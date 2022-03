La riattivazione dell’accordo sul nucleare iraniano del 2015, il Joint Comprehensive Plan of Action, (JCPOA), l’accordo multilaterale che limita il programma nucleare iraniano, con il rientro degli Stati Uniti, continua essere sulle montagne russe. Un giorno si è vicini alla firma, un giorno lontani anni luce, anzi, forse il banco è pronto a saltare. Nelle ultime ore, tutte le chance di una positiva chiusura sembrano essere incentrate su una delle ultime questioni rimaste aperte: la rimozione del Corpo d’élite delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran (IRGC) dall’elenco statunitense delle organizzazioni terroristiche straniere (FTO).

Secondo gli osservatori meno partigiani, il problema è un falso problema, piuttosto sembra essere uno dei tanti pretesti che di mano in mano vengono gettati sul ring da coloro che si oppongono all’accordo –Israele e alcuni Paesi arabi in testa.

Il ripristino del JCPOA vedrebbe il programma nucleare iraniano nuovamente posto sotto il più rigoroso regime di monitoraggio e verifica mai concepito, ponendo fine a un periodo di quattro anni di crescenti preoccupazioni sulla possibile proliferazione iraniana.

L’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran,Robert Malley, non ha escluso un delisting,precisando che le sanzioni sul gruppo rimarranno «qualunque cosa accada».

Infatti, le implicazioni della cancellazione dell’IRGC sono solo simboliche, poiché le sanzioni precedenti all’accordo del 2015 continueranno a soffocare economicamente il gruppo, ha affermato Mehran Haghirian, direttore delle iniziative regionali presso la Bourse & Bazaar Foundation, sentito da ‘CNN‘. «La designazione dell’FTO è superflua», ha aggiunto Ali Vaez, direttore del progetto Iran per l’International Crisis Group. «Non aiuta gli Stati Uniti, non danneggia l’Iran». «Questo è un assurdo non-problema», ha aggiunto. «Non c’è nessun’altra entità sanzionata dagli Stati Uniti come l’IRGC».

Mohammad Marandi, professore all’Università di Teheran, ha affermato che la designazione è importante perché offre agli Stati Uniti un pretesto per prendere di mira militarmente il gruppo. «Quando gli Stati Uniti e l’Iran hanno entrambi una presenza [nel Golfo Persico]e le due parti considerano l’altra marina un’organizzazione terroristica, non ci sono linee di comunicazione e ciò potrebbe creare grossi problemi», ha affermato. È improbabile che Teheran accetti qualcosa che non sia un completo annullamento della designazione dell’FTO, hanno affermato Vaez e Marandi. «Non ci sono vie di mezzo sulla questione», ha aggiunto Vaez. L’Iran si rende conto che le sanzioni e la designazione dell’FTO sono questioni separate, l’ultima delle quali era un’eredità dell’era Trump, hanno affermato gli analisti. E’ stato imposto simbolicamente da Trump, ha detto Haghirian. «Sapevano che non avrebbe avuto un grande impatto».

Potrebbero esserci poche ragioni «per gli iraniani per fare del delisting una richiesta fallita», afferma Paul R. Pillar, senior fellow il Center for Security Studies della Georgetown University, con alle spalle una carriera di 28 anni nell’intelligence statunitense. «Ma avrebbe ancora meno senso per gli Stati Uniti resistere al delisting, soprattutto se tale resistenza significasse una continuazione della fallita politica di ‘massima pressione’, che ha visto le scorte iraniane di uranio arricchito crescere di molte volte rispetto a quanto accadeva quando il JCPOA era attivo».

«Il motivo principale per cui essere o meno nell’elenco FTO non avrà effetti materiali è che l’IRGC sarebbe comunque soggetto a numerose altre sanzioni, le cui conseguenze vanno oltre le conseguenze dell’essere nell’elenco FTO. Queste altre sanzioni riguardano la proliferazione delle armi, le violazioni dei diritti umani e le interferenze elettorali, nonché il terrorismo», prosegue Pillar.

E una spiegazione tecnica l’analista la riconduce alla stessa legge istitutiva di questo ‘elenco‘. «L’elenco dell’FTO è stato creato dall’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act del 1996. Prima di tale legislazione, gli Stati Uniti andavano d’accordo senza alcun elenco di gruppi terroristici. Avere un tale elenco non era nemmeno un vero obiettivo della legge del 1996. Uno degli obiettivi era criminalizzare il supporto materiale ai terroristi stranieri. Ciò che il Congresso voleva frenare era l’erogazione di assegni da parte di americani che, consapevolmente o inconsapevolmente, stavano aiutando a finanziare, diciamo, un gruppo in Medio Oriente che non godeva di finanziamenti regolari. Ma rendere il sostegno a un gruppo terroristico un crimine richiedeva una definizione giuridicamente chiara di ciò che costituisce un tale gruppo terroristico. Da qui la creazione della lista FTO, con specifici criteri di quotazione scritti nella legge.

L’elenco era inteso ad applicarsi agli attori non statali», non alle componenti delle Forze armate di di uno Stato. «C’è un elenco separato degli Stati Uniti degli stati sponsor del terrorismo. L’Iran è in quell’elenco e nessuno fa rumore per rimuoverlo. L’IRGC è un ramo delle forze armate iraniane. Fa parte dello Stato iraniana. Ottiene un budget dallo Stato ed è improbabile che qualche americano stia emettendo assegni per sostenerlo. Qualunque problema abbiano gli Stati Uniti con le azioni dell’IRGC deve essere affrontato come un problema con il regime iraniano, non con un finto FTO».

