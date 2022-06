L’Afghanistan sta attraversando una crisi umanitaria da quando le forze della coalizione guidate dagli Stati Uniti si sono ritirate dall’Afghanistan nell’agosto 2021, innescata in realtà dal rifiuto della comunità internazionale di riconoscere il nuovo governo afghano. È strano capire che quando non c’era un governo rappresentativo del popolo afghano, il mondo intero lo riconosceva, ma quando la maggioranza del popolo afghano è con i talebani, lo stile di governo talebano e talebano non è accettabile per il mondo. Si temeva che in Afghanistan scoppiasse un’altra era di guerra civile, ma ciò non è accaduto ei talebani non hanno incontrato alcuna resistenza perché non c’è nessun intervento e interesse straniero nell’attuale Afghanistan ed è per questo che è difficile governare questo Paese. Va tenuto presente che l’economia dell’Afghanistan dipende per l’80% dagli aiuti esteri. La gravità dell’attuale crisi afgana può essere misurata da questo, e gli analisti si aspettano che questa crisi ucciderà più afgani degli afgani uccisi nei 20 anni di guerra. La maggior parte delle famiglie afghane ha perso il proprio sostentamento negli ultimi mesi. La crisi in Afghanistan ha le sue radici nel settore bancario del Paese e di fronte alle severe sanzioni esterne sui fondi umanitari e di sviluppo internazionali.

Nel tentativo diretto di ridurre l’accesso dei talebani alle attività estere, il governo degli Stati Uniti ha imposto rigide restrizioni alle transazioni con la banca centrale dell’Afghanistan. Da quando i talebani hanno preso il potere l’anno scorso, il governo degli Stati Uniti ha sospeso il riconoscimento della banca centrale dell’Afghanistan, che ha di fatto tagliato fuori l’economia del paese dal mondo, lasciando milioni di funzionari governativi, inclusi insegnanti, operatori sanitari e altri lavoratori ordinari Il pagamento di progetti e stipendi è stato gravemente ostacolato. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno tagliato la maggior parte dei finanziamenti per i progetti di sviluppo oltre a bloccare i finanziamenti internazionali. La siccità, l’instabilità politica e il conflitto di lunga data in Afghanistan avevano portato all’insicurezza alimentare e alla povertà prima che le truppe statunitensi se ne andassero, ma la crisi è aumentata bruscamente nei mesi successivi alla presa di potere dei talebani. Miliardi di dollari in calo degli aiuti allo sviluppo esteri hanno devastato l’Afghanistan. La maggior parte degli afgani sta morendo di fame e più di un milione di bambini sotto i cinque anni sono ad alto rischio di fame.

Secondo l’International Rescue Committee, l’Afghanistan è in cima alla lista annuale di emergenza di questi Paesi e la crisi umanitaria è destinata a peggiorare nei prossimi mesi. Sebbene la situazione generale dell’ordine pubblico in Afghanistan stia migliorando, il deterioramento della crisi umanitaria sta lanciando l’allarme per una grave catastrofe umanitaria nei giorni a venire. Il governo talebano non è in grado di sfamare il popolo afgano. La fame è evidente in ogni città, villaggio e strada in Afghanistan. Le lunghe code fuori dai negozi di alimentari e le rivolte per i prodotti alimentari sono diventate all’ordine del giorno in diverse parti del paese. Anche la disoccupazione ha raggiunto il massimo storico. Per la prima volta, un gran numero di afghani sta affrontando questa crisi della fame. Una grave carenza di finanziamenti e prezzi alle stelle delle materie prime hanno anche creato una crisi socioeconomica in Afghanistan. La situazione sta decisamente sfuggendo di mano e gli effetti di questa crisi si fanno sentire anche nei Paesi vicini.

Il ruolo del Pakistan è ammirevole nel contesto della lotta alla peggiore crisi umanitaria in Afghanistan poiché è rimasto in prima linea per sensibilizzare il mondo sul peggioramento della situazione umanitaria in Afghanistan per chiedere il loro aiuto, oltre ad avviare misure presso il governo, semi -piattaforme governative e filantropiche per affrontare il problema in modo autonomo. L’annuncio del Pakistan di un pacchetto di assistenza umanitaria di cinque miliardi di rupie per il popolo afgano include 50.000 tonnellate di grano, medicine/cure mediche e rifugi. Istituzione di un campo oculistico gratuito a Kabul dal 30 maggio al 5 giugno 2022 con lo sforzo congiunto e il sostegno della Fondazione Al-Khidmat e del PACF. Il campo ha curato più di quattromila pazienti e operato più di mille.

Il Pakistan negli ultimi anni aveva anche finanziato altri due ospedali: l’ospedale Najib Aminullah Khan Logari a Logar e l’ospedale Nishtar Kidney Center a Jalalabad. I piani futuri includono l’istituzione di un college per infermieri e scienze della salute da parte dell’Università di Lahore. Il Pakistan ha anche consentito all’India di inviare grano in Afghanistan e ha fornito rotte aeree e terrestri a donatori internazionali per il trasporto di assistenza umanitaria in Afghanistan.

Pertanto, il Pakistan sta facendo la sua parte per il Paese fratello, ma non può affrontare da solo la grave questione umanitaria del suo vicino. È tempo che la comunità internazionale si faccia avanti e svolga il suo ruolo per aiutare le masse afghane che sono state vittime di decenni di guerra in Afghanistan.