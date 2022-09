Una delle immagini più sorprendenti della prima fase dell’invasione russa dell’Ucraina è stata quella del famoso Antonov AN 225, distrutto, bruciato e spaccato in due nel suo hangar all’aeroporto di Hostomel. ‘Mriya’, come è noto (sogno in ucraino), aveva ottenuto un seguito pseudo-culto nell’industria aeronautica globale grazie al suo status di aereo più grande del mondo. Ma la sua distruzione simboleggiava anche la fine di una dipendenza occidentale da Antonov come fornitore di aerei logistici su larga scala risalenti a decenni fa.

Da oltre 20 anni, gli stati membri della NATO e altre forze armate in tutto il mondo si affidano agli aerei Antonov per la logistica intercontinentale. I recenti eventi in Ucraina stanno costringendo le potenze occidentali a ripensare il dispiegamento logistico delle armi e ad allontanarsi da una dipendenza decennale da grandi aerei al fine di utilizzare al meglio le risorse aerotrasportate disponibili.

Antonovs: un elemento chiave della logistica occidentale

Da tempo le potenze occidentali e l’alleanza NATO utilizzano gli aerei Antonov per missioni logistiche strategiche. Nel 2018, Antonov Airlines si è offerta di intervenire per fornire qualsiasi supporto aggiuntivo necessario al programma SALIS (Strategic Airlift International Solution) dell’UE e della NATO dopo l’uscita di Volga-Dnepr. In particolare, la compagnia ha promesso a un consorzio di 10 paesi di garantire l’accesso ai velivoli AN-124 per le operazioni della NATO e dell’UE. L’AN-124 ha la capacità di percorrere 4.500 km ad un’altezza massima di 10.000 m trasportando un carico massimo di 120 t. L’aereo è lungo 36 m e alto 4,4 m, il che significa che è in grado di trasportare veicoli corazzati grandi e pesanti da e verso i teatri operativi.

In effetti, gli AN-124 sono stati regolarmente avvistati in tutto il mondo negli ultimi anni a causa della loro eccezionale capacità di carico, in grado, ad esempio, di trasportare elicotteri Apache AH-64 della Singapore Defence Force in Australia per esercitazioni militari, o veicoli corazzati britannici in Bosnia per Esercitazione Quick Response nel 2020. La stessa Mriya è stata spesso avvistata in missioni logistiche a guida NATO, come la ritirata dall’Afghanistan nel 2021. È stata osservata mentre scaricava 3 elicotteri Puma della RAF presso la RAF Brize Norton, abbattendo la recinzione perimetrale al decollo. Più recentemente, il Dipartimento della Difesa australiano ha utilizzato un AN-124 per inviare 20 veicoli corazzati Bushmaster e sei obici M777 per aiutare la difesa del governo ucraino del suo paese, sebbene l’accesso dei paesi occidentali all’aereo rimanga del tutto insufficiente per le attuali esigenze logistiche.

Proprio l’anno scorso l’azienda si è aggiudicata un contratto per fornire altri cinque anni di capacità di trasporto aereo strategico alla NATO e all’UE. L’accordo ha assicurato che due AN-124-100 rimanessero disponibili 24 ore su 24 per SALIS, con ulteriori AN-124-100 disponibili su richiesta. Si dice che un rappresentante di Antonov abbia affermato che l’accordo “conferma che la NATO apprezza l’alto livello dei servizi forniti dalla nostra azienda e si fida del suo partner ucraino”. La guerra in Ucraina, tuttavia, ha avuto conseguenze impreviste sull’accesso dell’Occidente a questi aerei logistici per carichi pesanti forniti da Antonov.

Alternative disponibili

La guerra in Ucraina ha significato che gli eserciti occidentali hanno dovuto rivalutare la loro dipendenza da compagnie come Antonov che forniscono queste rare soluzioni logistiche. Ciò ha significato un aumento della dipendenza da velivoli logistici di fabbricazione occidentale come l’Airbus A400M Atlas o il Lockheed C-130 Hercules, che di per sé possono essere difficili da trovare con le crescenti esigenze delle forze NATO nel quadro della strategia strategica continentale riallineamento in risposta alla guerra in Ucraina.

Il progetto A400M, ad esempio, è stato lanciato nel 2003 come una joint venture tra le nazioni partner Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna, Turchia e Regno Unito, che si sono impegnate per un totale di 170 aeromobili, e l’acquirente dell’esportazione Malaysia quattro. L’aereo ha una capacità di 37.000 kg (81.600 lb) e dispone di un vano di carico con una larghezza di 4,00 m (13,12 piedi) x altezza 3,85 m (12,6 piedi) x lunghezza 17,71 m (58,1 piedi) (senza rampa 5,40 m (17,7 ft). Queste caratteristiche significano che l’aereo è limitato nella sua capacità di carico pesante e non può trasportare molti dei veicoli corazzati cingolati, cannoni o carri armati più pesanti o più grandi, che gli Antonov possono. L’aereo è diventato onnipresente in tutto il mondo: “L’aereo vola più di prima, e lo vediamo più o meno ovunque in tutto il mondo”, ha affermato Clive Schey, responsabile del programma A400M presso l’unità di aerei militari della compagnia.

