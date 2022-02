Da questo mese di febbraio i visitatori potranno ammirare da distanza ravvicinata gli affreschi di Masaccio, Masolino e Filippino Lippi, racchiusi nella Cappella Brancacci, all’interno della Chiesa del Carmine di Firenze. Per la prima volta, il pubblico potrà trovarsi a tu per tu, a distanza estremamente ravvicinata, con alcuni capolavori del Quattrocento fiorentino, tra i quali spicca, la celebre cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso, opera di Masaccio.

Ciò sarà possibile – ed è la prima volta che accade – in quanto il pubblico, diviso in piccoli gruppi alla volta, è ammesso a salire sui ponteggi installati all’interno della Cappella per il proseguimento dell’opera di restauro della stessa. A dicembre era stata chiusa al pubblico per consentire l’allestimento del ponteggio. Ora è il momento della riapertura. L’evento è di quelli che meritano attenzione. “Poter quasi toccare gli affreschi di solito visti solamente dal basso verso l’alto è davvero emozionante“ – dichiara il sindaco e assessore alla cultura Dario Nardella – e nei prossimi mesi visitatori e turisti potranno approfittare di questa opportunità davvero unica. L’alternativa, ovvero chiudere la Cappella Brancacci per tutto il tempo del restauro ci pareva un danno davvero grande,

soprattutto dopo il prolungato periodo di lockdown per i nostri musei a causa del Covid”.

Non chiudere ma aprire e consentire un approccio inconsueto ai capolavori che vi sono racchiusi. Almeno per un anno – tanto si prevede dureranno i lavori di restauro– il pubblico potrà avvicinarsi ( ma vietato toccare!) ad opere che per secoli sono state viste solo dal basso. “Un’emozione unica” – dichiara chi ha fatto in anteprima il percorso – “camminare lungo i ponteggi fianco a fianco con i personaggi della Firenze del Quattrocento, trovarsi alla stessa altezza, quasi mescolarsi, ai personaggi ritratti negli affreschi, tra i quali Filippo di Ser Brunellesco in zoccoli, Donatello, Masolino da Panicale, Giovanni di Bicci de’ Medici, Lorenzo Ridolfi, al tempo ambasciatore per la Repubblica Fiorentina a Venezia, e altri.”

Un’emozione mai vissuta fino ad ora. Una sorta di full immersion nel corpus delle opere che fanno della Cappella Brancacci un percorso unico al mondo, tra cui spicca il genio di Masaccio, la cui ‘Cacciata dei progenitori dall’Eden’, iniziata nel 1425, domina la scena. Per il realismo con cui è descritta la loro umana disperazione, i movimenti, i tratti essenziali appena accennati dei due ‘peccatori’. E pensare che questo immortale capolavoro era stato sottoposto a censura nel 1642, quando per la pruderìe di Cosimo III de’ Medici, erano state apposte foglie di fico sulle parti intime di Adamo ed Eva. Da allora la celebre scena era rimasta censurata per tre secoli! Le foglie furono rimosse solo con l’ultimo restauro, avvenuto negli Anni Ottanta del secolo scorso.

La Cappella ha una lunga storia, quella della famiglia Brancacci, giunta a Firenze nella metà del ‘200, che aveva raggiunto la ricchezza attraverso i semilavorati della lana, e Felice Brancacci, che aveva ereditato una cappella all’interno della Chiesa di Santa Maria del Carmine, decise nel ‘400, di farla decorare con le storie di San Pietro da abili artisti, i migliori esistenti sulla piazza: Masolino da Panicale e il suo giovane aiutante, Tommaso da San Giovanni Valdarno, detto Masaccio, “non già perchè e fusse vizioso – così lo descrive Giorgio Vasari – essendo egli la bontà naturale, ma per tanta straccurataggine, con la quale nientedimanco egli era tanto amorevole nel fare altrui servizio e piacere, che più oltre non può bramarsi”. Fatto sta che questo giovane capellone, geniale e bizzarro, subentrò a Masolino da Panicale quando questi – suo maestro – prima se ne andò in Ungheria poi lasciò la vita terrena, poi anche lui se ne partì per Roma, dove morì nel 1428 all’età di soli 26 anni.

Nel 1427 gli affreschi erano rimasti incompiuti. In seguito all’esilio del Brancacci (1436), caduto in disgrazia per le sue simpatie antimedicee, i frati del convento fecero cancellare i ritratti di tutti i personaggi legati alla sua famiglia e nel 1460 intitolarono la cappella alla Madonna del Popolo, inserendo la venerata tavola duecentesca. Soltanto negli anni 1481-1483 Filippino Lippi effettuerà il ripristino e il completamento delle scene mancanti. Scampata all’incendio che nel 1771 devastò l’interno della chiesa, la cappella venne acquistata nel 1780 dai Riccardi, che rinnovarono altare e pavimento. Gli affreschi, trascurati per tutto l’Ottocento, vennerosottoposti a spolveratura nel 1904; l’intervento di restauro effettuato negli anni ‘80 del Novecento permise di recuperare le preziose superfici decorate. E la cacciata del Masaccio nella versione originale, che mostra – così ne descrive l’ opera Giorgio Vasari – “figure vivissime e con bella prontezza e similitudine dal vero e opere che possono stare a paragone con ogni disegno e colorito moderno.”

