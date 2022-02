Mentre i funzionari di Washington e Teheran tornano a Vienna per colloqui che mirano a rilanciare l’accordo nucleare del 2015, i falchi al Congresso degli Stati Uniti sono determinati a impedire che ciò accada. In una lettera inviata al presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 7 febbraio, il senatore repubblicano americano Ted Cruz e 31 suoi colleghi hanno minacciato di bloccare qualsiasi tentativo di rilanciare l’accordo.

Il Joint Comprehensive Plan of Action (PACG) firmato nel 2015 dall’Iran e dal P5+1 (Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito e Stati Uniti) è stato visto a livello internazionale come un importante colpo per l’amministrazione Obama. Ma Barack Obama è stato seguito alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo nel 2018 e ha reimpostato severe sanzioni, in una politica di ‘massima pressione’.

Ciò ha riportato saldamente le relazioni tra Stati Uniti e Iran su un percorso ostile. Ne è derivata una serie di incidenti bellicosi da entrambe le parti, incluso l’assassinio del più potente comandante iraniano della sicurezza e dell’intelligence, il generale Qassem Soleimani, nel gennaio 2020.

Questa non è la prima volta che le forze politiche interne cercano di annullare i barlumi di riavvicinamento tra questi due paesi che sono stati ai ferri corti per così tanti anni. Come dimostra la nostra ultima ricerca, le condizioni a livello internazionale e nazionale raramente si sono allineate in un modo che sarebbe favorevole ai tentativi di allentare la tensione. Le relazioni USA-Iran sono ‘bloccate’, con conseguenze potenzialmente dannose per l’ordine regionale e internazionale.

Questo blocco non è irreversibile. Le fonti geopolitiche sottostanti di tensione sono reali, ma non dovrebbero essere sopravvalutate dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Una guerra fredda con l’Iran non è né necessaria né inevitabile. Biden potrebbe avere solo un’ultima possibilità per scongiurare nuovi pericoli e impostare questa turbolenta relazione su un percorso più normale prima che le forze interne sbattano ancora una volta la porta.

L’ombra della geopolitica

Una rapida rassegna delle relazioni USA-Iran all’interno dei più ampi flussi e riflussi della geopolitica fornisce un quadro superficialmente convincente, rivelando mezzo secolo di profonde tensioni, in cui le aspirazioni nucleari dell’Iran sono inestricabilmente intrecciate.

La rivoluzione del 1979 ha privato gli Stati Uniti di un alleato regionale vitale nella guerra fredda e, da allora, gli eventi hanno spesso cospirato per impostare le relazioni su strade opposte. Questi includono la crisi degli ostaggi durante i primi anni post-rivoluzionari e la guerra Iran-Iraq del 1980-88, in cui gli Stati Uniti hanno sostenuto principalmente l’Iraq.

Più recentemente, con gli eventi che circondano l’11 settembre, la guerra in Iraq, le rivolte della Primavera Araba e oltre, le relazioni USA-Iran si sono radicate in un complesso panorama di conflitti e rivalità regionali. Questi hanno spesso comportato lo spostamento delle alleanze tra stati e attori non statali, ad esempio il sostegno dell’Iran a Hezbollah in Libano o agli Houthi nella guerra in corso nello Yemen.

Nel tentativo di ripristinare l’accordo sul nucleare, Biden e i suoi alleati europei ritengono che i negoziati siano auspicabili e che sia possibile una pacifica convivenza. E alcuni commentatori hanno sostenuto che la minaccia dell’Iran – almeno in termini militari – è stata gonfiata. L’Iran può avere un grande esercito e capacità militari significative in alcune aree, ma in altre stanno invecchiando e sono tese. Gli Stati arabi del Golfo spendono di più e si modernizzano più velocemente. Questa situazione è esacerbata dall’impatto delle sanzioni statunitensi e dalle ricadute della pandemia di Covid-19.

Dopo decenni di incomprensioni e risentimento, la posta in gioco è alta da entrambe le parti e la geopolitica è solo un lato della storia.

False partenze e occasioni mancate

Per cogliere qualsiasi finestra di opportunità geopolitica, i politici statunitensi devono superare seri ostacoli interni. L’inimicizia pubblica nei confronti dell’Iran si è dimostrata straordinariamente duratura negli Stati Uniti, in parte a causa della pressione di potenti gruppi di interesse, inclusa la lobby filo-israeliana. Come ha affermato un ex funzionario: “Da un punto di vista politico, nessuno paga un prezzo per essere duro con l’Iran”.

Più e più volte, i Presidenti hanno cercato di impegnarsi in modo costruttivo (sebbene provvisorio) con l’Iran nel loro primo anno, solo affinché le forze politiche – inclusa la semplice necessità di vincere le elezioni – estinguessero le speranze di stabilire un riavvicinamento duraturo.

Biden non ha bisogno di guardare oltre la sua esperienza nell’amministrazione Obama per un ammonimento. Obama è entrato in carica impegnato ad alleviare quattro decenni di sfiducia. Questo faceva parte di uno sforzo più ampio per “ripristinare” la politica statunitense in Medio Oriente.

Sono stati avviati una serie di gesti, tra cui una dichiarazione conciliativa in occasione del capodanno iraniano e uno scambio privato di lettere con il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Khamenei, che esprime interesse per il dialogo. Ma sotto la pressione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu – e con la legislazione sulle sanzioni che sta prendendo piede al Congresso – la Casa Bianca ha cambiato rotta, abbracciando invece una politica aperta di coercizione economica per il resto del primo mandato di Obama. “Opporre le sanzioni avrebbe potuto essere una buona politica”, hanno ammesso in privato i politici, “ma è stata una cattiva politica”.

Le scoperte diplomatiche cruciali che hanno portato al JCPOA sono arrivate durante il secondo mandato di Obama. Solo dopo che il Presidente è stato rieletto in sicurezza è stato in grado e disposto ad assorbire il feroce contraccolpo degli oppositori politici che ne è seguito.

Un momento decisivo

A Vienna il tempo stringe per salvare l’accordo nucleare del 2015. Con i colloqui che stanno raggiungendo un ‘momento decisivo’, il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha avvertito che gli Stati Uniti sono disposti a considerare di aumentare la pressione sull’Iran se non si raggiunge una svolta entro “poche settimane”. Ma per l’Iran, qualsiasi accordo di successo deve includere la rimozione delle sanzioni punitive statunitensi.

Mentre la pressione del Congresso aumenta e la posizione politica interna di Biden continua a indebolirsi, con altre questioni che affollano l’agenda della sicurezza, le migliori possibilità dell’attuale amministrazione di risolvere 40 anni di inimicizia sono in bilico.