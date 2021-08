Mentre gli occhi di tutto il mondo guardano all’Afghanistan e si interrogano sulle ragioni della rapida vittoria dei talebani, è d’obbligo uno sguardo indietro alla storia recente e più antica del Paese.

Non è infatti possibile comprendere appieno gli sviluppi recenti senza avere una panoramica dell’evoluzione che questo territorio ha vissuto negli ultimi decenni. Un’evoluzione che lo ha visto successivamente avvicinarsi all’URSS, esserne invaso, sprofondare nella guerra civile, essere dominato per la prima volta dai talebani, poi subire, per vent’anni, l’intervento americano che volge al termine…

L’entrata nel mondo moderno

L’Afghanistan senza sbocco sul mare ha beneficiato dei sussidi britannici nel XIX secolo. Poi sono arrivate le attenzioni sovietiche e poi americane. Durante la Guerra Fredda, massicci aiuti esteri hanno portato all’emergere a Kabul di una casta privilegiata tagliata fuori dalla realtà delle province.

Negli anni ’60, i sovietici e gli americani si contendevano i finanziamenti per attirare l’Afghanistan nella loro area di influenza. In questo gioco, i sovietici hanno vinto. Migliaia di borse di studio in URSS sono state offerte a giovani afgani. Ingegneri e ufficiali amavano la vodka e le bionde russe, che per loro rappresentavano l’apice della modernità. Molti si sono sposati lì e sono rimasti dopo il 1980. Soprattutto, i sovietici hanno fornito armi all’esercito afghano e conquistato gli ufficiali alla loro causa. Furono questi ufficiali fedeli a organizzare il colpo di stato del 1978.

Ne seguì la repressione contro religiosi e proprietari terrieri, che portò a rivolte popolari, rapidamente controllate da partiti ostili ai comunisti i cui leader si erano stabiliti nel vicino Pakistan.

Nel tentativo di indebolire l’URSS, gli americani fornirono una notevole assistenza a queste parti. I loro comandanti locali, che viaggiavano in motocicletta, si sono presto abituati ai SUV giapponesi donati da Washington. Tutti gli aiuti americani sono stati incanalati attraverso i generali pakistani e i loro servizi segreti. Nonostante i moniti degli occidentali che conoscono il campo, sono i partiti più estremisti e antiamericani (a cominciare dall’Hezb · e Islami, ‘partito di Dio’) quelli più finanziati. Dopo che i sovietici se ne andarono nel 1989, seccati di essere stati vinti da Ahmed Chah Massoud per la conquista di Kabul nel 1992, bombardarono a lungo la capitale e la sottoposero a un rigoroso blocco.

Nel 2001, dopo gli attentati dell’11 settembre, organizzati da Osama bin Laden dall’Afghanistan, dove fu ricevuto nel 1979 in cambio di ingenti sussidi, gli Stati Uniti non poterono fare a meno di reagire. La decisione fu, in un primo momento, di non mandare uomini in campo. Si affidarono quindi ai comandanti della presunta ‘Alleanza del Nord’, con interessi già divergenti. Furono distribuite valigie di dollari per incitare i signori della guerra al combattimento.

Una difficile ricostruzione sotto il controllo americano

Una volta che i talebani sono stati uccisi o fatti ritirare nelle loro basi in Pakistan, gli Stati Uniti – e la comunità internazionale, sotto il controllo delle Nazioni Unite – si sono assunti l’incarico di ricostruire lo stato afghano, facendo costruire la nazione.

Una Costituzione americana, con un Presidente (e non in stile europeo con un presidente e un primo ministro) è stata adottata nel 2004, e violata nel 2014 dagli stessi americani, con la creazione, non pianificata e imposta da loro, da una carica di ‘capo esecutivo’, per soddisfare il candidato fallito alle elezioni tenute quell’anno, Abdollah Abdollah; questo leader tagiko, presentandosi come erede del comandante Massoud, ha così controbilanciato il Presidente pashtun Ashraf Ghani. In un Paese ultraconservatore, l’Occidente ha voluto imporre la propria visione del mondo; Le ONG femministe scandinave hanno offerto la parità di genere a tutti i livelli di consulenza e rappresentanza, fino agli abitanti dei villaggi.

