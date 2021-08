Nel 19° secolo, la frase ‘The Great Game’ è stata usata per descrivere la competizione per il potere e l’influenza in Afghanistan e nei vicini territori dell’Asia centrale e meridionale, tra gli imperi britannico e russo.

Nessuna delle due parti prevalse in quello che divenne noto come il ‘cimitero degli imperi’.Due secoli dopo, una superpotenza americana ha ricordato una realtà simile.

La debacle in Afghanistan, in cui un esercito afghano addestrato ed equipaggiato dagli Stati Uniti è collassato in poche ore, serve a ricordare i limiti del potere americano nel più ampio Medio Oriente.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe sopportare le critiche più aspre per un ritiro eseguito in modo disastroso. Ma c’è un sacco di colpe da biasimare, che risalgono alla sfortunata decisione originale di ‘costruire una nazione’ un Paese che ha resistito alle interferenze esterne per migliaia di anni.

Dopo la caduta di Kabul e il precipitoso ritiro degli Stati Uniti da un Paese per il quale avevano sperperato 1.000 miliardi di dollari, resta la domanda: cosa succederà al Medio Oriente?

Questa è una domanda il cui arco si estende dal Marocco a ovest al Pakistan a est, dalla Turchia a nord fino al Golfo e attraverso il Corno d’Africa.

Ogni angolo del Medio Oriente e del Nord Africa sarà toccato in qualche modo dal fallimento dell’autorità americana in Afghanistan, la guerra più lunga della sua storia.

La resa dei conti americana è condivisa anche dai suoi alleati della NATO e da Paesi come l’Australia. La sconsiderata partecipazione dell’Australia a un impegno a tempo indeterminato in Afghanistan dovrebbe attirare la censura.

Una nuova Saigon?

Inevitabilmente, vengono fatti confronti tra il ritiro in preda al panico dell’America da Kabul e scene simili a Saigon, 46 anni fa.

Per certi versi, la situazione afghana è più preoccupante perché gran parte del Medio Oriente rischia di precipitare nel caos.

La sconfitta dell’esercito sudvietnamita nel 1975 potrebbe aver influenzato gli sviluppi negli Stati vicini dell’Indocina, ma le ricadute sono state ampiamente contenute.

L’Afghanistan è diverso nel senso che mentre la credibilità e la fiducia in se stessi dell’America sono state colpite in Vietnam, è rimasta la forza militare dominante nel Pacifico occidentale prima dell’ascesa della Cina.

In Medio Oriente, una Washington sminuita – in cui la fiducia nella sua capacità di mantenere i propri impegni è stata scossa, se non infranta – scoprirà che la sua autorità sarà molto messa in discussione.

Ciò avviene in un momento in cui Cina e Russia stanno testando la determinazione americana a livello globale. Nella stessa regione, la Turchia e l’Iran stanno già cercando di colmare un vuoto esposto da un fallimento americano.

Pechino e Mosca, per ragioni proprie, sono interessate al futuro dell’Afghanistan. Per la Cina, questo va oltre la semplice condivisione di un confine, mentre per la Russia sono preoccupazioni storiche per l’estremismo afghano che infetta le proprie popolazioni musulmane e quelle degli stati nazionali alla sua periferia.

Di recente, la Cina ha coltivato leader talebani. Il mese scorso il suo ministro degli esteri Wang Yi ha tenuto un incontro ben pubblicizzato con il capo politico dei talebani afghani, il mullah Abdul Ghani Baradar.

Poi c’è il Pakistan, che nel corso degli anni ha sostenuto i talebani sia apertamente che di nascosto. Islamabad vedrà nell’estremo disagio americano l’opportunità di assumere un ruolo regionale più significativo.

Questo non per dimenticare gli stretti legami del Pakistan con la Cina e le sue fragili relazioni con gli Stati Uniti.

Nello stesso Afghanistan, i talebani possono essere all’altezza degli impegni che hanno cambiato e che cercheranno di stabilire un governo del consenso in un Paese lacerato da sanguinose divisioni etniche e tribali.

