Le immagini di migliaia di afghani che cercano disperatamente di fuggire dal loro Paese a seguito di un precipitoso ritiro degli Stati Uniti hanno provocato una protesta internazionale.

Al 22 agosto 2021, circa 6.000 soldati statunitensi stavano lavorando per evacuare i militari statunitensi, i cittadini americani e gli afgani che hanno ottenuto il Visto Speciale per gli Immigrati. I SIV sono un programma speciale per proteggere gli afghani che hanno rischiato la vita lavorando per le truppe statunitensi in Afghanistan.

Germania, Francia, Italia e Regno Unito stanno conducendo sforzi di evacuazione minori per i loro cittadini e alcuni afghani.

Il ritmo di queste evacuazioni mal pianificate è stato lento. Si stanno svolgendo in mezzo al caos a Kabul, dove le folle si confrontano con la violenza dei membri dei talebani e delle forze statunitensi ora al potere e affrontano posti di blocco che sono quasi impossibili da superare.

Shaharzad Akbar, che guida la Commissione indipendente per i diritti umani dell’Afghanistan, ha definito la situazione un ‘fallimento sul fallimento’.

In qualità di studiosa specializzata in sfollamenti forzati e rifugiati, vedo questa scena straziante svolgersi in un contesto più ampio della crisi di sfollamento di lunga data in Afghanistan. Ciò include una condivisione ineguale dei rifugiati tra il mondo sviluppato e i paesi economicamente svantaggiati.

Un ruolo USA in sordina

L‘U.S. Refugee Act del 1980 ha standardizzato le procedure per l’ammissione dei rifugiati – persone che sono fuggite da guerre, violenze, conflitti o persecuzioni – e ha messo in atto un rigoroso processo di controllo. Ma negli ultimi 40 anni, i tassi di accettazione degli Stati Uniti per i rifugiati in tutto il mondo sono diminuiti in modo significativo: da 200.000 ammessi nel 1980 a meno di 50.000 nel 2019.

Negli ultimi 20 anni, gli Stati Uniti hanno accolto più di 20.000 rifugiati afgani, una media di circa 1.000 all’anno. Ma durante l’anno fiscale 2020-2021, solo 11.800 rifugiati provenienti da tutto il mondo si sono stabiliti negli Stati Uniti, tra cui solo 495 destinatari di un visto speciale per immigrati afghani. Quel numero sembra esiguo rispetto ai circa 20.000 afghani che sono attualmente in cantiere in attesa di un SIV e agli ulteriori 70.000 afghani – compresi i richiedenti e i loro familiari stretti – che possono presentare domanda.

L’Europa ospita pochi rifugiati afgani

Per decenni, anche gli afgani sono emigrati o sono fuggiti in Europa. Tra il 2015-2016, 300.000 di loro sono arrivati ​​nel continente. Erano il secondo gruppo più numeroso di rifugiati e richiedenti asilo dopo i siriani. I richiedenti asilo sono persone che chiedono lo status di rifugiato, ma la cui richiesta deve ancora essere valutata.

La popolazione afgana in tutto il continente europeo rimane piccola e distribuita in modo non uniforme. Fino all’acquisizione di Kabul da parte dei talebani nell’agosto 2021, molti afghani stavano affrontando le deportazioni. La Germania è il più grande Paese europeo, seguita da Austria, Francia e Svezia.

Per i primi tre mesi del 2021 circa 7.000 afgani hanno ottenuto uno status legale permanente o temporaneo nell’Unione Europea. Sono distribuiti tra Grecia, Francia, Germania e Italia, con contingenti afghani più piccoli in altri stati dell’UE.

L’Australia, in base al censimento del 2016, conta circa 47.000 afgani residenti permanenti, alcuni dei quali hanno iniziato ad arrivare già nel 1979. Circa altri 4.200 afgani hanno ricevuto lo status di protezione temporanea.

Sfollati all’interno dell’Afghanistan

Questo lascia ancora un numero enorme di afghani sfollati senza una casa permanente. Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel 2021 più di mezzo milione sono già stati sfollati a causa delle violenze. Circa l’80% di quasi un quarto di milione di afgani costretti a fuggire dalla fine di maggio sono donne e bambini.

A partire dal 2021 e prima dell’attuale crisi, almeno 3,5 milioni di afgani sono rimasti sradicati in Afghanistan a causa della violenza, dei disordini politici, della povertà, della crisi climatica e della mancanza di opportunità economiche.

Rifugiati afgani in Pakistan

La stragrande maggioranza dei rifugiati afghani non si stabilisce in Occidente.

