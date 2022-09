L’arrivo dell’autunno coincide con quello dei malanni stagionali e il conseguente aumento di problemi legati al raffreddamento o all’infiammazione delle vie respiratorie. I trattamenti necessari per curare questo genere di condizioni prevedono spesso l’utilizzo di farmaci che possono essere somministrati anche per via inalatoria o, più semplicemente, tramite aerosol. In tal caso, si parla di ‘aerosolterapia’, ossia la modalità di assunzione di un farmaco che prevede la nebulizzazione di una soluzione liquida – contenente il farmaco – per mezzo di un apposito macchinario.

Come funziona l’aerosol

Per sottoporsi ad aerosolterapia è necessario avere a disposizione un macchinario per la nebulizzazione del farmaco, dotato di appositi accessori per l’inalazione o l’inspirazione (il vapore prodotto dal nebulizzatore può essere respirato tramite una maschera oppure inalata dal naso mediante una forcella). È possibile reperire gli apparecchi per aerosol e accessori correlati in qualsiasi farmacia o parafarmacia o, in alternativa, online, affidandosi ad un e-commerce autorizzato come anticafarmaciaorlandi.it.

Dal punto di vista pratico, il dispositivo impiegato per effettuare la terapia tramite aerosol funziona in maniera piuttosto semplice: grazie ad un nebulizzatore interno, il farmaco (solitamente sotto forma di soluzione liquida) viene vaporizzato e immesso tramite un ugello all’interno di un diffusore. In tal modo, il farmaco può essere veicolato all’interno delle cavità nasali e orale ed essere immesso nel canale respiratorio, sfruttando la depressione creata dal piccolo compressore di cui è dotato l’apparecchio. Questo processo viene implementato dagli aerosol a nebulizzazione pneumatica; in realtà, in commercio esistono anche dispositivi che sfruttano una tecnologia a ultrasuoni: l’aerosol viene ottenuto grazie alla vibrazione di cristalli di quarzo. I macchinari di questo tipo garantiscono una nebulizzazione più veloce e sono meno numerosi; al contempo, possono alterare o rendere inefficaci alcuni farmaci.

L’efficacia dell’aerosolterapia dipende da una serie di fattori diversi quali la natura del farmaco, le caratteristiche della soluzione nebulizzata e le prestazioni dell’apparecchio per l’aerosol. In aggiunta, rappresentano una variabile significativa anche il sesso e l’età del paziente, così come la conformazione dell’apparato respiratorio e la preesistenza, o meno, di patalogie di vario genere. Di solito, la somministrazione per via orale risulta più efficace di quella per via nasale, dal momento che quest’ultima trattiene la maggior parte della soluzione all’interno dei seni nasali, impedendo al farmaco di raggiungere le vie respiratorie che si trovano più in basso. Più in generale, i trattamenti tramite aerosol agiscono localmente anziché a livello sistemico (ossia interessando tutto l’organismo), risultando più mirati e meno invasivi.

Il principale ‘difetto’ dei trattamenti approntati con l’aerosolterapia è rappresentato dai tempi di somministrazione: un solo ciclo può durare da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 25/30, a seconda della quantità del farmaco da assumere e della condizione da trattare. Inoltre, il macchinario è piuttosto ingombrante e necessita di una fonte di alimentazione esterna.

Quando sottoporsi ad aerosolterapia

In linea di principio, il ricorso all’aerosolterapia è subordinato ad un parere medico o, in alcuni casi, alla prescrizione medica del farmaco da usare. Le condizioni che, più di frequente, possono essere trattate mediante somministrazione di farmaci via aerosol sono quelle che interessano l’apparato respiratorio. Tra le più comuni vi sono: raffreddore, sinusite, tonsillite, pertosse, tracheite, bronchite, polmonite, broncopolmonite, faringite, laringite e simili.

L’aerosolterapia è anche indicata per il trattamento della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva); in aggiunta può essere utilizzata anche per gestire l’asma bronchiale.

I farmaci che più di frequente vengono impiegati nelle terapie tramite aerosol sono antibiotici, cortisonici, mucolitici, antiasmatici, broncodilatatori, antiallergici ad azione preventiva e antinfiammatori. Naturalmente, se non si tratta di farmaci da banco, possono essere adoperati solo a fronte del rilascio della prescrizione da parte del medico curante, rispettando la posologia indicata.