Così era la sua arte che si manifestava anche nel Tributo, sempre nella Cappella Brancacci e, in Adamo ed Eva, colti nel loro drammatico verismo che stupì non solo Michelangelo, il quale ne fece un simil disegno, ma i posteri, raggiungendo quella modernità che il Vasari aveva profetizzato. Purtroppo anche Masaccio tre anni dopo, mentre si trovava a Roma, avrebbe lasciato questa terra alla giovane età di 26 anni. E il dolore fu sì grande che ser Filippo Brunelleschi disse: “ Noi abbiam fatto in Masaccio una grandissima perdita” ricordando l’interesse ch’egli mostrava verso la prospettiva e l’architettura. Secondo il Vasari “fu poco stimato vivo” non è però mancato dopo la morte chi lo abbia onorato di epitaffi come questi di Fabio Segni: ‘Pinsi e la mia pittura al ver fu pari…..’ Chissà quali altri meravigliosi capolavori questo hippy del suo tempo avrebbe potuto lasciare all’umanità. Fu sotterrato nella medesima Chiesa del Carmine. Cinquant’anni dopo, su quel ciclo di affreschi sarebbe intervenuto a completare l’opera Filippino Lippi.

Quest’ultimo restauro, iniziato nel novembre 2020 con il monitoraggio che aveva messo in luce alcune criticità dal punto di vista della conservazione e la necessità di stabilizzare alcuni potenziali fenomeni di deterioramento presenti sul ciclo pittorico di Masolino, Masaccio e Filippino Lippi (distacchi dell’intonaco, localizzate perdite di coesione, depositi superficiali incoerenti), oltre al un generale controllo sulla stabilità dell’intero ciclo pittorico, consiste in una nuova campagna diagnostica, più approfondita ed esaustiva della precedente, con le più aggiornate tecniche e le migliori competenze disponibili sul panorama internazionale grazie alla collaborazione tra SABAP, CNR eOPD.

Grazie all’attuale cantiere – precisa Marco Ciatti, Soprintendente Opificio delle Pietre Dure di Firenze – “con le tecniche utilizzate, completamente non-distruttive, si potranno approfondire l’uso dei materiali utilizzati, le tecniche pittoriche e le fenomenologie dialterazione/degrado, informazioni indispensabili per una corretta pianificazione dell’intervento di restauro.”

Ma anche stavolta l’intervento di restauro non sarebbe stato possibile senza il sostegno finanziario della Fondazione statunitense Friends of Florence, in compartecipazione con Jay Pritzker Foundation.

“Friends of Florence sostiene l’intervento agli affreschi della Cappella Brancacci, attraverso il dono di alcuni fra i sostenitori più vicini alla nostra Fondazione” – sottolinea la Presidente

Simonetta Brandolini d’Adda – “Dan Pritzker della Jay Pritzker Foundation, membro del board di Friends of Florence, Janet e Jim Dicke II, anche quest’ultimo membro del consiglio

di amministrazione, con sua moglie sostenitore da 23 anni dei progetti della nostra fondazione, Peter Fogliano e Hal Lester Foundation donatori di Friends of Florence da oltre

15 anni. Siamo molto grati a tutti loro per la vicinanza e il sostegno ai nostri progetti . A volte basta una telefonata per sensibilizzarli all’intervento economico che intendiamo sostenere per il restauro e il recupero del patrimonio artistico fiorentino. Siamo felici di cominciare questo intervento, consapevoli dell’importanza che la Cappella Brancacci ha per la cultura fiorentina, italiana e internazionale.”

Il progetto, che vede la collaborazione di vari enti (Comune di Firenze, Soprintendenza, città metropolitana, CNR e Pietre Dure) questa volta assume un carattere innovativo e ambizioso: quello di consentire al pubblico di visitare la Cappella Brancacci salendo sulle impalcature allestite per il restauro senza che questo subisca interruzioni. Già la presenza del pubblico durante l’intervento degli esperti era stata sperimentata per il restauro della Pietà di Michelangelo al Museo dell’Opera del Duomo, in questo caso è l’intera Cappella ad essere interessata.

L’ambizione è che operazioni simili possano interessare anche altre importanti opere, rendendole fruibili durante il restauro, non solo a Firenze ma in Italia.

Ora che il ponteggio è pronto, la cappella sarà visitabile nei giorni di venerdì sabato e lunedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00, e la domenica dalle ore 13, 00 alle ore 17,00, con obbligo di prenotazione on line o tramite call center (secondo le modalità che saranno indicate sul sito cultura.comune.fi.it).