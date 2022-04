Il 22 aprile 2022, almeno 33 persone, compresi bambini, sono rimaste uccise e altre 43 persone sono rimaste ferite nell’esplosione di una bomba durante la preghiera del venerdì, all’interno della moschea Malavi Sikandar nel distretto dell’Imam Sahib della provincia di Kunduz.

Il 21 aprile 2022, lo Stato Islamico Provincia del Khorasan (IS-KP) aveva rivendicato la responsabilità di quattro attacchi:

– Almeno 50 fedeli sciiti sono stati uccisi in un’esplosione di ordigni esplosivi improvvisati (IED) all’interno della moschea Sih Dokan sotto il distretto di polizia-2 a Mazar-e-Sharif, la capitale provinciale di Balkh.

– Quattro civili sono morti in un’esplosione avvenuta nella zona di Sar Dawra, nella città di Kunduz. L’esplosione è avvenuta in un’auto che trasportava civili all’aeroporto di Kunduz.

– Quattro combattenti talebani sono rimasti uccisi in un’esplosione lungo la strada nella zona di Mamli, nel distretto di Khogyani, nella provincia di Nangarhar.

– È stato firmato un Memorandum d’intesa tra India e Bangladesh per prevenire e contrastare il contrabbando e la circolazione delle FICN.

-Due bambini sono rimasti feriti nell’esplosione di una mina. La mina era stata piantata in un vaso, nell’area del distretto di polizia-5 della città di Kabul, nella provincia di Kabul.

Il 20 aprile 2022, almeno sei persone sono state uccise in due esplosioni separate presso la scuola superiore Abdul Rahim Shahid nell’area di Dasht-e-Barchi, un’area dominata dagli Hazara sciiti, sotto il distretto di polizia-18 di Kabul.

Il 1 aprile 2022, cinque civili sciiti sono stati uccisi mentre altri 22 sono rimasti feriti in due esplosioni nella città di Jibril sotto il distretto di polizia-13 della città di Herat, provincia di Herat.

Lo Stato Islamico-Provincia del Khorasan (IS-KP) ha rivendicato la responsabilità di ciascuno di questi attacchi.

L’ondata di attacchi viene condotta nell’ambito della campagna ‘Conquest of Revenge for The Two Sheikhs‘ avviata dall’IS-Central il 17 aprile 2022. Il portavoce dell’IS-Central, Abu-Omar al-Muhajjir, annunciando la campagna, ha dichiarato: «Annunciamo, confidando in Dio, una benedetta campagna di vendetta».

Il 3 febbraio 2022, le forze per le operazioni speciali statunitensi avevano effettuato un raid contro il ‘califfo’ IS Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi alias Hajji Abdullah, nella città di Atme, nella provincia siriana di Idlib. Durante il raid, il leader dell’IS ha fatto esplodere un giubbotto suicida, uccidendo se stesso, sua moglie e i suoi figli. Anche il portavoce dell’IS-Central Abu Hamza al-Qurayshi è stato ucciso nel raid.

Abu Ibrahim aveva sostituito il primo ‘califfo’ dell’IS-Central Abu Bakar al-Baghdadi, che si era fatto esplodere durante un raid simile effettuato dalle forze operative speciali statunitensi nel villaggio di Barisha nella provincia di Idlib, in Siria, il 26 ottobre 2019.



Sebbene l’IS-KP giustifichi questi recenti attacchi in nome di una ‘campagna di vendetta‘,è significativo che il gruppo sia violentemente impegnato nell’opposizione ai talebani sin dal loro ritorno al potere nell’agosto 2021.

Secondo un rapporto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), pubblicato il 6 marzo 2022, su 397 civili uccisi negli attacchi in Afghanistan tra il 15 agosto 2021 e il 15 febbraio 2022, oltre l’80% è stato ucciso dal IS-KP. Secondo dati parziali compilati dal South Asia Terrorism Portal (SATP), altri 151 civili sono stati uccisi in Afghanistan dal 16 febbraio 2022, di cui 87 sono stati attribuiti o rivendicati dall’IS-KP (dati fino al 22 aprile 2022 ).

Nello stesso periodo (15 agosto 2021-24 aprile 2022), IS-KP ha ucciso 23 combattenti talebani. Il 24 aprile 2022, due uomini talebani, tra cui Mawlawi Abdul Fattah, capo ad interim delle miniere, sono stati uccisi in un’esplosione nell’area di Bagh Shah nella città di Faizabad, capoluogo di provincia del Badakhshan.

Durante il precedente periodo comparabile (5 dicembre 2020 – 14 agosto 2021), IS-KP aveva ucciso 124 civili. Nessun quadro talebano è stato confermato ucciso dall’IS-KP durante questo periodo.

Inoltre, secondo un rapporto delle Nazioni Unite (ONU) sulla situazione in Afghanistan, pubblicato il 28 gennaio 2022, «Gli attacchi rivendicati o attribuiti all’ISIL-KP [IS-KP] sono aumentati e si sono espansi oltre le precedenti aree di interesse del movimento a Kabul e nell’Afghanistan orientale. Tra il 19 agosto e il 31 dicembre, le Nazioni Unite hanno registrato 152 attacchi del gruppo in 16 province, rispetto ai 20 attacchi in 5 province nello stesso periodo del 2020. Oltre alle autorità di fatto, il gruppo ha preso di mira anche civili, in particolare Minoranze sciite, nelle aree urbane».

