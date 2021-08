L’attuale clamore che circonda il crollo del regime afghano e la caduta di Kabul – il dibattito su chi sia la colpa e se il Presidente Biden abbia commesso un errore nel porre fine al sostegno militare al governo afghano – non dovrebbe distrarre da due importanti verità. La guerra afghana – almeno quella in cui le truppe americane sul campo erano fondamentali per l’esito – era finita molto tempo fa. E la guerra globale dell’America all’espansione del terrorismo continua, in linea di principio e in pratica.

Scegliendo di ritirare le forze statunitensi dal Paese entro il 20° anniversario degli attacchi dell’11 settembre 2001 al World Trade Center e al Pentagono, Biden ha semplicemente completato il lavoro iniziato dal Presidente George W. Bush e dai suoi successori: convertire la guerra sul terrorismo da un’impresa militare convenzionale a un’operazione globale condotta con metodi come attacchi di droni, raid di operazioni speciali e missili di stallo.

È vero, Bush ha permesso che il dispiegamento di truppe in Afghanistan aumentasse durante i suoi due mandati anche quando si è rivolto a una guerra in Iraq ancora più mal progettata: una forza di circa 2.500 nel dicembre 2001 era salita a 25.000 nel dicembre 2007. Tuttavia, l’Iraq è rimasto per l’amministrazione Bush priorità e Bush ha iniziato a sperimentare con i droni per perseguire il conflitto in Afghanistan e nelle terre di confine appena oltre.

Una volta in carica, il Presidente Barack Obama, seguendo il consiglio degli specialisti della guerra contro gli insorti, tentò un ‘aumento’, portando brevemente il numero totale delle truppe a 100.000. Ma al suo secondo mandato, Obama aveva deciso di ritirarsi del tutto e ha rapidamente ridimensionato la forza: ha persino annunciato, il 28 dicembre 2014, che “la nostra missione di combattimento in Afghanistan sta finendo e la guerra più lunga della storia americana sta arrivando a un conclusione responsabile”. Ma gli attacchi con missili e bombe sono continuati, come ha scritto Craig Whitlock del ‘Washington Post’: 2.284 solo nel 2015 e nel 2016. Anche se Obama ha insistito sul fatto che gli americani stavano servendo solo in ruoli ‘non combattenti’ come addestratori e consiglieri, stavano prendendo parte a raid contro al-Qaeda e ‘forze associate’, che potrebbero includere i talebani.

Obama ha anche ampliato la guerra dei droni leggeri e senza impronta di Bush e delle forze speciali in una miriade di nuovi posti. Mentre l’ondata aumentava e si abbassava in Afghanistan, Obama ha inviato droni e unità delle forze speciali in numero crescente in una lunga lista di luoghi – oltre i confini del Pakistan, in Somalia, Yemen e altrove in quelle che erano in effetti nuove guerre. Approvando 10 volte il numero di attacchi dei droni rispetto ai circa 60 sotto la Presidenza di Bush, Obama ha anche supervisionato un perno per stabilire record ogni anno nel numero di Paesi in cui hanno visitato piccole squadre delle forze speciali americane, da circa 75 Paesi del mondo nel 2010 a un enorme 138 sei anni dopo.

Obama alla fine si è ribaltato sull’idea di ritirare le truppe dall’Afghanistan e ha lasciato circa 8.400 sul posto quando ha lasciato l’incarico (ancora un numero irrisorio, date le dimensioni del paese). È toccato a Biden e al Presidente Donald Trump – quest’ultimo vanificato dalla resistenza burocratica (e dalla sua stessa incompetenza e indecisione) – portare a termine il compito del ritiro.

Entro quest’anno, rimaneva una forza sul campo di soli 2.500-3.500 soldati. La velocità allarmante del crollo del governo afghano non implica in alcun modo che l’America avrebbe potuto strappare la ‘vittoria’ – qualunque cosa ciò significhi in questo contesto – dalle fauci della sua umiliante sconfitta lasciando quelle truppe sul posto. Trump aveva firmato un accordo chiedendo la loro uscita. Se Biden avesse rinnegato, nessuno sa per quanto tempo la forza sul campo avrebbe potuto sostenere il governo amico di Kabul.

Il ritiro di Biden di quelle poche migliaia di truppe finali è chiaramente significativo. Ma mettendo da parte la conversazione americana egocentrica di oggi – attraverso i principali media, Twitter e simili – su dove e quando ‘noi’ abbiamo sbagliato nel nostro tentativo di liberare l’Afghanistan, dovremmo riconoscere che la ritirata non libera in alcun modo l’America dalla sua guerra al terrorismo. Lo stesso Biden ha usato la frase ‘la guerra per sempre’ per riferirsi allo spiegamento militare americano in Afghanistan. (“È tempo di porre fine alla guerra per sempre”, ha detto ad aprile, parlando di un ritiro delle truppe da quel Paese.) Ma quella frase è meglio usata per descrivere l’ampio impegno americano a dispiegare la forza, a volontà, in tutto il mondo. in nome della lotta al terrorismo, che non finisce affatto. Nel suo discorso straordinario in difesa delle sue azioni lunedì, Biden lo ha chiarito molto chiaramente, distinguendo il ‘controterrorismo’ che gli Stati Uniti si riservano di condurre dalla ‘controinsurrezione o costruzione della nazione’ a cui stanno rinunciando.

I crescenti impegni a partire dall’11 settembre 2001 si sono espansi nel tempo e nello spazio proprio sanguinando oltre la prima immediata incursione americana in Afghanistan. E le autorità legali, le pratiche militari e la cultura politica che hanno accompagnato questo sviluppo sopravvivono alla partenza delle truppe da quell’unico Paese. In effetti, il ritorno del governo talebano cementa il passaggio di vecchia data dell’America a una strategia antiterrorismo che abiura una presenza pesante e fa affidamento su forze speciali a impronta leggera e droni senza impronta (e altre armi a lunga distanza).

I funzionari dell’amministrazione Biden avevano promesso che un tale approccio avrebbe funzionato in Afghanistan dopo la partenza ufficiale dei militari, garantendo i diritti di base dei droni vicino all’Afghanistan. I rapporti suggeriscono che la CIA sta cercando anche alternative un po’ più lontane, posizionando i droni MQ-9 Reaper nella regione del Golfo Persico sia per la ricognizione che per gli attacchi. Già nel 2019, Antony Blinken – ora segretario di Stato – aveva promesso in un podcast di ‘tagliare il cordone‘ con l’Afghanistan a favore di un nuovo approccio che avrebbe sostituito “dispiegamento a tempo indeterminato su larga scala” con “discreto, piccolo- operazioni su vasta scala, sostenibili, magari guidate da forze speciali”, effettuando visite mortali ogni volta che è necessario.

In altre parole, gli Stati Uniti non hanno abiurato l’uso di attacchi militari in Afghanistan. Proprio perché è svanita la logica della forza di sostenere un governo, quella di interdire il terrorismo si è intensificata. Quando le minacce iniziano a provenire dall’Afghanistan (o si vedono farlo), non c’è dubbio che Biden e i suoi successori agiranno, proprio come i suoi predecessori hanno fatto lì e altrove per anni.

Al di là dei costi reali e delle conseguenze umanitarie della caduta di Kabul, che non devono essere sottovalutati, una realtà continua è ancora più spaventosa. È che, mettendo da parte il numero di truppe in Afghanistan in un dato momento, gli Stati Uniti negli ultimi due decenni hanno creato una guerra davvero onnicomprensiva e senza fine che conosce pochi confini geografici. È probabile che gli eventi attuali rendano questa scelta ancora più permanente.