Il Pakistan, che condivide un confine terrestre di 1.640 miglia con l’Afghanistan, ha da tempo assorbito il maggior numero di rifugiati afgani anche se non è parte della Convenzione sui rifugiati del 1951 o del Protocollo del 1967. Nel giro di due anni dall’invasione sovietica dell’Afghanistan del 1979, in seguito al conflitto innescato dall’ascesa dei mujaheddin, 1,5 milioni di afgani erano diventati rifugiati. Nel 1986, quasi cinque milioni di afgani erano fuggiti in Pakistan e Iran.

Dal marzo 2002, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, o UNHCR, aveva rimpatriato quasi 3,2 milioni di afgani, ma nell’aprile 2021 le Nazioni Unite hanno riferito che più di 1,4 milioni di rifugiati afghani erano rimasti in Pakistan a causa della violenza in corso, della disoccupazione e delle turbolenze politiche in Afghanistan.

L’Iran rimane anche un ospite significativo per gli afgani, con quasi 800.000 rifugiati registrati e almeno due milioni in più non registrati. Un numero minore di rifugiati e richiedenti asilo afghani si trova in India (15.689), Indonesia (7.692) e Malaysia (2.478).

La Turchia – il più grande centro di accoglienza di rifugiati al mondo, con oltre 3,8 milioni di rifugiati siriani registrati – ha 980 rifugiati afgani registrati e 116.000 richiedenti asilo afghani.

Così com’è oggi

Gli ultimi dati dell’AP mostrano che più di 47.000 civili afgani e almeno 66.000 militari e forze di polizia afgane sono morti nella guerra in Afghanistan, durata 20 anni.

La situazione della sicurezza nel paese si era deteriorata negli ultimi anni. Secondo il Cost of War Project della Brown University, un numero crescente di afgani è stato ucciso a causa di fuoco incrociato, ordigni esplosivi improvvisati, omicidi da parte di gruppi militanti tra cui i talebani, raid notturni delle forze statunitensi e della NATO e attacchi aerei guidati dagli Stati Uniti.

Anche prima dell’acquisizione di Kabul da parte dei talebani, le vittime civili erano aumentate del 29% nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Un rapporto delle Nazioni Unite del 26 luglio 2021 ha rilevato un aumento del 37% del numero di donne uccise e feriti e un aumento del 23% delle vittime di bambini rispetto al primo trimestre del 2020.

Con l’acquisizione di Kabul da parte dei talebani, cresce la preoccupazione per la sicurezza di donne e ragazze, minoranze etniche, giornalisti, impiegati statali, educatori e attivisti per i diritti umani in Afghanistan. Molti afghani disperati per andarsene rimangono fuori Kabul e lontani da qualsiasi aeroporto.

Le evacuazioni statunitensi probabilmente finiranno una volta che tutti gli americani saranno fuori dall’Afghanistan. Alcuni altri paesi occidentali si sono impegnati ad accogliere un piccolo numero di rifugiati, tra cui il Canada (20.000) e il Regno Unito (20.000 in 5 anni).

Tuttavia, l’adozione di politiche intransigenti e sentimenti anti-rifugiati in gran parte dell’Europa significa che relativamente pochi afgani troveranno rifugio nel continente. Austria e Svizzera si sono già rifiutate di accogliere un gran numero di afgani. La Turchia, già in difficoltà con i rifugiati, ha affermato di non voler diventare “il deposito dei rifugiati in Europa“.

Altri paesi che si impegnano ad accogliere temporaneamente afgani in piccolo numero includono Albania, Qatar, Costa Rica, Messico, Cile, Ecuador e Colombia. Anche l’Uganda, che ospita già 1,5 milioni di rifugiati, principalmente dal Sud Sudan, ha accettato di accogliere temporaneamente 2.000 afgani.

Alla fine, la maggior parte degli afghani in grado di lasciare il paese non lo farà in aereo, ma a piedi verso il Pakistan e l’Iran. Il Pakistan, già messo a dura prova dalle sue stesse lotte economiche e politiche, sarà probabilmente ancora una volta l’ospite più numeroso per gli afgani sfollati di recente.

Ma dato che i valichi di frontiera nella regione sono difficili e pericolosi, la stragrande maggioranza degli afghani sradicati rimarrà all’interno dei confini dell’Afghanistan. I loro considerevoli bisogni umanitari, le sfide economiche e politiche, le preoccupazioni per la sicurezza e la resistenza ai talebani daranno forma al prossimo capitolo della storia del paese.

Traduzione dell’articolo ‘Where do Afghanistan’s refugees go?’