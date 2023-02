Addio al Boeing 747, la ‘regina dei cieli’

Boeing ha chiuso definitivamente la linea produttiva degli aeromobili 747 con la versione cargo -8F Queen of the Skies fornita alla Atlas Air, una compagnia specializzata in trasporti merci interamente controllata di Atlas Air Worldwide Holdings. La cerimonia si è svolta nello stabilimento di Everett, città capoluogo della Contea di Snohomish, nello Stato di Washington. La macchina è stata consegnata a John Dietrich, President e Chief Executive Officer del courier con uno schieramento sul piazzale dell’aeroporto Paine Field, originariamente costruito appositamente per il programma del grande aereo che ha preso il nome dell’elefante del circo Barnum.

Per gli appassionati, ricordiamo che l’aeroplano consegnato, la terza e ultima generazione della serie, con la matricola N863GT, è a fusoliera larga e allungata, con l’ala del tutto riprogettata per un velivolo completamente diverso dall’idea originaria. La configurazione è la più grande versione dell’intera gamma.

Sono stati prodotti complessivamente 1.574 esemplari di 747 in oltre cinquant’anni: mezzo secolo è un periodo molto lungo per la ricerca. Quindi, è facilmente immaginabile che il primo prototipo ha in comune con quest’ultimo poco più che il nome. Molte parti sono state modificate e aggiornate, per ridurre i consumi -e quindi le emissioni tossiche e per aumentare la produttività- ripianificando di volta in volta soluzioni innovative e automatizzate, con materiali più leggeri e motorizzazione più efficiente.

Il suo capo progettista è stato Joe Sutter, il leggendario ingegnere morto nel 2016 a Seattle a 95 anni, pochi giorni dopo aver effettuato personalmente la consegna di un ‘suo’ velivolo alla Cathay Pacific. Nell’azienda di Seattle, Sutter aveva lavorato entrando come stagista prima della Seconda Guerra Mondiale. Una vita tutta dedicata alla realizzazione di jet commerciali, ad iniziare dal 707, lo standard dei wide body degli anni Sessanta. Sua poi è stata la paternità tecnica del primo aereo a corto raggio, il 727, ma Sutter era un assertore del posizionamento dei motori sulle ali, caratteristica essenziale di efficienza e capacità di carico di ogni aeroplano. E poi Sutter si è legato per sempre all’aereo gigantesco con la gobba della prima classe e l’apertura alare di 60 metri: la distanza che i fratelli Wright compirono con il loro primo volo nel 1903 su una spiaggia ventosa della Carolina del nord. Al suo funerale, il capo della Boeing Ray Conner lo definì «Uno dei giganti dell’aerospazio e un membro della grande famiglia». Il primo 747-100 è entrato in servizio nel gennaio 1970 con Pan Am e fu la First Lady Pat Nixon a presenziare l’evento denominando il quadrigetto con un nome storico, ‘Clipper Victor’, che fu impiegato sulla rotta tra New York e Londra.

Due 747-200, pur ampiamente modificati, solo la flotta denominata Air Force One, utilizzati per il trasporto del Presidente degli Stati Uniti d’America per i viaggi di Stato.

È stato un aereo rivoluzionario: circa 300 tonnellate al decollo, 100 di carburante per il lungo raggio. Un miracolo vederlo in volo. Ha consentito un forte abbattimento dei costi rispetto alla tradizionale disponibilità dei jet commerciali dell’epoca. Airbus avrebbe voluto dargli battaglia con l’A380 nel 2007, ma alla fine si è ritirata sconfitta dalla competizione. Non basta un grande aereo per velocizzare il movimento passeggeri: occorrono scali attrezzati all’arrivo e partenza di una massa tra 500 e 800 passeggeri. Nessuna città si è fatta trovare pronta.

Boeing -infine- venne fondata il 15 luglio 1916 da William Boeing e George Conrad Westervelt ed è stata una delle compagnie più variegate e disponibili ai cambiamenti che chiedeva il mercato offrendo un catalogo di prodotti esteso a ogni richiesta civile, militare e spaziale, compresa l’elicotteristica e la missilistica intercontinentale, partecipando poi attivamente al programma lunare Apollo e allo Space Shuttle.