahid, queste ‘brigate del martirio’ saranno sotto il controllo del ministero della Difesa e saranno utilizzate per operazioni speciali. Questo è stato condannato come ‘orribile e spaventoso’ da Shaharzad Akbar, Presidente della Commissione indipendente per i diritti umani dell’Afghanistan.

Le missioni suicide e il martirio sono stati entrambi a lungo associati all’attività terroristica. Prima di prendere il potere nel 2021, i talebani hanno usato attentatori suicidi per 20 anni per attaccare le truppe statunitensi, britanniche e afghane. Come si inseriscono tali attività all’interno di una forza militare?

Le origini degli attentati suicidi possono essere fatte risalire al 13 marzo 1881, quando Ignaty Grinevitsky, un membro del gruppo terroristico The People’s Will, sganciò una bomba ai piedi dello zar Alessandro II fuori dal Palazzo d’Inverno a San Pietroburgo, uccidendoli entrambi.

La notte prima dell’attacco Grinevitsky scrisse: “Credo che con la mia morte farò tutto ciò che è mio dovere fare”. In quell’atto mortale, Grinevitsky divenne il primo kamikaze registrato.

I bombardamenti suicidi divennero parte dei movimenti ribelli e della guerra moderna. I piloti giapponesi usarono tattiche suicide durante la seconda guerra mondiale, con i piloti giapponesi Kamikaze che fecero schiantare i loro aerei contro navi militari alleate. I giapponesi progettarono armi per compiere attacchi suicidi, tra cui il siluro con equipaggio Kaiten, l’aereo Kamikaze appositamente costruito Ki-115 e l’aereo Kamikaze a razzo Ohka. In Germania, le unità Rammjäger della Luftwaffe impiegarono tattiche di speronamento aviotrasportato e, quando i tedeschi iniziarono a perdere, le chiamate per le missioni Selbstopfer (sacrificio di sé) uscirono.

I Viet Minh si servirono di “volontari della morte” nella battaglia per Dien Bien Phu nel marzo 1954, durante la guerra tra guerriglie vietnamite e colonialisti francesi in Indocina, mentre la guerra civile libanese diede inizio all’attuale grande fase degli attentati suicidi

Nel 21° secolo, gli attentati suicidi in Afghanistan, Pakistan e Iraq sono diventati un evento regolare, l’arma preferita di alcune organizzazioni terroristiche. Due forme di violenza hanno dominato l’insurrezione talebana contro la presenza occidentale: gli ordigni esplosivi improvvisati (IED) attivati ​​dalle vittime e gli attentati suicidi nelle aree popolate. Molti degli attacchi in Afghanistan sono stati effettuati da bambini, alcuni di appena nove anni. Questi bambini erano facili da radicalizzare e convincere che la loro morte “per la causa” li avrebbe trasformati in “martiri”.

‘Martiri’ per la jihad

Il concetto di martirio (“martire” in greco significa “testimone”) è di importanza cruciale nelle religioni monoteiste. Nel cristianesimo primitivo, gli apostoli erano “testimoni” di ciò che osservavano nella vita di Cristo. In quanto tali sono stati esposti a gravi pericoli, inclusa la sofferenza della pena finale per le loro convinzioni – quindi la parola è arrivata a riferirsi a qualcuno che si sarebbe lasciato volontariamente mettere a morte piuttosto che negare la propria fede. Ciò garantirebbe anche l’ingresso in paradiso.

Il martirio divenne una caratteristica centrale della jihad nel IX secolo. Fin dall’inizio, gli scrittori di jihad ne hanno sottolineato l’aspetto spirituale: una persona sporca di peccati potrebbe intraprendere la jihad per purificare il suo spirito. Un mujahid – uno che compie la jihad – ha i suoi peccati purificati sia combattendo che subendo il martirio.

È questo tipo di aspettativa di ricompense nell’aldilà e di promesse di paradiso che sono coinvolte nella radicalizzazione. In quanto tali, questi possono essere impiegati nel reclutamento delle brigate del martirio dell’Afghanistan. Tali strategie di reclutamento coinvolgeranno quindi sia un elemento religioso, associato al concetto di martirio e alle sue ricompense, sia un elemento militare di indottrinamento. Ciò comporta l’addestramento dell’esercito volto a preparare i soldati all’uccisione, promuovere un’identità collettiva e imporre la subordinazione e l’obbedienza.

Nuovo tipo di guerra

Contro chi verranno schierati questi battaglioni suicidi? Lo Stato islamico Khorasan (ISIS-K) è stato responsabile di quasi 100 attacchi contro civili in Afghanistan e Pakistan, nonché di 250 scontri con le forze di sicurezza statunitensi, afgane e pakistane da gennaio 2017.

Con il sostegno della leadership centrale dello Stato Islamico in Iraq e Siria, l’ISIS-K si è rivolto sempre più all’Afghanistan, lanciando attacchi quotidiani contro i talebani, tendendo imboscate, bombardando e assassinando i suoi agenti. Continua inoltre a condurre attacchi di massa contro civili, prendendo di mira la minoranza sciita Hazara.

Ma i talebani hanno usato la violenza anche contro i civili. È stato riferito che almeno 20 civili sono stati uccisi nella valle del Panjshir in Afghanistan, che ha visto combattimenti tra talebani e forze di opposizione, nonostante le promesse di moderazione dei talebani.

Secondo un rapporto della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), la principale causa di vittime civili durante la prima metà del 2021 sono stati gli IED, utilizzati dall’ISIS-K e dai talebani. Questi ammontavano al 38% di tutti le vittime civili.

L’uso di IED a pressione, quasi tutti da parte dei talebani, ha provocato il 42% in più di vittime civili rispetto allo stesso periodo del 2020. Gli IED a pressione, che possono essere attivati anche da un bambino che li calpesta, sono indiscriminati e illegali . L’UNAMA ha invitato i talebani a vietarne l’uso.

Negli ultimi due decenni, gli attentati suicidi sono stati associati a ribellioni, terrorismo e guerre irregolari. È un’insurrezione apocalittica e utopica, in cui punizioni e ricompense religiose costituiscono la base dell’azione. Ora, un po’ come i Kamikaze prima di loro, devono essere membri di un esercito nazionale, dotato di riconoscimento e legittimità. È una sorta di terrorismo di stato in cui lo stato non salvaguarda né i civili, né i soldati.