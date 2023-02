Addio a Maurizio Costanzo, una vita tra giornalismo e ‘show’

L’addio a solenni onoranze per Maurizio Costanzo, prima in Campidoglio per l’omaggio della sua città, poi i funerali nella Chiesa Dall’incidfente Artisti in piazza del Popolo a Roma, per l’ultimo saluto.

Il celebre giornalista, conduttore televisivo, sceneggiatore, autore di testi se n’era andato all’età di 84 anni, la mattina del 25 febbraio scorso, suscitando un cordoglio pressoché generale (poche le voci critiche) nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e della comunicazione. E la tra gente comune. Era diventato ormai un’istituzione. Grande protagonista della vita mediatica nazionale, attraverso i suoi talk show ha contribuito alla promozione ed al lancio di numerosi personaggi che hanno segnato, nel bene e nel male, la scena pubblica e politica italiana e che oggi gli tributano il doveroso omaggio. Certo, non tutte le ciambelle da lui sfornate erano riuscite col buco, ma è indubbio che con la sua presenza e le sue iniziative abbia lasciato un segno, raccontando pregi e miserie, luci ed ombre, attraverso i più diversi protagonisti, di questo nostro sgangherato Paese, dai mille pregi e dalle tante contraddizioni che hanno attraversato anche la sua lunga prolifica e innovativa attività mediatica, che si è snodata dagli anni Settanta fino ai nostri giorni, che lo hanno visto spengersi lentamente: la sua voce negli ultimissimi tempi era divenuta pressoché incomprensibile, dato il suo precario stato di salute. Voleva morire sul campo di battaglia e vi è riuscito.

Vale la pena ripercorrere in breve la sua lunga e movimentata carriera, per tanti aspetti, specchio essa stessa del nostro paese, del carattere di noi italiani. Nato a Roma nel ’38, inseguì fin da giovane il sogno di diventare giornalista: tempi duri anche allora, ma con prospettive e possibilità maggiori di quante non si presentino ai giovani che oggi aspirano a svolgere questa professione. Inizia la sua carriera nel’56 a 18 anni come cronista di un giornale di sinistra come Paese Sera, un quotidiano d’assalto romano che godeva di grande prestigio, e nel quale si sono formate altre importanti firme. Dopo una breve esperienza a Genova (Corriere Mercantile), inizia la propria collaborazione con TV sorrisi e canzoni, poi Grazia, scoprendo la propria inclinazione verso il mondo effimero dello spettacolo, che lui cavalca con coraggio e maestria, tanto da divenire autore radiofonico in un programma di Luciano Rispoli su Radio Rai: già dentro quel mondo, si rivela anche un ottimo autore di canzoni: il suo più grande successo è come coautore (con Ghigo De Chiara, musica Ennio Moricone) del testo di ‘Se telefonando’, brano portato al successo da Mina. Siamo alla metà dei mitici Anni Sessanta, direbbe Gianni Minà, Sulla scena cabarettistica e televisiva esplode un personaggio che si chiama Paolo Villaggio, incoraggiato dallo stesso Costanzo che è anche co-ideatore del paradigmatico personaggio di Fracchia. Nel ’70 conduce con Dina Luce una trasmissione radiofonica Rai di successo: ‘Buon pomeriggio’.

Ormai è pronto per il grande salto nella tv. Sull’esempio americano, comincia ad affermarsi anche in Italia il genere del Talk-show che ha in Sergio Zavoli e nel suo ‘Processo alla tappa’, l’iniziatore. Costanzo ne promuove e cavalca l’onda con un suo personalissimo stile: che è quello di mescolare fra loro personaggi diversi, per professione, personalità, cultura, rendendoli familiari e portando a nudo, attraverso una sorta di bonaria confessione, i loro pregi e le loro debolezze. Nascono Acquario, Grand’ Italia e Fascination, per la Rai.

Esperienze che lo inducono a realizzare il suo spettacolo televisivo più famoso e longevo, il celebre ‘Maurizio Costanzo Show’, registrato al Teatro Parioli di Roma. Andrà in onda con qualche interruzione dal 1982 al 2011. Un record assoluto. Sua la conduzione, sua l ‘organizzazione con un’accurata selezione, un sapiente shakeraggio degli ospiti, sì da servire al pubblico televisivo lo stesso prevedibile cocktail. Emissione su Canale 5 di Mediaset. Un appuntamento serale fisso, giorno dopo giorno, che vedrà sfilare in passerella nel corso degli anni quasi 55 mila ospiti. Sono gli anni quelli in cui finisce il monopolio Rai e sulla scena mediatica irrompono le emittenti private e su tutte, domina il sistema berlusconiano. Che costituisce una vera e propria alternativa alla Rai.

All’affermarsi di questo sistema, contribuisce anche il programma di Costanzo, amico di vecchia data di Silvio Berlusconi, decisamente innovativo per il nostro Paese. Mentre la Rai è ancora ingabbiata dentro la politica, obbligata alla rigorosa ripartizione degli spazi delle varie trasmissioni tra le forze politiche, ognuna delle quali con i propri protetti, (poi anche la Rai cambierà) Costanzo può agire con ampia libertà personale senza dover rispondere alle pressioni e alle regole della politica. Il Costanzo show diventa il Salotto mediatico più importante dell’intera offerta televisiva, in esso muovono i loro primi passi verso la celebrità televisiva – e non solo – personaggi come Vittorio Sgarbi, il filosofo Stefano Zecchi, attori come Nik Novecento, Valerio Mastrandrea, Ricky Memphis, autori satirici come Daniele Luttazzi e Alessandro Bergonzoni, cabarettisti come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei e Gioele Dix, soubrettes come la Elia e Valeria Marini, che troveranno ampia ospitalità nei programmi di intrattenimento Mediaset.