«Sebbene sia ipotizzabile che alcune aziende possano avere rapporti con l’IRGC che potrebbero renderlo soggetto a disposizioni penali relative all’elenco FTO, è improbabile che la questione della quotazione influisca sulle decisioni aziendali e ancor più improbabile che tali rapporti possano fare una differenza percepibile nelle capacità dell’IRGC di fare ciò che fa. Come mostra l’esperienza degli ultimi anni, risalenti all’amministrazione Obama, il settore privato è estremamente riluttante a fare qualsiasi tipo di affare con l’Iran che potrebbe inavvertitamente entrare in conflitto con il complesso assortimento di sanzioni rimanenti, anche dopo che gli è stato detto da il Tesoro degli Stati Uniti che va bene portare avanti alcuni accordi che prima non era permesso fare».

L’inserimento dell’IRGC in tale elenco, nel 2019, lo si deve all’ex Presidente Donald Trump e alla sua ‘campagna di massima pressione’, «per lanciare tutto ciò che poteva contro l’Iran, oltre a rendere il più difficile possibile per un’amministrazione successiva annullare il danno. Questa mossa è stata un chiaro uso improprio dell’elenco FTO. Delle 73 organizzazioni attualmente nell’elenco, 72 sono -come previsto dall’istituzione dell’elenco- gruppi non statali. L’IRGC è l’unico che non lo è», afferma Paul R. Pillar. La «questione dell’elenco FTO è una questione di gesti, di fare una sorta di dichiarazione su un regime che non ci piace. Non c’è alcuna giustificazione per lasciare che i gesti ostacolino qualcosa con effetti materiali reali, incluso l’effetto di riportare il programma nucleare iraniano sotto restrizioni che chiuderanno, come ha fatto il JCPOA originale, tutti i possibili percorsi verso un’arma nucleare iraniana».

Matthew Levitt, analista del Washington Institute for Near East Policy, ha scritto che la designazione «era in gran parte simbolica» e che la sua rimozione «avrebbe poche o nessuna implicazione legale». «Tuttavia, considera la rimozione dell’etichetta FTO come una ‘idea terribile’, affermazione che riflette come la politica può vincere il pragmatismo nel processo decisionale americano», afferma Esfandyar Batmanghelidj, fondatore e CEO della Bourse & Bazaar Foundation, nell’analizzare le motivazioni di coloro che sostengono la non rimozione.

Levitt afferma, dice Batmanghelidj «che l’Iran sta trattando la rimozione della designazione FTO come una linea rossa perché la leadership “vuole qualcosa che possa indicare quando tenta di persuadere gli investitori che non è realmente coinvolto nel terrorismo”. Levitt ignora il fatto che la leadership iraniana non ha chiesto l’annullamento della designazione dell’IRGC nell’ottobre 2017 come Terrorista Globale Specialmente Designato (SDGT). Né l’Iran ha insistito affinché il suo status di Stato sponsor del terrore ai sensi della legge statunitense fosse revocato. L’Iran ovviamente non sta cercando di far cambiare idea agli investitori stranieri, le cui decisioni di impegnarsi nel mercato iraniano rimarranno basate su una due diligence significativa per evitare transazioni con entità IRGC, che rimarranno tutte soggette a sanzioni. I negoziatori iraniani chiedono la rimozione della designazione FTO per dimostrare alla leadership dell’IRGC che una posizione costruttiva nei confronti della diplomazia con gli Stati Uniti può dare i suoi frutti. È proprio perché l’imposizione della designazione FTO era politicamente simbolica che se ne chiede la rimozione».

«Dato che la designazione FTO era simbolica e che la sua rimozione non cambierà in modo significativo lo status giuridico dell’IRGC, la designazione è stata chiaramente imposta con un altro obiettivo in mente. La designazione dell’FTO era una misura sanzionatoria non nucleare imposta per rendere più difficile la diplomazia nucleare. Se è necessario rimuovere la designazione per garantire gli enormi vantaggi in termini di sicurezza nazionale del PACG, è giustificato farlo. In effetti, la mancata rimozione della designazione minerebbe l’efficacia della politica sanzionatoria statunitense perché dimostrerebbe che i presidenti possono legare le mani ai loro successori in modi che rendono quasi impossibile condurre la diplomazia», prosegue Esfandyar Batmanghelidj.

L’analista sostiene le ragioni per le quali la rimozione della designazione FTO è giustificata. «In primo luogo, la rimozione della designazione FTO non può essere interpretata come un segnale che l’IRGC ha cessato il suo sostegno al terrorismo. L’organizzazione rimarrà soggetta a un’ampia gamma di sanzioni, inclusa la designazione SDGT e non ci sarà alcun cambiamento nei messaggi dell’Amministrazione Biden su questo punto. In secondo luogo, il governo degli Stati Uniti valuta anche che l’IRGC ha una grande influenza sulla dottrina della sicurezza nazionale iraniana. Il fatto che i negoziati sul nucleare abbiano raggiunto questa fase avanzata dimostra chiaramente che esiste un consenso tra i responsabili politici iraniani, anche tra i ranghi dell’IRGC, sul fatto che ripristinare il rispetto del JCPOA è nell’interesse del Paese».

«La rimozione della designazione non cambia in alcun modo lo status giuridico o politico dell’IRGC, ma consente il ripristino dell’accordo nucleare iraniano. Per coloro che hanno a cuore la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, la scelta è chiara», conclude Batmanghelidj.