Aborto, la sentenza USA: azzeccagarbuglismo all'americana

C’è modo e modo di attaccare il diritto di rispondere positivamente alla necessità di aborto.

C’è il modo all’italiana: senza dubbio il peggiore di tutti. Si fa, e tutti sappiamo con quanta fatica, una legge per consentire l’ aborto, ma nella stessa legge si pone lo strumento per violarla: l’obiezione di coscienza. Che, guarda caso, in Italia riguarda la gran parte dei medici ospedalieri, cioè dei ‘medici pubblici‘, che possono (anzi, debbono) praticarlo gratuitamente. Poi, sappiamo che ‘privatamente‘, è molto meno difficile. Ma ‘privatamente‘ significa costosamente. Ma, a dire il vero, da noi si fa di più, molto di più.

L’aborto è, credo non vi siano dubbi, l’estremo rimedio in situazioni appunto estreme. Non può essere, e non vuole essere, una cosa come un’altra, così da sorriderci su. I motivi sono ovvi: lo si voglia o no è una ‘promessa‘ di vita che si ferma, e non entro nelle discettazioni strumentali sul momento esatto in cui quella promessa diventa una realtà, per stabilire se si spegne una vita o solo una possibilità di vita. Gli argomenti sono infiniti e tutti contestabili.

Certo, nessuno si scandalizza se si ‘sprecano’ degli spermatozoi, che, a modo loro, una promessa di vita sono. Idem per le uova. Di fronte a certe questioni, credo, bisogna avere il coraggio e la lealtà, verso sé stessi, non verso gli altri che non contano, bisogna avere il coraggio di accettare che il momento in cui si può o non si può è una convenzione. Una sorta di patto sociale, che, proprio per quello, impone di stabilire un prima e un dopo razionale e umano, non scientifico: non avrebbe senso. Poi, purtroppo, dovunque c’è l’abuso o il presunto abuso. Quando dico ‘patto sociale’ intendo proprio quello: una intesa per permettere, in condizioni estreme (ecco il punto vero), di fare una cosa che verosimilmente molti non farebbero mai nel dubbio che la vita già ci sia, perché, poi, la scelta è tutta personale.

Ma uno Stato può decidere di offrire questa scelta, a condizioni ben determinate. Non diversamente, se ci pensate, da come uno Stato può decidere di mandare in guerra i suoi cittadini: anche quelli sono mandati a morire. E, come è legittimo mandare dei soldati a morire perché vi sono condizioni eccezionali immodificabili, così decidere di abortire, o meglio decidere di permettere di farlo, è una situazione di necessità, da lasciare rigorosamente allo Stato, mai al singolo.

Solo che, mi si permetta il paragone orrendo, così come non è giustificato chi, contrario alla guerra, venda armi non funzionanti o le rompa al soldato, non è giustificato chi si sottrae alla soddisfazione di un diritto individuale. Perché, anche qui, parliamoci chiaro, se è vero che il medico può avere opposizione di coscienza, è anche vero che la donna, e non solo ma non voglio approfondire, ha un diritto.

Da cosa nasce quel diritto? Da una legge dello Stato. È allo Stato che compete garantire i diritti. Per cui quando lo fa, non è consentito a nessuno di impedirlo surrettiziamente. Un medico non si rifiuta di accompagnare le truppe in combattimento anche se è contro la guerra. Ma, a prescindere da tutto ciò, per me, per un cittadino italiano, per un giurista: c’è una legge dello Stato, del mio Stato, e io la devo rispettare.

Ma certo l’ipocrisia non manca. E, nel caso, anche nella legge che garantisce, magari in casi eccezionali, l’ipocrisia … -anche questo, vogliamo dircelo lealmente? Personalmente non farei probabilmente in nessun caso un aborto (e vabbè non ditemi che è facile perché sono maschietto, è troppo banale), ma ciò non toglie che la persona che può farlo è quella anche può, unica?, decidere. Dico unica?, perché forse talvolta si potrebbe pensare che non sia solo diritto insindacabile della sola donna. Ma non usciamo dal seminato: la legge dice così. Io la rispetto, la devo rispettare e quindi torco il naso alle obiezioni di coscienza, che permettono di non eseguire un dovere, così come torco il naso alla mancanza di educazione sessuale, alla mancanza di centri per l’educazione familiare, eccetera. Ancora una volta: c’è una legge, punto.

