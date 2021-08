In Afghanistan, l’arroganza americana –la capacità degli Stati Uniti di auto-ingannarsi e mentire ufficialmente– ha colpito ancora una volta, come ha ripetutamente fatto negli ultimi 60 anni.

Questa debolezza, mascherata da forza, ha ripetutamente portato il Paese a fallire interventi stranieri.

Lo schema mi è diventato chiaro per la prima volta quando ho appreso, l’11 novembre 1963, che l’ambasciata degli Stati Uniti e le agenzie di intelligence erano state direttamente coinvolte nella pianificazione di un colpo di Stato per deporre il presidente del Vietnam del Sud e suo fratello, portando alle loro esecuzioni.

Ero un Fulbright Fellow, ho iniziato una lunga carrieranell’insegnamento e nell’elaborazione di politiche di sicurezza nazionale, studiando in Europa. Quel giorno ero su un autobus per un tour dei campi di battaglia di Ypres, in Belgio, guidato da un professore di storia francese.

Mentre guardavo le lapidi passare, stavo leggendo un rapporto su ‘Le Monde‘ che esponeva questo tentativo degli Stati Uniti di rovesciare un altro governo e ho pensato: “Questa è una cattiva idea; il mio Paese non dovrebbe farlo”. E la guerra, in cui gli Stati Uniti sono stati direttamente coinvolti per 20 anni, è andata avanti.

Al popolo americano è stato detto che non avevamo alcun ruolo in quel colpo di Stato. Non sapevamo che fosse una bugia fino a quando il ‘New York Times’ e il ‘Washington Post’ non hanno pubblicato i Pentagon Papers nel 1971. A quel punto, 58.000 americani e forse fino a 3,5 milioni di soldati e civili vietnamiti erano morti– e anche l’obiettivo di prevenire l’unificazione del Vietnam era morto.

Per 15 anni, l’establishment della politica estera americana ha lottato per superare quella che ha chiamato la ‘Sindrome del Vietnam‘ -la riluttanza razionale del popolo americano a invadere e cercare di ricostruire un altro Paese.

L’arroganza americana è riemersa, questa volta come ‘la guerra globale al terrore‘.L’Afghanistan è ora il simbolo della sensazione che gli Stati Uniti possano rifare il mondo.

Osama bin Laden ha dato agli interventisti americani, desiderosi di combattere il prossimo combattimento, un’enorme giustificazione: un attacco agli Stati Uniti, che ha spazzato via la sindrome del Vietnam in un mare di giusta punizione contro al-Qaeda.

L’attacco di al-Qaeda al World Trade Center e al Pentagono ha anche dato agli interventisti l’apertura per invadere l’Iraq, come estensione della guerra al terrore. Abbiamo costruito sulla menzogna del terrorismo –Saddam Hussein non era amico dei terroristi dell’11 settembre– sostenendo che possedeva armi di distruzione di massa. L’arroganza americana ha seguito l’intero corso quando abbiamo invaso un altro Paese, rovesciato il suo governo e mirato a costruire una nuova Nazione, il che ha tenuto le truppe americane in un Iraq disfunzionale per 18 anni.

E la verità, che insisteva per penetrare nell’illusione americana, era che la guerra significava la morte di 8.500 soldati e civili americani e anche di almeno 300.000 iracheni. Non è emersa nessuna Nazione irachena moderna e ricostruita.

E ora il Paese affronta il buio alla fine del tunnel in Afghanistan, dove la menzogna e l’illusione continuano da 20 anni.

La missione iniziale intesa a rimuovere i talebani e chiudere i campi di addestramento di al-Qaeda ha avuto successo, anche se Osama bin Laden è scivolato via per altri 10 anni. Ma l’arroganza ha impedito agli Stati Uniti di fermarsi lì.

La missione si è ampliata: creare una democrazia moderna, una società moderna e, soprattutto, un esercito moderno in un Paese con poca storia di queste cose.

Il fallimento era in realtà lì per vedere, questa volta, ben documentato dal controllo sistematico e dal rapporto dell’ispettore generale speciale per la ricostruzione dell’Afghanistan, John Sopko. Ma i funzionari del governo e i media hanno fatto esplodere quelle verità, dando invece voce alle bugie di bocca di funzionari più visibili. Il prezzo umano dell’arroganza è cresciuto: 6.300 morti tra militari e civili statunitensi e una stima sottostimata di 100.000 morti afghane.

Tre volte a questo Paese è stato mentito e i media si sono illusi, mentre l’America marciava impassibile oltre il precipizio verso il fallimento.

Le recriminazioni si stanno moltiplicando: chi ha perso l’Afghanistan è l’ultima versione di chi ha perso il Vietnam, l’Iraq e, per chi ha la memoria lunga, fino al 1949 e ‘chi ha perso la Cina‘. Quello che l’America ha perso è, credo, la capacità di imparare, imparare dalla storia e dalla nostra stessa esperienza.

Direi che nessuno capace di prestare attenzione dovrebbe essere sorpreso dal fatto che i talebani siano tornati a Kabul in un nanosecondo. O che un’impresa fallita come l’esercito nazionale afghano sia crollata. Gli addestratori dell’esercito e degli operatori speciali che sono andati lì hanno potuto vedere la corruzione, il personale che è partito di notte e il disprezzo per le autorità politiche corrotte in quell’esercito.

Molti afgani coraggiosi e onorevoli hanno combattuto lì, ma la coesione e l’impegno, la fede nella loro missione, non c’erano.

Al contrario, i talebani erano organizzati, dedicati e coerenti, e armati e addestrati per il combattimento vero e proprio, non per la guerra di trincea e carri armati in stile europeo. I talebani avevano chiaramente un piano che funzionava per quel Paese, come dimostra la velocità dell’acquisizione. È riuscito; gli Stati Uniti e il regime di Kabul hanno fallito in quella che è diventata una missione impossibile.

La caduta di Kabul era inevitabile. Washington, ancora una volta, si è illusa di pensare diversamente. Il Segretario di Stato ha detto: «Questa non è Saigon».

È Saigon. È Bagdad. È Kabul.

[Questo intervento è stato realizzato per ‘The Conversation‘ da Gordon Adams, professore emerito di politica estera degli Stati Uniti presso la American University School of International Service, già Associate Director for National Security and International Affairs, Office of Management and Budget della Casa Bianca dal 1993 al 1997]