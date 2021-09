I talebani hanno annunciato il 7 settembre 2021 il nuovo governo e che il mullah Hasan Akhund è stato nominato Primo Ministro ad interim dell’Afghanistan. La decisione arriva più di due settimane dopo che il gruppo militante islamista ha preso il controllo di gran parte del Paese, compresa la capitale, Kabul.

Chi è il mullah Hasan Akhund?

Il mullah Akhund è una figura affascinante ma relativamente enigmatica dei talebani. È stato una figura influente in Afghanistan sin dalla nascita del gruppo militante negli anni ’90.

Ma a differenza di altri leader talebani di quel periodo, non fu coinvolto nella guerra sovietico-afgana degli anni ’80. Mentre il fondatore talebano Mullah Mohammad Omar e i suoi vice combattevano con i mujahidin – una rete di combattenti afgani antisovietici – Akhund non lo fece.

Invece, è visto molto più come un’influenza religiosa nei talebani. Ha servito nei consigli della shura dei talebani, il tradizionale organo decisionale composto da studiosi religiosi e mullah – un titolo onorifico dato a coloro che hanno ricevuto una formazione in teologia islamica.

Akhund è probabilmente meglio conosciuto come uno degli artefici della distruzione dei Buddha di Bamiyan, le gigantesche statue rupestri distrutte dai talebani nel 2001.

Inizialmente, Omar non aveva intenzione di distruggere le statue. Ma il fondatore dei talebani era arrabbiato nel vedere che i fondi per la conservazione venivano messi a disposizione per il sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO mentre non riusciva a garantire gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite per l’Afghanistan. Come tale, Omar cercò il consiglio della sua shura e Akhund fece parte del consiglio che ordinò la distruzione delle statue del VI secolo.

Akhund ha ricoperto un ruolo politico nel governo talebano degli anni ’90, servendo come Ministro degli Esteri; tuttavia, la sua importanza risiede più nello sviluppo dell’identità religiosa del gruppo. Anche lui, come il mullah Omar, è stato istruito in un marchio di rigida ideologia islamista, noto come deobandismo.

Dopo che i talebani furono cacciati dall’Afghanistan nel 2001, Akhund rimase una presenza influente, operando principalmente dall’esilio in Pakistan. Da lì avrebbe dato una guida spirituale e religiosa ai talebani negli anni 2000 e 2010. In questo ruolo, ha fornito la giustificazione ideologica per l’insurrezione in corso contro gli Stati Uniti e il governo afghano sostenuto dagli USA.

Oggi ci sono sostanzialmente due fazioni nei talebani: un’ala militare che conduce le campagne quotidiane e un’élite religiosa conservatrice fondata sul deobandismo che funge da ala politica. Il mullah Akhund si allinea molto con la fazione religiosa dei talebani.

Cosa ci dice la sua nomina sui talebani?

Sembra che ci sia una lotta di potere dietro la nomina di Akhund. Il mullah Abdul Ghani Baradar, che ha servito come vice di Omar durante i primi anni dei talebani prima di assumere la posizione di leader de facto dopo la morte di Omar, era stato visto da molti esperti sull’Afghanistan come un potenziale capo di stato. Ma c’è tensione politica tra Baradar e la potente rete Haqqani, un gruppo islamista a base familiare che è diventato il braccio diplomatico de facto dei talebani negli ultimi anni e che è riuscito a ottenere il sostegno per il gruppo tra altri gruppi locali.

Gli Haqqani sono tra le fazioni più militanti dei talebani. E il recente linguaggio conciliativo di Baradar su questioni come i diritti delle donne, la collaborazione con la comunità internazionale e l’amnistia per i membri dell’ex governo è contrario all’ideologia della rete Haqqani.

Akhund sembra essere un candidato di compromesso tra i sostenitori di Baradar e la rete Haqqani. Il ritardo nella sua nomina – i talebani hanno ripetutamente rimandato l’annuncio – potrebbe essere un indicatore di divisioni interne ai talebani. Quando è arrivato l’annuncio, è stato accompagnato dalla notizia che Baradar sarebbe stato il suo vice, mentre due membri della rete Haqqani avrebbero anche prestato servizio nel governo afghano.

Resta da vedere se questo accordo è permanente o temporaneo, ma il compromesso potrebbe essere una prova delle acque più calme dei talebani – per vedere quanto sia efficace Akhund come figura unificante per il gruppo.

Cosa significa la nomina di Akhund per l’Afghanistan?

Akhund è uno studioso religioso conservatore le cui credenze includono restrizioni sulle donne e la negazione dei diritti civili per le minoranze etiche e religiose.

I suoi editti negli anni ’90, adottati dai talebani, includevano il divieto dell’istruzione femminile, l’applicazione della segregazione di genere e l’adozione di rigidi abiti religiosi. Tutto questo potrebbe essere un indicatore di ciò che verrà. Nonostante il linguaggio conciliante dei talebani di recente, credo che sia probabile che potremmo vedere un ritorno ad alcune delle regole in vigore quando i talebani avevano precedentemente avuto il potere, incluso il divieto di istruzione per le donne.

Abbiamo già visto il 5 settembre i talebani ordinare alle studentesse universitarie di indossare l’abaya. L’abaya è simile al burka, ma differisce per il fatto che le fodere sono quasi sempre nere. L’abaya non è afgano, ma uno stile di abbigliamento più comune negli stati del Golfo dell’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

Con questo ordine, vedo i talebani segnalare la loro intenzione di inserire l’Afghanistan all’interno di un più ampio movimento islamista. Negli anni ’90, i talebani erano un gruppo insulare e nazionalista con l’obiettivo di portare il suo marchio di dominio islamista nell’Afghanistan. Ora, Akhund sembra cercare di posizionare i talebani accanto ai partner internazionali, un’ambizione che può essere vista anche nella recente apertura diplomatica dei talebani con i governi del Qatar, degli Emirati Arabi Uniti e del Pakistan.