Date le prime indicazioni di brutali rappresaglie talebane contro i suoi nemici e la reazione di panico della popolazione afghana sconvolta, ci vorrebbe un atto di fede per credere che molto sia cambiato.

Quali implicazioni avrà in Medio Oriente?

Sarà consentito alle franchigie di al-Qaeda e dello Stato Islamico di ristabilirsi in un Afghanistan controllato dai talebani? I talebani riemergeranno come stati sponsor del terrorismo? Continuerà a consentire all’Afghanistan di essere utilizzato come un gigantesco orto nel commercio dell’oppio?

In altre parole, i talebani cambieranno i loro modi e si comporteranno in modo tale da non costituire una minaccia per i suoi vicini e per la regione più in generale?

Dal punto di vista dell’America, la sua uscita dall’Afghanistan lascia i suoi tentativi di dare vita all’accordo nucleare con l’Iran come il suo pezzo principale di affari incompiuti in Medio Oriente, se mettiamo da parte l’apparentemente intrattabile disputa israelo-palestinese.

I tentativi di rilanciare il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) hanno costituito una pietra angolare degli sforzi dell’amministrazione Biden per impegnarsi in modo più costruttivo in Medio Oriente.

I progressi sono stati vacillanti. L’elezione di un nuovo presidente iraniano intransigente complica ulteriormente gli sforzi per raggiungere un compromesso. La mancata rianimazione del JCPOA, abbandonato dal Presidente Donald Trump, aggiungerà un nuovo livello di incertezza – e rischio – ai calcoli del Medio Oriente.

Non ci sarà stata parte più interessata agli sviluppi nel vicino Afghanistan della leadership di Teheran. Il rapporto dell’Iran con i talebani è stato a volte teso, a volte collaborativo, data l’ansia a Teheran per i maltrattamenti della popolazione sciita afghana.

L’Iran sciita e i talebani fondamentalisti sunniti non sono partner naturali.

Più lontano, gli ultimi sviluppi in Afghanistan cattureranno l’attenzione degli stati del Golfo. Il Qatar ha fornito un rifugio diplomatico ai talebani durante i colloqui di pace con il governo del Ghani sconfitto. Questa iniziativa di pace, sotto gli auspici degli Stati Uniti, si è ora rivelata un ostacolo alle ambizioni dei talebani di tornare al potere a pieno titolo.

Il modo in cui un osservatore ragionevole avrebbe potuto credere il contrario è sconcertante.

L’Arabia Saudita sarà turbata dagli sviluppi degli ultimi giorni perché non è nell’interesse di Riyadh che l’autorità americana nella regione venga minata. Ma i sauditi hanno i loro legami di vecchia data con i talebani.

Nella politica estera dell’Arabia Saudita, l’Afghanistan non è un gioco a somma zero.

Più in generale, il colpo alla posizione degli Stati Uniti nella regione sarà preoccupante per i suoi alleati arabi moderati. Questo include Egitto e Giordania. Per entrambi, con le loro versioni dei talebani in agguato nell’ombra, gli eventi in Afghanistan non sono una buona notizia.

Il successo dei talebani in Afghanistan avrà implicazioni anche per l’angolo più infiammabile del Medio Oriente. Sia in Iraq che in parti della Siria dove gli Stati Uniti mantengono una presenza militare, l’uscita americana sarà inquietante.

In Libano, che è diventato a tutti gli effetti uno stato fallito, la debacle in Afghanistan si aggiungerà all’oscurità.

Israele calcolerà le implicazioni della battuta d’arresto subita dal suo principale alleato. L’aumento dell’instabilità in Medio Oriente non sembrerebbe essere a vantaggio di Israele.

In questa prossima fase, l’America si ritirerà senza dubbio da tutti i suoi impegni più urgenti in Medio Oriente. Questo sarà il momento per riflettere su quali lezioni si potrebbero trarre dalla dolorosa esperienza in Afghanistan.

Una lezione che dovrebbe essere fondamentale per quanto riguarda l’America ei suoi alleati: combattere le guerre di ‘stato fallito’ è una proposta persa.

Traduzione dell’articolo ‘As Afghanistan falls, what does it mean for the Middle East?’