‘Il Vertice di Samarcanda sarà ancora una volta testimone di quanto sia sterile la visione del mondo occidentale‘: è il titolo dell’editoriale di oggi del ‘Global Times‘, il quotidiano in lingua inglese del partito comunista cinese. Mai come in questo caso si può affermare che ‘il titolo è tutto un programma’, o meglio ancora, il titolo dice già tutto di quanto si troverà detto nell’articolo e di quanto efficacemente si tenta di far passare. Il sottinteso, poi, è la comparazione tra la SCO (Shanghai Cooperation Organization – l’Organizzazione della cooperazione di Shanghai) e la NATO.

Così ‘Global Times‘ accompagna la prima uscita dal Paese del Presidente cinese di Xi Jinping dopo oltre due anni e mezzo. Destinazione Samarcanda, in Uzbekistan, dove oggi e domani si tiene il summit della SCO.

Nel corso della due giorni, Xi Jinping avrà un bilaterale con il Presidente della Russia Vladimir Putin, il primo faccia a faccia dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il primo da quel 4 febbraio 2022 quando venne firmata la famosa ‘dichiarazione congiunta’: ‘Dichiarazione congiuntadella Federazione Russa e della Repubblica popolare cinese sulle relazioni internazionali che entrano in una nuova era e sullo sviluppo sostenibile globale‘. Documento nel quale Cina e Russia sostenevano di vedere un mondo che si sta muovendo «verso la ridistribuzione del potere», e dichiaravano la loro ‘amicizia senza limiti’.

Incontro sul quale da giorni si concentra l’attenzione dei media occidentali, che però appare sproporzionata rispetto alla narrativa che Pechino sta tessendo.

A leggere l’editoriale del ‘Global Times‘ sembra che Pechino voglia far passare in secondo piano il vertice Xi-Putin, dirottando l’attenzione sulla SCO, ottimo pretesto-diversivo per l’ennesimo confronto tra il ‘mondo secondo Pechino e Mosca‘ e il ‘mondo secondo l’Occidente‘.

«In quanto organizzazione regionale più grande e popolosa del mondo, la SCO ha una caratteristica importante: apertura e inclusività», si legge nell’editoriale. «Il secondo round di espansione della SCO è uno dei programmi centrali del Vertice di Samarcanda. Poiché gli attuali membri, osservatori e partner di dialogo della SCO sono tutti Paesi non occidentali, alcuni dei quali sono stati sanzionati dagli Stati Uniti e dall’Occidente, come Russia, Iran e Bielorussia, la SCO ha attirato alcuni sospetti da americani e occidentali. Descrivono l’esplorazione da parte della SCO di nuovi meccanismi di cooperazione multilaterale come il desiderio di ‘competizione‘ conl’Occidente o ‘contro l’Occidente‘». Considerando che si tiene nel contesto del conflitto Russia-Ucraina, il summit «è stato persino descritto da alcuni media occidentali come un ‘fronte anti-occidentale‘». La risposta a queste che secondo Pechino sono elucubrazioni infondate, è sprezzante: «Possono comprendere e speculare sui concetti della SCO solo con la loro cognizione ristretta. Le menti delle élite americane e occidentali sono piene di pensiero conflittuale prepotente e paranoico».

L’attenzione dell’Occidente su questo incontro è volta, in realtà, non al summit in se, bensì a raccogliere elementi funzionali a capire a che punto è la tenuta della complicità della Cina in riferimento alla guerra in Ucraina.

Pechino non pare avere intenzione di scoprirsi, e non è da escludere che il motivo sia una crescente perplessità circa l”Operazione militare speciale’ di Putin.

C’è altro. Washington e le altre economie alleate del G7, puntano a fissare un limite massimo su quanto gli acquirenti possono pagare il suo petrolio russo. Ciò richiederebbe la cooperazione di Cina, India e altre economie asiatiche affamate di energia che non hanno applicato le sanzioni dell’Occidente, e che o non si sono schierate contro la Russia o addirittura, in sede ONU, hanno votato contro tutti i provvedimenti di condanna dell’invasione ucraina da parte di Mosca avanzati dall’Occidente. E in questi mesi hanno acquistato petrolio russo in grandi quantità e a prezzi scontati. «India e Cina potrebbero decidere di restare fuori dalla mischia e firmare accordi separati con la Russia», ha scritto Sergey Vakulenko, ex direttore strategico del gigante russo del gas Gazprom, in un rapporto per il Carnegie Endowment for International Peace. In effetti quello che hanno fatto, e sembrano decise a proseguire. In discussione, insomma, c’è il potenziale ruolo di spoiler della Cina.

