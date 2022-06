C’e’ una proposta di legge. Formularle e presentarle e’ prerogative di deputati e senatori; possono e devono fare anche questo, non solo votare a rafficaprovvedimenti del Governo. La proposta di legge in questione e’ stataformulata in origine dal Consiglioregionale della Toscana; La relatrice e’ la senatrice del Partito Democratico, Monica Cirinnà, componente della Commissione Giustizia e responsabile nazionale Diritti del PD. Ne’ Cirinna’ne’ il consiglio regionale toscano risultano essere quinte colonne o centrali della mafia o della‘ndrangheta.

Quello dell’affettività dei detenuti, e del sesso, è un tema antico: i primi accenni negli anni ’30 del secolo scorso. Gia’ allora su ispirazione di Toto’ Riina? Vai a sapere. Ci sonostate nove proposte di legge in materia di affettività e di sessualità per detenuti. Alcune calendarizzate, nessuna discussa in Aula. All’estero, il tema è già regolato da una legge in diversi Stati: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera. Chissa’, li’ la mafia ha vinto?

L’idea di base è che la pena che sideve scontare in carcere sia solo la perdita della libertà. Nella relazioneintroduttiva della proposta di legge, sono riportate alcune parole di Adriano Sofri, prefazione al libro ‘Uomini come bestie. Il medico degli ultimi’ di Francesco Ceraudo, una lunga esperienza di operatore nelle carceri: “La nostra società, che ha finito di trattare il sesso nei giorniferiali, come un bicchiere di acquasporca, continua a vergognarsenenelle feste comandate, allorapreferisce parlare, piuttosto che di rapporti sessuali, di rapporti affettivi – affettività, parola profilattica – madriche possono abbracciare i figli, famiglie che possono incontrarsi fuoridagli occhi dei guardiani. In effetti, oggi non possono farlo. Ma poi c’è ilsesso: la nuda possibilità che un uomo o una donna in gabbia incontri per fare l’amore una persona che lo desideri e consenta: sarebbe giusto? È perfino offensivo rispondere: certoche sì”.

La relazione prosegue: “Basti pensare che il diritto all’affettività – di cui l’attività sessuale è “indispensabile completamento e piena manifestazione” – rappresenta “uno degli essenziali modi di espressione della persona umana […] che vari compreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’articolo 2 della Costituzione imponedi garantire” (Corte costituzionale, sentenza n. 561 del 1987)”.

La proposta di legge prevede: “Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tal fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite sisvolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi”.

Uno puo’ anche pensare: beh, in fondo e’ una proposta ragionevole. Perche’ condannare alla castita’, o a pratiche solipsistiche, o anche di altra natura, persone condannate a pene detentive? Nei paesi dove gia’ questaproposta e’ legge normata, accadono sfracelli? Insorge il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, allarmatissimo. Consentire ai detenutiuna loro affettività, anche ma non solo nella forma sessuale non siagiusto. Anzi, e’ “pericoloso”.

A “Otto e mezzo” su “La 7” esterna ilsuo proclama: “Forse non lo sapetema questo governo, tre giorni fa, ha trovato 28.6 milioni di euro per costruire le case dell’amore nellecarceri dove si consentirà ai detenutiad alta sicurezza di incontrare la moglie, la fidanzata o l’amante per 24 ore al mese. Immaginate in quelle 24 ore quanti messaggi si possonomandare all’esterno”.

E’ il dottor Gratteri a ignorare che ilGoverno non ha stanziato nulla. Unufficio del ministero della Giustizia, a cui e’ stata chiesta una stima dei costidell’operazione, ne ha valutato per sommi capi quello checomporterebbe. Una stima non e’ unostanziamento deciso. E’ semplicemente fornire unavalutazione.

Piu’ in generale al dottor Gratteriandrebbe ricordato che e’ un magistrato soggetto alla legge, chedeve applicare. Le leggi le fannoGoverno e Parlamenti. Se vuoleconcorrere al processo legislative lascila toga e si dia esplicitamente allapolitica, chiedendo il consensoall’elettorato; una volta eletto faccia o contrasti le normative come gliaggrada. Da cittadino puo’ esprimerele sue opinion come tutti, ma non deve mai dimenticare di essere a capo di una procura; e dunque deve“pesare” con maggiore attenzione le sue parole e le sue esternazioni. Anzi, dovrebbe limitare al massimo le sue esternazioni. Di certo evitare di entrare in campo senza essere ungiocatore della partita.