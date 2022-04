I membri dell’European Leadership Network, del consiglio di amministrazione dell’International Crisis Group e dell’European Council on Foreign Relations, il 26 aprile hanno inviato una Lettera aperta ai vertici di Stati Uniti e Iran sull’accordo nucleare iraniano.

L’obiettivo è sollecitare i due governi a chiudere il più presto possibile l’accordo.

Scriviamo, si legge nella lettera, «per esprimere la nostra crescente preoccupazione per il fatto che i negoziati per ripristinare il rispetto da parte dell’Iran e un ritorno degli Stati Uniti al Piano d’azione globale congiunto (PACG) sembrano essere entrati in un periodo di stasi che minaccia di annullare i progressi reali e positivi compiuti negli ultimi mesi per ripristinare una conquista della non proliferazione che è cruciale per la pace e la sicurezza internazionale».

«In un momento in cui la cooperazione transatlantica è diventata sempre più critica per rispondere all’invasione non provocata dell’Ucraina da parte della Russia, sarebbe un grave errore per i leader statunitensi ed europei lasciarsi sfuggire l’opportunità di disinnescare una crisi nucleare in Medio Oriente.

Il JCPOA è stato un successo. La persistente diplomazia multilaterale, in cui molti dei sottoscritti erano personalmente coinvolti, ha assicurato un accordo che ha promosso i nostri obiettivi condivisi di non proliferazione. Preservare i vantaggi di un accordo che limita le scorte di uranio arricchito dell’Iran, limitando i suoi livelli di arricchimento ed estendendo la tempistica per l’accumulo di materiale fissile che potrebbe essere utilizzato per una potenziale arma -il tutto sotto l’occhio vigile dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica- sono i motivi per cui i governi europei hanno respinto la decisione sconsiderata dell’Amministrazione Trump di abbandonare l’accordo senza una valida alternativa e hanno lavorato duramente per mantenere vivo l’accordo dopo il ritiro degli Stati Uniti nel 2018.

La strategia che gli Stati Uniti hanno seguito per più di due anni dopo questo ritiro, basata solo sulla ‘massima pressione‘, ha prodotto poco se non escalation nucleare, pericoloso combattimento regionale e privazione economica per il popolo iraniano. L’eredità di questo errore strategico può oggi essere misurata nelle tonnellate di uranio arricchito che l’Iran ha accumulato da allora, compreso l’uranio arricchito quasi per armi; nelle migliaia di centrifughe evolute; e nel lasso di tempo in rapida diminuzione per l’Iran per raggiungere una capacità di breakout. IlPpresidente Joe Biden ha giustamente identificato un ritorno reciproco, da parte degli Stati Uniti e dell’Iran, ai rispettivi impegni nell’ambito dell’accordo del 2015 come una necessaria correzione di rotta.

Dall’aprile 2021, i negoziati a Vienna hanno strutturato in modo scrupoloso ma produttivo una bozza di documento che annullerà i progressi nucleari dell’Iran in cambio del sollievo dalle sanzioni statunitensi imposte durante l’Amministrazione Trump che non sono coerenti con il JCPOA. Come ha affermato più di un mese fa Josep Borrell dell’UE: “un testo finale è essenzialmente pronto e sul tavolo”».

Dopo quell’affermazione, per altro che sia l’Iran e che gli Stati Uniti hanno dimostrato di condividere, ora i due Paesi devono passare all’azione. E qui gli estensori della lettera sono perentori. «Ci sono due possibili scenari futuri. In uno, gli Stati Uniti mostrano rapidamente una leadership decisa e la flessibilità necessaria per risolvere le restanti questioni di disaccordo politico (non nucleare) con Teheran. Nell’altro, le parti entrano in uno stato di stallo corrosivo che non servirebbe gli interessi di nessuna delle parti, rischiando di degenerare in un ciclo di accresciuta tensione nucleare e inevitabilmente sarebbe contrastato dall’ulteriore applicazione di strumenti coercitivi».

Gli autori non nascondono il problema sul quale la trattativa si è arenata e riconoscono che la questione politica che soggiace è gravosa, «in particolare su argomenti come la designazione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche come organizzazione terroristica straniera, che secondo quanto riferito è l’ultimo punto di contesa persistente. Sebbene i dettagli siano, ovviamente, di competenza dei politici statunitensi da determinare, riteniamo che ci siano modi per fornire i vantaggi antiterrorismo dell’attuale designazione pur continuando a soddisfare la richiesta specifica dell’Iran -e riteniamo imperativo che questi siano completamente esplorati. Da parte sua, l’Iran non dovrebbe aspettarsi che un accordo nucleare affronti aree di disaccordo più ampie tra Teheran e Washington. Entrambe le parti devono affrontare questa fase finale dei negoziati con la consapevolezza che le implicazioni strategiche del fallimento sarebbero gravi e profonde».

«Sulla base della nostra lunga esperienza nella diplomazia e nell’arte di governo, riteniamo che un accordo sia assolutamente possibile. Essendo giunti a una distanza ravvicinata, esortiamo Biden e la leadership iraniana a dimostrare flessibilità nell’affrontare una questione di vitale importanza per il regime globale di non proliferazione e la stabilità regionale e a portare a termine con successo questi negoziati», concludono la lettera i membri delle tre organizzazioni.

Per l’Italia i firmatari sono: Giancarlo Aragona, già Ambasciatore ed ex Segretario Generale dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; il Generale (in pensione) Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e Capo di Stato Maggiore della Difesa: l’Ammiraglio (in pensione) Giampaolo Di Paola, già Ministro della Difesa; Nathalie Tocci, Direttore dell’Istituto Affari Internazionali ed ex Consigliere speciale dell’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borell; Carlo Trezza, già Ambasciatore per il Disarmo e la non proliferazione, Presidente di MTCR e Advisory Board del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Disarmo; Stefano Stefanini, già Ambasciatore ed Executive Board dell’European Leadership Network