Con i talebani di nuovo a Kabul, migliaia di cittadini afgani che hanno servito il governo deposto, gli Stati Uniti e i loro alleati stanno disperatamente cercando di chiedere asilo. Molti hanno tentato di imbarcarsi su jet statunitensi in un aeroporto di Kabul, alcuni addirittura si sono aggrappati all’esterno dell’aereo mentre decollavano. I video mostrano scene raccapriccianti di persone che cadono dal cielo dopo aver cercato di scappare.

Gli Stati Uniti si sono impegnati ad accettare fino a 22.000 militari afgani e le loro famiglie. Tra i Paesi alleati, il Canada accetterà 20.000 persone e il Regno Unito ‘fino a’ 20.000 nei prossimi anni, a cominciare da 5.000 nell’immediato.

Il cancelliere tedesco Angela Merkel sta spingendo per impegni ad aiutare le persone che hanno servito il governo afghano, ma nulla è stato ancora confermato. La Francia e alcuni altri Stati membri dell’UE si sono impegnati a reinsediare i rifugiati afgani in numero relativamente ridotto.

Gli Stati Uniti hanno anche chiesto ad altre nazioni, come il Qatar e il Ghana, di accettare persone per loro conto. Questo approccio di ‘gestione esterna’ è stato adottato dagli Stati membri europei negli ultimi anni come un modo per ritardare o bloccare la richiesta di asilo alle proprie frontiere.

È importante notare che l’attuale evacuazione si sta concentrando in gran parte su gruppi specifici di persone piuttosto che su chiunque tema la persecuzione più in generale. Oltre a coloro che hanno lavorato per l’ex governo e gli alleati, ci sono molte più persone che hanno una legittima richiesta di asilo.

Scramble dell’ultimo minuto

Poiché i talebani hanno preso il controllo di Kabul molto più velocemente di quanto gli Stati Uniti e le forze alleate avessero previsto, l’evacuazione delle loro truppe, diplomatici e cittadini è diventata la priorità assoluta. Molti militari afgani che hanno assistito le forze alleate in Afghanistan come interpreti, fornitori, appaltatori e le loro famiglie sono rimasti bloccati.

Concentrando il sostegno in gran parte su persone che hanno documenti di viaggio e prove documentali di fornire servizi alle forze alleate, queste missioni lasceranno necessariamente indietro molte persone. Ciò include un numero enorme di persone comuni che hanno una legittima paura dell’oppressione sotto i talebani, in particolare le donne.

Nonostante gli alti livelli di preoccupazione pubblica per la sorte delle persone rimaste in Afghanistan, i più ampi programmi di asilo proposti dalle nazioni occidentali presentano importanti avvertimenti. I termini delle politiche di reinsediamento del Regno Unito e dell’Europa sono vaghi, ma le politiche di reinsediamento generalmente coprono i richiedenti asilo a cui è stato concesso lo status di rifugiato dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o da qualsiasi stato. Può darsi che i richiedenti asilo afghani debbano prima chiedere lo status di rifugiato negli Stati vicini per poter beneficiare dei programmi di reinsediamento. Ci sono già milioni di rifugiati afgani in Pakistan e Iran.

E mentre l’UNHCR dà la priorità ai gruppi vulnerabili come i bambini non accompagnati e le madri single, generalmente opera in base all’ordine di arrivo. Quindi, tutti i richiedenti asilo afghani ancora nel Paese, compresi quelli che aspettano disperatamente fuori dall’aeroporto di Kabul, potrebbero non essere idonei per questi programmi di reinsediamento in tempi brevi.

Protezione da trattamenti disumani

I talebani hanno annunciato un’amnistia per tutti i suoi avversari, compresi quelli che hanno servito il governo deposto e le forze alleate. Ma la situazione fuori dall’aeroporto di Kabul resta caotica e pericolosa.

Uno dei motivi principali per cercare rifugio negli Stati Uniti e negli Stati alleati è sapere che esiste una prevedibile minaccia di trattamenti inumani e degradanti. In tali circostanze, l’articolo 33 della Convenzione sui rifugiati (1951) e l’articolo 3 della Convenzione contro la tortura (1984) vietano agli Stati di rinviare i richiedenti asilo in un territorio. La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte interamericana dei diritti dell’uomo hanno, in più casi, stabilito che le nazioni che hanno rimandato le persone in luoghi non sicuri per affrontare tale trattamento erano responsabili delle loro sofferenze.

Nel caso dei richiedenti asilo afghani, la minaccia immediata alle loro vite potrebbe essere stata scongiurata dopo l’annuncio dell’amnistia da parte dei talebani. Tuttavia, permane una significativa minaccia che i diritti umani fondamentali vengano violati sotto il nuovo regime. Un particolare punto di preoccupazione è come funzionerà il sistema legale sotto i talebani.

Durante l’ultimo governo talebano, uomini e donne sono stati spesso processati davanti a tribunali non ufficiali ad hoc e puniti senza diritto di appello. La polizia talebana poteva frustare le donne in pubblico se non indossavano il burka o se le loro ginocchia erano visibili. Gli uomini potrebbero essere puniti per non avere la barba.

È a causa di questa storia che le persone hanno un legittimo timore di trattamenti inumani e degradanti ora che i talebani sono tornati. I cittadini afgani hanno quindi chiaramente diritto a cercare rifugio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e negli Stati membri dell’UE, se arrivano ai confini di questi stati.

Tuttavia, se queste persone rimangono all’interno dell’Afghanistan, anziché attraversare qualsiasi confine, spetta agli Stati Uniti e agli Stati alleati decidere se evacuarle per motivi umanitari. In caso contrario, dovranno trovare la loro strada attraverso un confine.

Gli Stati Uniti hanno annunciato visti di immigrazione speciali per i militari afgani. Allo stesso modo, il Regno Unito ha accettato di consentire ai militari afghani di viaggiare senza passaporto.

Tuttavia, gli Stati Uniti e gli Stati alleati stanno mostrando riluttanza quando si tratta di evacuare i normali richiedenti asilo afghani nonostante l’esistenza di una prevedibile minaccia di trattamento inumano e degradante. La situazione giustifica un’evacuazione su vasta scala per motivi umanitari. Fino a quando il regime talebano non mostrerà politiche soddisfacenti sui diritti umani fondamentali, la protezione dei richiedenti asilo afghani rimarrà una responsabilità della comunità internazionale, in particolare degli Stati Uniti e dei loro alleati.

Traduzione dell’articolo ‘Afghanistan: what responsibility do other nations have towards people fleeing the Taliban?’