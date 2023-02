A Napoli c’è una preside che non conosce Ungaretti

Tre giorni fa, liceo Archimede di Ponticelli, zona orientale di Napoli. Una quarta o una quinta. Tema in classe. La Shoah. Un ragazzo di quasi diciotto anni ci pensa su. Poi scrive: ’So tutt’ muort abbruciati’. Nient’altro.

Ha preso una decisione coraggiosa, ha sfidato la convenzione e le attese del programma scolastico, dei suoi professori. Gli è venuta in mente quella frase. E gli è sembrata talmente sufficiente ed esaustiva da prendersi il rischio di lasciarla da sola a sostenere il suo pensiero. La professoressa legge, scoppia il putiferio.

La preside Mariarosaria Stanziano prende carta e penna e scrive ai docenti, all’assessore, a Repubblica “Ignobile, testa calda, strafottente, aggressivo, incapace di emozioni, di empatia, alextimico, una sfida, irrispettoso, siamo senza parole, lo manderemo ad Auschwitz nella sala delle docce, generazioni disorientate e scomposte, alcol droga, amarezza. Da educatori abbiamo il dovere di raccogliere e rilanciare.”

L’assessore regionale raccoglie e rilancia.

Parte all’attacco l’europarlamentare di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello, se la prende con i consiglieri comunali che non fanno immediatamente il diavolo a quattro, se la prende con il sindaco e proclama: “Quel tema è una vergogna nazionale che ci fa rabbrividire.”

Il ragazzo, probabilmente davvero un po’ guappo, disallineato, certo avrà la sua brava dose di cazzimma, lui è sommerso, travolto, magari sa fare il protagonista in classe o in cortile, ma fuori è più dura, si scusa, piega la testa.

Alla preside non basta. Continua, lo vuole umiliare per dare l’esempio.

Ma è la professoressa, è la preside, è l’assessore, è l’europarlamentare che si devono scusare. Prigionieri di limiti, di schemi e convenzioni, formati a pensieri modesti, non si sono accorti che quella frase è un’illuminazione. Lui, io non lo so, magari avrà anche cento parole nel suo vocabolario, ma le ha scelte proprio bene.

Sono tutti morti bruciati.

Basta immaginarla recitata a mezza voce con dolenza, con la voce di Sbragia, potrebbe venire da una tragedia di Shakespeare.

E’ una sintesi magnifica, lapidaria, definitiva. E’ una riflessione profonda e senza speranza.

Non l’hanno vista.

Tanto per difendere il ragazzo dai suoi aggressori, tento un’analisi semantica.

Sono. Terza persona plurale. Sono loro. Sono altri. Non noi. E’ accaduto ad altri. C’è distanza. Quasi nessuno al mondo se n’è neanche accorto mentre succedeva. Quei pochi che sapevano o sospettavano, zitti. Sono altri. E magari, guardi cosa le dico, loro, loro magari avevano anche qualche colpa.

Tutti. E’ stato organizzato e sistematico per ottenere lo scopo. Hanno fatto in modo che non ne restasse neanche uno. Poco importa che non ci sono riusciti del tutto.

Morti. Li volevano terminati, cancellati, per dimenticarli. Che non potessero raccontare, che non si sapesse. Morti loro, morti i fratelli, i figli, i genitori, gli amori, gli amici. Un tentativo di uccidere anche la memoria.

Bruciati. Violentemente, brutalmente, nel dolore, nel martirio. Peggio: nella consapevolezza. E trattati come sappiamo, come abbiamo visto.

Bravo ragazzo napoletano. Dategli un premio. E mandate a studiare le ‘autorità’ che ha intorno.