Alexander Gabuev, uno dei principali esperti russi di legami con Pechino, citato da ‘The Diplomat‘, osserva: la Cina è il principale partner commerciale ed economico al di fuori della coalizione delle sanzioni, «contribuendo per circa il 18% al commercio estero della Russia». La Russia, da parte sua, «accetta di utilizzare lo yuan cinese come principale valuta estera, e guarda alla Cina per sostituire alcune tecnologie che non può acquistare dall’Occidente». «La Cina sarà un partner molto più grande della Russia entro la fine di quest’anno, e soprattutto nei prossimi anni, quando l’embargo petrolifero funzionerà pienamente e le esportazioni di gas verso l’UE scenderanno, forse a zero, ad eccezione di ciò che supererà il Stream turco», ha dichiarato Gabuev. «Pechino ha acquistato il 20 per cento delle esportazioni di greggio di Mosca l’anno scorso, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia. Gli acquisti sono aumentati quest’anno, contribuendo ad aumentare il flusso di cassa della Russia di fronte alle sanzioni occidentali. La Cina ha speso il 60% in più per petrolio e gas russi ad agosto rispetto a un anno prima, secondo i dati doganali.

L’ala militare del Partito Comunista al governo, l’Esercito popolare di liberazione, ha speso miliardi di dollari in aerei da combattimento russi e altre armi a partire dalla fine degli anni ’90, ma quegli acquisti sono terminati quando la Cina ha sviluppato la propria tecnologia. La Cina, il più grande consumatore globale di energia, ha una delle flotte di navi cisterna più grandi e ha i suoi assicuratori, che permettono a Pechino di operare al di fuori dei cordoni del G-7», ovvero le sanzioni del G7.

Ed ecco il punto: «Se Cina, India o altri governi asiatici si rifiutano di collaborare, il G-7 deve decidere se sanzionare i loro maggiori partner commerciali e correre il ‘rischio‘ di condurre una guerra economica su più fronti», ha scritto Sergey Vakulenko.

Il quadro generale sembra deporre contro il G7.

La Cina respinge le sanzioni già in vigore in quanto improprie perché non sono state imposte attraverso le Nazioni Unite, dove Pechino e Mosca hanno potere di veto come membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Malgrado ciò, le banche e le società cinesi si sono conformate, nel timore di perdere l’accesso ai preziosi mercati occidentali o al sistema finanziario globale. Alcune aziende cinesi si stanno ritirando dalla Russia. Alla Cina o ad altri Paesi non è impedito di acquistare energia russa. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito Xi di conseguenze non specificate se Pechino aiuta Mosca a eludere le sanzioni.

Posto ciò, «Pechino sembra cercare modi per trarre profitto dall’isolamento di Mosca».Gazprom ha accettato la scorsa settimana di far pagare la China National Petroleum Corp., di proprietà statale, in rubli russi o yuan cinesi invece che in dollari. Ciò funziona a favore della Cina, perché pochi altri esportatori accettano lo yuan.

Altresì, prosegue ‘The Diplomat‘, «l‘accesso al petrolio e al gas russi a basso prezzo ha aiutato la Cina a scongiurare l’inflazione che sta agitando le economie occidentali. Mentre l’inflazione nei 17 Paesi che utilizzano l’euro in Europa è salita a un record del 9,1%, i prezzi al consumo cinesi sono aumentati solo del 2,5% ad agosto, in calo rispetto al 2,7% del mese precedente».

Oltre alle importazioni che appaiono nei dati ufficiali, «la Cina potrebbe anche acquistare petrolio russoinsieme al greggio dall’Iran e dal Venezuela, attraverso i commercianti in Medio Oriente. I mercanti di Fujairah, un porto degli Emirati Arabi Uniti, mescolano i carichi di fornitori che sono soggetti a sanzioni e li spostano tra navi cisterna in mare per nascondere la loro origine, ha riportato il ‘Wall Street Journal‘ il 29 agosto, citando commercianti non identificati».

La Cina, è dal 2014 che si muove come ancora di salvezza economica della Russia, in seguito alle sanzioni occidentali imposte a causa dell’occupazione della Crimea, accettando di acquistare gas russo nel contesto di un accordo trentennale da 400 miliardi di dollari. Mosca è stata supportata da finanziamenti cinesi dopo l’interruzione dei finanziamenti occidentali.

E alla fine è arrivato il 4 febbraio 2022: la Dichiarazione di amicizia ‘senza limiti’. Difficile immaginare che Pechino faccia di meno che il necessario per tenere a galla Mosca, qualsiasi siano le sue valutazioni sulla guerra in corso.

Nè ci sono elementi che facciano pensare che l’India -ma anche altri Paesi asiatici- voglia rinunciare all’energia a prezzo scontato, così preziosa per la sua crescita, né, soprattutto, che voglia interrompere una politica di cooperazione con Mosca che invece ha ben interesse a difendere e rafforzare nell’ottica di bilanciamento della forza cinese nell’area.