Un altro rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo stesso giorno diceva: «Gli Stati membri valutano che la forza dell’affiliata del Da’esh in Afghanistan, dello Stato islamico in Iraq e del Levant-Khorasan, è aumentata dalle stime precedenti di 2.200 combattenti a circa 4.000 ora in seguito al rilascio da parte dei talebani di diverse migliaia di persone dalla prigione».

Il reclutamento dell’IS-KP è aumentato a causa delle cattive condizioni economiche e umanitarieda quando i talebani hanno preso il potere nell’agosto 2021. Secondo un rapporto della Banca mondiale del 13 aprile 2022 sull’economia dell’Afghanistan ‘Verso la stabilizzazione e la ripresa economica’, «…è probabile che il reddito pro capite degli afgani sia diminuito di circa un terzo negli ultimi mesi del 2021, vanificando i progressi economici raggiunti dal 2007 e portando a un aumento significativo delle difficoltà familiari».

Un rapporto del 16 dicembre 2021 citava un residente della provincia di Kunar che affermava: «Daesh offre da 30.000 a 50.000 afgani (circa 270-450 USD) al mese per unirsi a loro nella provincia di Kunar».

Inoltre, l’IS-KP sta cercando di espandersi oltre la sua tradizionale roccaforte a Nangahar,nell’Afghanistan orientale. Un articolo pubblicato il 17 marzo 2022 affermava che «lo Stato islamico sta cercando di ampliare il suo fascino in Asia centrale» e affermava che, a tal fine, l’IS-KP si stava concentrando sull’Afghanistan settentrionale e lì ha aumentato le operazioni. Queste aree sono in gran parte popolate da uzbeki e tagiki, gruppi etnici in gran parte esclusi dal governo talebano. Ciò rende molto più facile il reclutamento dell’IS-KP da questi gruppi etnici.

Tuttavia, l’atteggiamento pubblico dei leader talebani ha cercato di minimizzare la minaccia IS-KP. Il 14 febbraio 2022, il Ministro della Difesa ad interim Mullah Mohammad Yaqoob ha affermato: «Da’esh non è una minaccia per l’Afghanistan. La nostra intelligence ha smantellato l’85-90 percento del gruppo».

In effetti, i talebani avevano avviato una campagna a livello nazionale per contrastare la minaccia IS-KP, al fine di ottenere legittimità internazionale. Alcuni incidenti importanti in tali operazioni includevano:

-10 gennaio 2022: le forze talebane hanno ucciso tre combattenti IS-KP in un’operazione nel distretto di polizia-5 di Kabul. Durante l’operazione sono stati arrestati anche due sospetti membri dell’IS-KP;

-29 novembre 2021: tre militanti IS-KP sono stati uccisi quando combattenti talebani hanno fatto irruzione nel loro nascondiglio nell’area di Zangoy sotto il distretto di polizia-1 della città di Jalalabad, capoluogo della provincia orientale di Nangarhar.

Secondo il rapporto dell’UNSC del 26 gennaio 2022, la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan ha ricevuto accuse credibili dell’uccisione extragiudiziale di almeno 50 persone sospettate di affiliazione con IS-KP.

I talebani, nel frattempo, hanno affermato che almeno 351 terroristi IS-KP si sono arresi alle forze dell'”Emirato islamico dell’Afghanistan” (IEA) dal 15 agosto 2021. Alcuni recenti incidenti di resa includono:

-5 febbraio 2022: almeno 50 militanti IS-KP si sono arresi alle forze dell’AIE nella provincia di Nangarhar;

-4 marzo 2022: Abdul Rahim Muslimdost, uno dei fondatori dell’IS-KP, rinuncia al gruppo e si unisce ai talebani. Ha affermato che l’IS-KP era stato soppresso nel Paese. Il recente picco suggerisce chiaramente che l’affermazione dei talebani sulla decimazione dell’IS-KP è tutt’altro che vera.

È, inoltre, pertinente ricordare che l’IS-KP si è dimostrata un’organizzazione resiliente. È significativo che l’IS-KP abbia subito gravi perdite nel 2019, ma si è successivamente riorganizzato sotto Shahab al-Muhajir, alias Sanaullah, dopo la sua nomina nel giugno 2020 da parte dell’Islamic State-Central, a guidare l’IS-KP. Al-Muhajir dirige anche l’ufficio di Al-Sadiq dello Stato Islamico, che copre la regione del ‘Khorasan‘, inclusi Afghanistan, Bangladesh, India, Maldive,Pakistan, Sri Lanka e Stati dell’Asia centrale. La riorganizzazione ha sicuramente aiutato il gruppo e c’è stata un’intensificazione delle sue attività.

C’è una forte probabilità che il regime talebano debba affrontare una minaccia crescente da parte dell’IS-KP. Il gruppo potrebbe riuscire a fare ulteriori incursioni all’interno dell’Afghanistan e ha il potenziale per emergere come una forza che potrebbe destabilizzare non solo l’Afghanistan, ma anche i Paesi che lo circondano.