Il C-130 Hercules ha un carico utile ancora più piccolo, con un peso di soli 19.000 kg (42.000 libbre), o 6 pallet o 2–3 Humvee o 2 mezzi corazzati M113 1 obice semovente CAESAR da 155 mm. Ciò significa essenzialmente che tutti i moderni carri armati, veicoli corazzati cingolati e sistemi di artiglieria sono troppo pesanti per essere trasportati nei C-130, il che significa che i sistemi più leggeri, più piccoli e più semplici devono avere la priorità per un approccio logistico strategico più efficace. La flotta europea di C-130 sta invecchiando e alcuni paesi dell’UE si sono rivolti a nuovi aeromobili per soddisfare le loro esigenze logistiche. I Paesi Bassi, ad esempio, hanno recentemente deciso di sostituire la loro flotta di C-130 con 5 Embraer C-390. I C-130 rimarranno in servizio fino al 2031, con l’aumento delle dimensioni della flotta una risposta diretta ai problemi logistici derivanti dalla ritirata dall’Afghanistan e dal crescente bisogno nell’Europa orientale mentre la guerra avanza.

Un vincolo logistico che rafforza l’idoneità dei modelli di forza ‘media’

In una tale configurazione, la mancanza di accesso a velivoli di supporto logistico delle dimensioni di Antonov significa che le forze di terra non possono fare affidamento principalmente su armature spesse e attrezzature pesanti, ma piuttosto su sistemi mobili, capaci e rustici che combinano mobilità tattica e strategica e possono quindi essere facilmente schierato e trasportato in aeromobili come l’A400M, C-130 o C-390 di cui sopra. Questi hanno il doppio vantaggio di essere entrambi schierabili da questi velivoli, ma anche in gran numero e con poche rotazioni, da velivoli di grandi dimensioni.

Alcuni eserciti europei hanno optato per forze facilmente dispiegabili e capaci di operazioni ad alta intensità. Questo è in particolare il caso della Francia, che ha una vasta esperienza operativa negli ultimi 20 anni, elogiata per la sua abilità, in particolare dalla Rand Corporation, sia in Iraq che nel Sahel.

Deve i suoi successi in particolare ad un approccio ottimale al compromesso tra potenza di fuoco/protezione/mobilità, sia per i veicoli da combattimento che per i pezzi di artiglieria. Quest’ultimo punto è un esempio emblematico, sottolineato dal rinnovato interesse tattico per gli obici e altri sistemi di artiglieria in Ucraina, soprattutto nel contesto dell’attrito che domina il confronto ad alta intensità. Alcuni pezzi di artiglieria sono più adatti per il dispiegamento rapido su fronti lontani o per via aerea in un ambiente con un’infrastruttura altamente degradata utilizzando la gamma di aerei disponibili. L’obice semovente CAESAR da 155 m sopra menzionato ne è un buon esempio grazie alla sua mobilità e facilità di spiegamento. Oltre alla sua mobilità tattica, che gli conferisce un livello di sopravvivenza molto più elevato rispetto ai cannoni trainati (come l’americano M777), la sua mobilità strategica è la sua principale risorsa.

Sviluppato dalla compagnia francese Nexter, il CAESAR può essere facilmente trasportato in aereo nei teatri operativi. Con un peso di 17,7 tonnellate, il CAESAR può essere trasportato abbastanza facilmente su A400 o C130, a differenza dell’obice americano M109, che pesa 27,5 tonnellate, o del tedesco Panzerhaubitze 2000, che pesa 55,8 tonnellate, o del British AS 90, 45 tonnellate.

Il peso relativamente basso del CAESAR non gli ha impedito di diventare uno dei cannoni più efficaci sul campo, con una portata fino a 40 km. È anche estremamente mobile, soprattutto rispetto alle sue controparti cingolate, grazie al suo telaio 6×6 e all’autonomia di 600 km. Si è dimostrato valido in operazioni in cui la Francia è stata impegnata, come accennato in precedenza, e sta attirando un interesse costante da un paese che attualmente sta ospitando il conflitto più intenso al mondo, ovvero l’Ucraina, che ne trae vantaggio da alcune settimane.

Queste caratteristiche hanno conferito a CAESAR una combinazione ottimale di mobilità strategica e tattica, protezione e potenza di fuoco, che condivide con gli altri componenti del sistema Scorpion, come il Jaguar o il Griffon, di cui (dopo la Francia) il Belgio è in procinto di acquisire , o con le unità di tipo Stryker BCT, che stanno riscontrando un rinnovato interesse.

Un concetto di combattimento la cui rilevanza sembra essere confermata dalle lezioni apprese durante i primi mesi della guerra in Ucraina, e che tiene conto pragmaticamente dei maggiori vincoli logistici che i decisori strategici devono affrontare oggi.