Tornando alla SCO, non sarà un vertice banale, se non altro, e non ultimo, perchè questo vertice segnerà l’ingresso dell’Iran nell’organizzazione. Evento importante anche per la tempistica: mentre la comunità internazionale sta attendendo la riattivazione dell’accordo sul nucleare iraniano. Operazione sulla quale la Cina e Russia sono state tutt’altro che neutrali -la Russia strumentalizzando l’appuntamento, la Cina impegnandosi per la positiva conclusione.

Si aggiunga il messaggio del quale si è fatto interprete il quotidiano cinese: il confronto Occidente-Russia/Cina, in un momento in cui la guerra in Ucraina potrebbe essere ad una svolta, e considerando il valore simbolico di questo conflitto -Mosca contro Stati Uniti, e con esso l’Occidente, e il vecchio ordine mondiale.

«Il concetto centrale della SCO è lo ‘Spirito di Shanghai’. Propone una serie di nuovi concetti, nuovi modelli e nuove norme su come i Paesi dopo la Guerra Fredda dovrebbero vivere su un piano di parità, come condurre meccanismi di cooperazione multilaterale e come sviluppare l’ordine globale», recita il ‘Global Times‘.

«La SCO punta alla cooperazione e, allo stesso tempo, mira a esprimere la sua voce e il suo atteggiamento nei confronti del mondo, rappresentando un quarto della superficie terrestre, quasi un quarto del PIL globale e un terzo del totale popolazione. Per molto tempo, questi Paesi sono stati oscurati dall’Occidente. Ma va sottolineato che la SCO non prende di mira terze parti, compreso l’Occidente». «Alcune persone negli Stati Uniti e in Occidente hanno voluto etichettare la SCO come‘Nato orientale‘. La loro visione ristretta e la sterile immaginazione contrastano nettamente con l’ampiezza e la ricchezza della SCO».

«Se l’Occidente ha davvero un senso di crisi», allora deve «riflettere seriamente su ciò che è andato storto nel suo modo di vedere il mondo. Washington picchia spesso con un bastone e offre una carota». «Ma molti Paesi nel mondo se ne stanno allontanando sempre più, mentre la SCO insiste sull’uguaglianza sovrana degli Stati e sul multilateralismo non esclusivo, e la sua cerchia di amici si allarga sempre di più».

Retorica parte integrante del messaggio che il summit punta trasmettere, questa snocciolata dal ‘Global Times‘.

Per il resto: più o meno tutto nella normalità perfino banale di questi grandi summit internazionali.

La fotografia scattata da ‘GZERO Media‘ sembra aderente. «… Shanghai Cooperation Organization, un raduno di leader mondiali che presentano il loro club come un’alternativa alle istituzioni a guida occidentale, come il G7 e la NATO. Ci saranno foto di personaggi potenti come il cinese Xi Jinping, il russo Vladimir Putin, l’indiano Narendra Modi e il turco Recep Tayyip Erdogan che sorridono e si stringono la mano e, in qualche modo, possono aiutarsi a vicenda. Xi può mostrare di abbracciare Putin mentre europei e americani lavorano per isolare il suo governo. Putin può offrire a Modi più petrolio a prezzi ancora più scontati. Erdogan può sostenere l’offerta di Putin di includere grano e fertilizzanti russi insieme alle spedizioni consentite di grano ucraino. Modi può rassicurare Xi che la sua collaborazione per la sicurezza con Washington rimane limitata. Madietro le quinte, c’è attrito. Xi parlerà della sua amicizia con Putin, ma non creerà problemi maggiori all’economia cinese ignorando apertamente le sanzioni occidentali alla Russia. Proprio questa settimana, Xi e Modi hanno ritirato le truppe dal loro confine himalayano condiviso, ma le ostilità mortali tra di loro potrebbero ricominciare in qualsiasi momento. Putin ed Erdogan rimangono ai lati opposti nella guerra tra Armenia e Azerbaigian. In breve, c’è molto di cui parlare per questi leader, ma questo forum di cooperazione non aumenterà molto la loro effettiva cooperazione».

C’è forse da aggiungere: che cosa diranno della guerra in Ucraina, del petrolio e del gas russo, e, forse, di Putin stesso, nelle loro discussioni a microfono chiuso i nove ‘grandi‘ della SCO è più che probabile non lo sapremo. Non nell’immediato, a summit concluso. Le conclusioni di tali valutazioni non entreranno nell’attesa‘Dichiarazione di Samarcanda‘ -salvo forse qualche accenno e indicazione tra le righe- che esporrà la posizione SCO su di un serie di questioni internazionali. Ma è probabile che gli effetti delle loro parole si dispiegheranno sullo scenario internazionale nelle prossime settimane e mesi. Ovviamente, in attesa delle controdeduzioni dell’Occidente.