Non c’è persona che non segua almeno per una sera, questo variegato salotto, che scopre o ‘inventa’ personaggi impegnati su diversi fronti, figure di qualità o anche ridicole. Tutto fa spettacolo in questo caleidoscopio televisivo. Che il primo passo per il successo sia salire i gradini del palco del Parioli, inquadrato dall’attenta regia di Paolo Pietrangeli, regista, sceneggiatore e cantautore, autore di ‘Contessa’ uno dei più famosi e violenti brani della contestazione giovanile contro la guerra del ’68, lo sapeva chiunque volesse raggiungere un minimo di notorietà. Anche certi personaggi della politica della cultura e della magistratura, non solo soubrettes e attricette, scelgono questo percorso. Il principio, notano in questi giorni gli esegeti, è quello della ‘pubblica confessione’. Una novità per la nostra tv. Alcune puntate del Maurizio Costanzo Show erano intitolate “Uno contro tutti” e veniva invitato un solo ospite, solitamente un politico o uomo di spettacolo, che doveva rispondere alle domande del pubblico, a volte anche provocatorie. Indimenticabile quella (1995) con Carmelo Bene, un gigante dell’affabulazione.

Tutto bene dunque nell’ascesa di Costanzo ai vertici della comunicazione? No, anche lui ha avuto le sue cadute, i suoi infortuni, come nei primi anni 80, dopo aver diretto la ‘Domenica’ del Corriere fa un grande scivolone alla direzione del quotidiano popolare ‘L’Occhio’. Sono gli anni in cui tra i 982 nomi degli iscritti alla P2 di Licio Gelli, si scopre anche il suo nome e numero di tessera (1819). “Un grosso errore” una grave “ ingenuità commessa per ambizione, quella di essere entrato in un gruppo di farabutti”, ammetterà dopo aver prima tentato di far credere di essere stato iscritto a sua insaputa. Ad alcuni era apparsa sospetta una sua intervista a Licio Gelli sul Corriere della Sera, fatta su richiesta di ‘qualcuno’ dirà poi. Una brutta storia, di cui si pentirà in una intervista con Giampaolo Pansa su Repubblica. Ammissione che ribadirà davanti ai giudici della Corte d’ Assise in occasione del processo ai capi della loggia massonica accusati di cospirazione politica. Una vicenda, questa, che gli costò cara. Per un anno dimenticato e ignorato da tutti, chiuso nel suo ufficio bunker di lavoro ad attendere tempi migliori. Che arriveranno. La luce si riaccende e lui attacca subito con il Costanzo Show e il successo indiscutibile di cui s’è detto e la cui fama è arrivata ovunque, anche oltre Oceano. Chi scrive sa che il Costanzo Show era conosciuto e apprezzato anche da Oliver Stone. Amico del giudice Giovanni Falcone, ospite alle sue trasmissioni, Costanzo si impegna come uomo e giornalista nella lotta alla mafia,organizzando insieme a Michele Santoro, una maratona Rai-Fininvest contro la mafia. Di forte impatto la scena in cui Costanzo brucia in diretta una maglietta con scritto ‘Mafia made in Italy’. Per questo entra nel mirino dell’organizzazione criminale che in quel periodo sta muovendo il suo violento attacco contro i beni simbolo del nostro paese. E’ del 14 maggio l’attentato in via Ruggero Fauro, vicino al teatro Parioli, contro due vetture, una Mercedes blu presa a nolo condotta da Stefano Degni, su cui sedevano Maurizio Costanzo (di ritorno dalle registrazioni del Maurizio Costanzo Show) e la sua compagna Maria De Filippi, e una Lancia Thema con a bordo le guardie del corpo Fabio De Palo (rimasto lievemente ferito) e Aldo Re. L’esplosione di una Fiat imbottita di tritolo avvenne con un attimo di ritardo rispetto al passaggio delle due autovetture, e per quell’inconveniente tecnico, Costanzo e la sua compagna sfuggirono all’attentato. Pochi giorni dopo, la notte del 26 maggio, avvenne invece il grave attentato ai Georgofili di Firenze in cui persero la vita 5 persone, tra cui la piccola Nadia di 9 anni. una bambina, e furono devastate varie opere d’arte della Galleria degli Uffizi. Anche Costanzo dunque era uno degli obbiettivi da eliminare da parte di Cosa Nostra. Del suo impegno di lotta alla mafia, gli ha dato ampio riconoscimento anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Impegno proseguitio fino alla fine (non è il caso di citare tutti i programmi cui ha dato vita) dopo che Costanzo aveva fatto ritorno in Rai, da cui era iniziata la sua grande avventura televisiva e comunicativa, che gli è valsa molti riconoscimenti, ma soprattutto quelli del grande pubblico. Intensa anche la sua vita sentimentale, quattro mogli e tre figli: Saverio, oggi un apprezzato regista, Camilla e Gabriele. La sua eredità televisiva è invece ben salda nelle mani di Maria De Filippi. Addio Maurizio e grazie di tutto!