L’ipocrisia diventa gigantesca quando, mancando la legge, si basa tutto sulla decisione di un giudice. È il caso della Corte suprema USA, di cui tanto si discute e su cui ci si scambiano insulti.

La famosa civiltà somma degli USA, la democrazia per definizione degli USA, non ha una legge federale sull’aborto: quale che sia, ma una legge. Molti, vedo, parlano della pena di morte, della discriminazione razziale. Lasciamo perdere, il punto è che una legge sull’aborto non c’è.

E allora la Corte suprema degli USA, non essendovi una legge e in presenza di legislazioni diverse da Stato a Stato, è ricorsa ad un espediente. Un espediente un po’ da azzeccagarbugli (come spesso molta giurisprudenza statunitense), affermando, nella sentenza ‘Roe‘ (un nome se non sbaglio di fantasia), del 22 gennaio 1973, che il diritto ad abortire deriva dal 14esimo emendamento alla Costituzione statunitense. Emendamento in cui (strano che su cose simili ci sia un emendamento e non ci fosse stata una norma fin dall’inizio nella Costituzione) si definiscono taluni diritti della cittadinanza. Invero, non granché, a leggerlo, molto arzigogolato, piacerebbe a Giuseppe Conte per capirci, ma utile per le conseguenze.

Nella sentenza citata, la Corte afferma che quell’emendamento consente di considerare l’aborto un diritto legato alla ‘privacy‘ (non ridete, ad azzeccare garbugli si sa dove si comincia, ma non dove si finisce), per cui -ecco il punto- la legislazione dei vari Stati non può contravvenirvi: se lo Stato è contrario all’aborto, non può legiferare in tal senso. Ammetterete che su una cosa così importante, ridurre tutto ad una sentenza, è davvero poco, anche perché ogni Stato fa a modo suo sulla regolamentazione pratica dell’aborto.

Ma ho parlato di azzeccagarbuglismo, vediamo perché.

Fatta quella sentenza, successivamente un nuovo caso (Casey), del 22 aprile 1992, ribadisce il principio in base ad un altro importante istituto (a mio parere pessimo) della legislazione statunitense: lo ‘stare decisis‘. Che significa che una volta pronunciata una sentenza su un certo tema, gli altri giudici si conformano. Badate non ‘devono assolutamente’ conformarsi, ma lo fanno per garantire quella che noi chiamiamo la certezza del diritto. Da noi, le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione hanno una forza simile, per cambiarle devi sudare un po’.

Perché desta tanto scandalo la sentenza statunitense del 24 giugno? (causa Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization).

Perché rovescia il precedente, dopo avere argomentato che il 14° emendamento non contempla l’aborto, non esplicitamente e quindi si può ragionare in conseguenza. Ma siccome una volta partiti sulla strada dell’ipocrisia il treno corre veloce, si deve fare un altro passo: si deve dimostrare (o meglio argomentare) che la pretesa o il riconoscimento, diciamo così, culturale di un simile diritto non è dimostrabile nella storia statunitense. Accertato ciò (però ci vuole una bella faccia tosta ad ‘accertare’ una cosa così, nella storia), cioè accertato che mai nella storia USA si è ritenuto che abortire fosse un diritto, la questione è risolta.

Il 14° emendamento non c’entra. Questa è la sentenza (mi perdonerete se l’ho sintetizzata, sono quasi cento pagine), da cui deriva che non c’è ostacolo a legiferare per proibire l’aborto.

Lungi da me l’idea di criticare la sacrosanta società statunitense, ma, in tutta franchezza, mi pare un trucchetto da giocolieri, e abbellirlo dicendo (anche questo dice!) che così si rispetta la democrazia perché ogni Stato democraticamente decide per sé, francamente mi sembra un insulto non tanto alla logica, quanto alla capacità di arrossire.