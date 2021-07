I talebani sono tipicamente descritti come un gruppo di uomini con barba e turbanti, guidati dall’ideologia fondamentalista islamica e responsabili di una diffusa violenza. Ma per capire il gruppo che è pronto a tornare al potere in Afghanistan, e cosa possiamo aspettarci dal suo governo, abbiamo bisogno di un quadro molto più sfumato.

Per cominciare, è importante capire le origini dei talebani negli anni ’80 durante la guerra fredda. I guerriglieri afgani chiamati Mujahedeen hanno condotto una guerra contro l’occupazione sovietica per circa un decennio. Sono stati finanziati ed equipaggiati da una serie di poteri esterni, inclusi gli Stati Uniti.

Nel 1989, i sovietici si ritirarono e questo segnò l’inizio del crollo del governo afghano che aveva fatto affidamento su di loro. Nel 1992 fu formato un governo mujahedeen, ma soffrì di sanguinose lotte intestine nella capitale.

Le condizioni sfavorevoli sul terreno hanno creato un terreno fertile per l’emergere dei talebani. Un gruppo fondamentalista islamico dominato da quelli di etnia pashtun, si ritiene che i talebani siano apparsi per la prima volta nelle madrasse religiose della linea dura finanziate dall’Arabia Saudita nel nord del Pakistan nei primi anni ’90. Alcuni di loro erano combattenti mujahedeen contro i sovietici. Nel 1994, i talebani hanno iniziato una campagna militare dal sud dell’Afghanistan. Nel 1996, il gruppo aveva preso la capitale afghana, Kabul, senza molta resistenza.

Per il popolo afghano stanco della guerra, la promessa dei talebani di portare sicurezza e ordine da un lato e di arginare la corruzione dall’altro era attraente. Ma ciò è stato accompagnato da un costo elevato e talvolta insopportabile: introduzione di punizioni dure come esecuzioni pubbliche, chiusura di scuole femminili (per quelle di età pari o superiore a dieci anni), divieto della televisione e esplosione di statue storiche di Buddha, solo per citarne alcuni. La giustificazione del gruppo derivava dalla fusione di una comprensione fondamentalista dell’Islam con le tradizioni afghane.

Durante il picco del dominio talebano (1999), non una sola ragazza era iscritta a una scuola secondaria e solo il 4% degli aventi diritto (9.000) frequentava le scuole primarie. Ora circa 3,5 milioni di ragazze vanno a scuola.

Dopo l’invasione del Paese guidata dagli Stati Uniti in seguito al rifiuto dei talebani di consegnare i responsabili degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, molte delle figure di spicco dei talebani sono sfuggite alla cattura e, secondo quanto riferito, si sono rifugiate a Quetta in Pakistan. In seguito, ciò ha portato alla formazione della ‘Quetta Shura’ – il consiglio di leadership dei talebani che guida l’insurrezione in Afghanistan.

L’euforia di breve durata dopo l’invasione si è conclusa quando i talebani si sono mobilitati nel 2004 e hanno iniziato una sanguinosa insurrezione contro il nuovo governo afghano e il sostegno alle truppe straniere, costando la vita ad almeno 170.000 persone, tra cui 51.613 civili fino ad oggi. Nel 2021, il gruppo di insorti ha circa 75.000 combattenti e il suo meccanismo di insurrezione funziona con finanziamenti stranieri (da governi e donatori privati), nonché con tasse a livello locale, estorsioni ed economia della droga illecita.

Ci sono molteplici possibili spiegazioni per la rinascita dei talebani, tra cui la mancanza di una strategia post-intervento, gli effetti negativi della campagna militare straniera, un governo corrotto e incompetente a Kabul e una crescente dipendenza dall’assistenza finanziaria e militare straniera, rivalità regionali .

Ora gli Stati Uniti hanno stretto un accordo con i talebani e si stanno ritirando dal Paese. Ciò rappresenta una minaccia esistenziale per il fragile ordine politico post-2001, che è stato in gran parte modellato, finanziato e difeso dal denaro straniero e dall’intervento sul campo.

L’accordo USA-talebani ha creato un certo ottimismo sulla probabilità di una soluzione politica che potrebbe porre fine alla guerra prolungata e ridurre la probabilità che l’Afghanistan diventi ancora una volta un rifugio sicuro per i terroristi. Ma gli sforzi di pace sembrano aver perso slancio dopo il ritiro incondizionato delle truppe statunitensi.

Ora i talebani stanno battendo il tamburo della vittoria e sembrano essersi rimboccati le maniche per reimpostare il loro regime ‘costretto all’esilio’ alla fine del 2001. Le stime dicono che il gruppo controlla più della metà dei 400 distretti dell’Afghanistan, in contrasto con la propria pretesa di controllarne l’85%. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno avvertito che non riconosceranno un regime talebano a Kabul a causa della conquista militare.

Ma questo da solo sembra improbabile che possa dissuadere i talebani dal tentare di catturare la capitale, indipendentemente dalla sua probabilità. Se il gruppo avrà successo, non si sa come finanzierà il suo esclusivo regime teocratico. È interessante notare che i talebani hanno migliorato i loro legami con i Paesi vicini, come Iran, Russia e alcuni stati dell’Asia centrale, che un tempo si opposero al regime negli anni ’90.

Il gruppo sta probabilmente mirando a trovare un’alternativa regionale all’aiuto degli Stati Uniti e dei suoi alleati, oltre a prevenire la rinascita della forza di resistenza anti-talebana dell’Alleanza del Nord, che altrimenti godrebbe del sostegno finanziario e militare di quei Paesi. L’India ha anche aperto un canale segreto ai talebani.

Quando si tratta di diritti delle donne, libertà di stampa, elezioni e altre libertà garantite nella costituzione del 2004 (almeno, in forma scritta), i talebani hanno spesso affermato di volere un ‘vero sistema islamico’ che si allinei con la tradizione afghana, ma è non è chiaro cosa significhi esattamente e quanto sarebbe diverso dalla loro regola precedente (1996-2001).

In una dichiarazione, i talebani hanno recentemente affermato che avrebbero fornito alle donne strutture per lavorare e ricevere un’istruzione, nonostante le sue azioni alla fine degli anni ’90. Nonostante questo apparente cambiamento, i talebani sembrano ancora creare una società basata sulle loro rigide interpretazioni dell’Islam, qualcosa che i giovani afgani urbani temono. Si preoccupano di non poter più condividere una scuola o un posto di lavoro a causa della segregazione per genere/sesso, uscire a cena con i loro amici del sesso opposto o indossare quello che vogliono.

Un’acquisizione militare da parte dei talebani potrebbe anche non segnare la fine della guerra in Afghanistan. La pace nelle società multietniche e diversificate può essere garantita solo attraverso la convivenza, il consenso e l’inclusione, non il dominio. Gli interessi divergenti dei paesi della regione potrebbero alimentare il crescente malcontento locale contro i talebani (come sperimentato alla fine degli anni ’90), che, a sua volta, perpetuerebbe la guerra sanguinosa e distruttiva.

Traduzione dell’articolo ‘The Taliban: what could its return to power mean for Afghanistan?’