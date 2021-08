Mentre le potenze occidentali si affannano freneticamente per evacuare i propri cittadini e i cittadini afgani che hanno lavorato per loro, la natura delle intenzioni della leadership talebana su come intende governare rimane oscura. Ma se si devono credere a vari messaggi trasmessi nei giorni scorsi ai media internazionali, il regime fondamentalista islamico intende rinnovare completamente la struttura di governo quando dal primo settembre entrerà formalmente in carica.

Oltre a designare il Paese come Emirato Islamico dell’Afghanistan -lo stesso nome che usavano quando governarono dal 1996 al 2001- i talebani hanno alcuni nuovi piani per la natura e il carattere del loro futuro governo.

In un significativo allontanamento dal precedente modello repubblicano stabilito dall’Amministrazione sostenuta dagli Stati Uniti tra il 2001-2021, prevedono di sbarazzarsi della posizione del Presidente eletto. E, cosa più importante, mirano a non elevare o proiettare un singolo individuo alla posizione di leader supremo (come nel caso della vicina Repubblica Islamica dell’Iran). Invece, intendono formare un consiglio esecutivo composto da 12 leader di spicco.

Con questi obiettivi in mente, il 23 agosto il gruppo ha tenuto una Loya Jirga, o gran consiglio, di quasi 800 eminenti studiosi. Il consiglio si è riunito per discutere il quadro di un futuro governo e la traiettoria sociale, economicae politica che l’Afghanistan del futuro.

A seguito della discussione, ha nominato provvisoriamente diversi capi ad interim di ministeri e agenzie. Questi includono il cruciale Ministero degli Interni, il Ministero delle Finanze, il Ministero della Difesa e il capo dei servizi di intelligence.

Il mullah Ibrahim Sadr, a capo del Ministero degli Interni, è un veterano di guerra. Negli anni ’80 ha fatto parte delle forze mujaheddin che combattevano contro l’occupazione sovietica. Successivamente si è unito ai talebani e ha combattuto contro le forze di opposizione durante la guerra civile del Paese (1989-1996). Un estremo intransigente nelle sue opinioni religiose, il Mullah Sadr ha usato i suoi giorni nel precedente governo talebano per sviluppare stretti contatti con gruppi jihadisti o terroristi e si è avvicinato anche ad al-Qaeda. È entrato in clandestinità quando l’operazione guidata dagli Stati Uniti ha spodestato il governo talebano, nel 2001.

Sarebbe ricomparso più tardi, nel 2016, come capo militare dei talebani. Da allora Sadr è stato determinante nel guidare diverse offensive strategiche contro le forze della coalizione. Per la sua guerra implacabile contro le forze della coalizione è stato definito da ‘Asia Times‘ ‘l’uomo che ha cacciato gli Stati Uniti dall’Afghanistan’.

Si è parlato dei talebani che hanno trasferito la capitale del Paese da Kabul al suo cuore religioso, Kandahar, ai confini meridionali dell’Afghanistan sul fiume Arghandab. Tuttavia attribuisce ancora molta importanza all’attuale capitale. Ciò è stato evidente con la nomina del mullah Muhammad Shirin Akhund a governatore di Kabul.

Ex governatore della provincia di Kandahar e membro della squadra negoziale nell’ufficio dei talebani a Doha, in Qatar, Akhund è diventato famoso come capo della sicurezza del suo ex leader Mullah Omar fino alla sua morte nel 2013.

Hamdullah Nomani che è stato nominato sindaco di Kabul. È stato sanzionato nel 2014 da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ha già ricoperto la stessa carica di sindaco della capitale sotto il precedente regime talebano, dal 1996 al 2001. Si è guadagnato la reputazione di spietato e duro quando si trattava di mantenere la legge e l’ordine e la sua nomina allo stesso posto nel nuovo governo talebano è un’indicazione di ciò che i talebani vorrebbero vedere a Kabul in futuro.

La posizione critica del capo dell’intelligence è andata a Najibullah. Un veterano incallito di molte delle passate campagne militari dei talebani. In linea con l’organismo che dovrà dirigere, Najibullah viene identificato solo con questo unico nome, e così è stato sempre, e sempre ha evitato la pubblicità e rimane nascosto nel quasi anonimato.

La scelta da parte dei talebani del mullah Gul Agha Ishakzai come Ministro delle Finanze nel nuovo governo non dovrebbe sorprendere. Fino a quando non ha assunto questa posizione è stato a capo della commissione finanziaria dei talebani. Sotto la sanzione delle Nazioni Unite e di vari altri organismi globali, Ishakzai è famoso per aver organizzato finanziamenti terroristici per missioni suicide ed è stato uno dei più stretti confidenti del Mullah Omar.

La decisione di nominare un ex detenuto di Guantanamo Bay come nuovo Ministro della Difesa del Paese farà venire il mal di testa a molti in Occidente. Il mullah Abdul Qayyum Zakir ha una vasta esperienza sul campo di battaglia che abbraccia più di un quarto di secolo. Su questa nomina critica, i talebani possono essere motivati dal fatto che se dovesse esserci un’aggressione esterna o una lotta di potere interna, l’esperienza di Zakir sarà preziosa.

Sebbene alcune di queste alte posizioni ministeriali siano state assegnate, non è ancora chiaro quali posizioni future probabilmente occuperanno alcuni dei talebani più anziani. Questi includono l’emiro figlio dell’ex leader Mullah Omar, Mawlawi Hibatullah Akhundzada, e i suoi vice Abdul Ghani Baradar, Sirajuddin Haqqani e Muhammad Yaqoob.

Potrebbero non essere stati formalmente nominati ministri nell’Amministrazione, ma è difficile immaginare che questi uomini, riconosciuti come i principali leader politici, religiosi e militari dei talebani, non svolgeranno ruoli significativi nel futuro regime talebano.

Le nomine in questi portafogli chiave forniscono un’indicazione abbastanza chiara sulla natura e il carattere del futuro governo talebano. Nella composizione e nel carattere appare tutt’altro che un governo ‘inclusivo‘. Le prime promesse di un sistema di ‘stakeholder governance’ sembrano un obiettivo molto lontano.

Ci sono molti leader dissidenti non talebani che aspirano a -e alla fine chiederanno– posizioni importanti nel futuro governo del Paese.

In cima a questa lista c’è l’ex Primo Ministro afghano Gulbuddin Hekmatyar. In varie occasioni sia alleato che nemico dei talebani, Hekmatyar è sopravvissuto ai complessi giochi di potere dell’Afghanistan. Un altro da tenere d’occhio è l’ex Presidente Hamid Karzai. Liberale e nazionalista, gode di una forte base di potere tra i suoi sostenitori moderati pashtun.

Un negoziatore chiave nell’attuale transizione al potere, Abdullah Abdullah è una voce potente sull’unità nazionale che non può essere ignorata,se i talebani sono seriamente intenzionati a formare un governo di riconciliazione nazionale.

Poi ci sono alcuni potenti contendenti etnici come il signore della guerra uzbeko Abdul Rashid Dostum, gli uomini forti tagiki e leader della resistenza Ahmad Massoud e Ata Mohammad Noor, l’ex vicepresidente Amrullah Saleh eMohammad Karim Khalili, un leader della minoranza hazara perseguitata.

Khalili ha già minacciato l’insurrezione armata se le persone che rappresenta non saranno protette da ‘attacchi mirati’. E, più in generale, se i talebani non riescono ad accogliere i vari leader di minoranza, questi saranno sicuramente pronti alla ‘resistenza armata‘, forse anche alla guerra totale, che emergerà dalle sacche di territorio in cui le loro basi di potere rimangono solide.