I membri del Parlamento non avevano alcun potere… se non quello di accumulare denaro il più rapidamente possibile. Una disposizione della Costituzione richiedeva il loro consenso alla nomina dei ministri. Questi dovettero comprare i voti dei deputati, poi affrettarsi, con un’intensa corruzione, a recuperare le loro spese. Ministeri importanti sono rimasti senza incaricati per mesi, per mancanza di compromessi. Nessuno dei servizi statali funzionava. Gli Stati Uniti pagavano i funzionari e i corrotti. False imboscate sono state lanciate sulle strade per pagare le società di sicurezza di proprietà di ministri o signori della guerra. Circa l’80% del bilancio statale afghano proveniva dall’estero.

In questo quadro di delusione e corruzione diffusa, i talebani hanno ripreso presto le forze nelle campagne, instaurando un’amministrazione che, per quanto dura, era vista come preferibile al caos.

Cosa vogliono i talebani?

Una volta annunciato il ritiro degli Stati Uniti, l’avanzata dei talebani è stata fulminea. Spesso la paga dei soldati del governo di Kabul veniva sequestrata dai loro ufficiali, l’equipaggiamento era deplorevole, il supporto logistico inesistente. L’esercito sembrava grande, ma molti reggimenti esistevano solo sulla carta: gli Stati Uniti pagavano truppe che non esistevano.

Membri di spicco del regime afghano hanno acquistato residenze sulla nuova isola artificiale creata a Dubai per un milione di dollari, pagati in contanti, in contanti. Tutto questo a spese dei contribuenti americani. Perché i soldati afgani, mal pagati e abbandonati, sarebbero stati uccisi per permettere ai loro superiori di continuare a condurre una vita mondana?

Nel 1996, anche allora i talebani avevano rapidamente conquistato le province, senza incontrare resistenza. La popolazione si era quindi in gran parte radunata verso di loro, per ristabilire l’ordine e la sicurezza. Quello che ha sorpreso di più quest’anno è la loro rapidissima progressione, da giugno 2021, nelle province settentrionali del Paese, popolate principalmente da uzbeki. Anche gli uzbeki, opposti a priori agli odierni talebani pashtun, hanno pensato di riguadagnare sicurezza alleandosi con i più forti.

Ci stupisce anche il numero di combattenti talebani, che si sono dimostrati capaci di occupare contemporaneamente le dogane, sinonimo di ritorni economici, e i principali capoluoghi di provincia. I loro armamenti sembrano inesauribili; sono del modello sovietico, non del modello americano. Certo, c’erano rimostranze nei posti di governo abbandonati, ma anche, inevitabilmente, contributi esterni: dal Pakistan, dall’Iran?

Ora, con la probabile fine dei finanziamenti americani, un’intera parte della società di Kabul, che ne ha beneficiato direttamente o indirettamente, si ritroverà disoccupata. Le donne, che avevano guadagnato la libertà in questa atmosfera occidentale, si troveranno costrette, come lo erano cento anni fa. Molte donne a Kabul rimpiangono il tempo di re Zaher Châh (1963-1973) quando gli abitanti delle città furono emancipati, poi il breve periodo comunista (1978-1979), quando si propugnava la liberazione delle donne e le donne della milizia si aggiravano con i capelli al vento per scrutare le contadine velate. Ma, in definitiva, ‘le donne a casa’ non deve dispiacere ai maschilisti del villaggio.

I talebani si definiscono nazionalisti; vogliono riconquistare il potere nel proprio Paese, governarlo a loro piacimento. In questo sono diversi dagli estremisti di Daesh, che vogliono essere internazionalisti. Per i talebani si tratta di guidare la nazione afgana; per Daesh significa esportare ovunque un regime che chiamano ‘islamista’. I due movimenti sono incompatibili; Inoltre, si scontrarono per la conquista dei territori, e i talebani hanno mantenuto la superiorità. I talebani sono qui da molto tempo. Nessuna opposizione è pronta ad affrontarli, nemmeno un Paese straniero. Resta da sperare che le loro modalità di azione si ammorbidiscano con il tempo e l’esercizio del potere…

Traduzione dell’articolo ‘Afghanistan: des décennies de guerre et d’erreurs de calcul’