A giorni si decideranno le sorti dello spazio. Ma non solo di Francia e Germania

Domani la delegazione italiana indicata di finanziare la politica spaziale per i prossimi tre anni si incontrerà in una riunione ristretta con gli omologhi delegati di Francia e Germania –la triade dei maggiori contributori dell’ESA- per impostare gli orientamenti della Ministeriale che si svolgerà il 22 e 23 prossimi a Parigi.

A quanto si sa, la rappresentanza sarà guidata da Adolfo Urso e Elena Grifoni Winters. La seconda, nominata da Vittorio Colao a due passi dal termine del suo mandato, alla fine della sua carriera in ESA, è stata a capo del gabinetto di due direttori generali e dovrebbe essere padrona dei meccanismi di funzionamento di queste riunioni. Urso –tra ipolitici più vicini alla premier Giorgia Meloni- dal 22 ottobre è titolare del Ministero delle Imprese e Made in Italy, dicastero proveniente dallo Sviluppo Economico e –pare- con competenze prima attribuite al Ministero della Transizione Ecologica che poi con l’instaurarsi del nuovo esecutivo ha assunto la denominazione attuale. A quanto ci è dato sapere tra enti vigilati e società controllate non vi sarebbe Asi o istituzioni di settore, ma questo non era nemmeno nelle competenze di Colao e il fatto che il ministro manager abbia compiuto tante azioni in campo spaziale non proprio condivisibili, non implica che anche Urso seguirà la stessa strada. Per altro, il capo delegazione a Parigi, se sarà Urso, ha recentemente redatto un documento in ambito Copasir delineante la strategicità del settore.

Ma quello che ci impensierisce, tuttavia è che Adolfo Urso non ha ricevuto alcuna investitura ufficiale dalla Meloni, al momento di andare in stampa almeno e che la nomina al consiglio di amministrazione di Asi della Dottoressa Grifoni è stata messa in discussione dal parere dell’Avvocatura dello Stato e la questione non è stata ancora risolta. Con queste premesse, con una somma superiore del 20% di quanto liberato nella passata Ministeriale, le persone che andranno a proporre di contribuire con 2,8 miliardi di euro nei destini spaziali europei potrebbero apparire poco efficaci.

Ora, che Palazzo Chigi stia prendendo in considerazione il settore spaziale è confortato dal comunicato emesso dalla Meloni in volo da Bali in materia del lancio di Artemis. Ma le cose da mettere in campo in un faccia a faccia con ministri frugali, opulenti o furbacchioni –spazialmente parlando, s’intende!- è argomento più complesso e merita l’esibizione di tutte le conoscenze in materia e non il parere di chi è stato o è ancora alle dipendenza dell’Agenzia Spaziale Europea, i cui componenti non sono mai stati troppo benevoli con il sistema Italia. Né va dimenticato, purtroppo, che le amministrazioni dei Paesi membri sono stati ben soddisfatti di aver incontrato in passato un sottosegretario a cui sfilare senza fatica la nomina del direttore generale. Che per rotazione e tradizione sarebbe toccata all’Italia, offrendola invece ad un Paese come l’Austria che sia per contributo, quanto per realtà settoriali non è paragonabile a nessun titolo all’Italia.

Questa volta le poste in gioco sono tante. Prima di tutto quella dell’accesso allo spazio.

Lo scorso 13 luglio dalla base europea di Kourou è partito il primo Vega C, il nuovo lanciatore di classe bassa e media orbita costruito in Italia dalla Avio. Come ha dichiarato Giovanni Nicolai, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Roma durante una visita agli stabilimenti di Colleferro: «Recentemente Parigi ha spiazzato il governo italiano annunciando lo sviluppo di Maia, un lanciatorefrancese che di fatto potrà fare concorrenza a Vega». E quindi ad un bene strategico ed industriale dei nostri perimetri nazionali perché le costellazioni di piccoli satelliti Low Earth Orbit stanno rivoluzionando il modo dell’utilizzo delle orbite più vicine e sono una forza trainante nella nuova rivoluzione spaziale costituendo gran parte delle tecnologie emergenti, in quanto permettono di contenere i costi di realizzazione fornendo asset di osservazione della Terra e comunicazioni satellitari molto avanzate.

Se questo può essere il punto cruciale della competizione francese al nostro Paese per la questione lanciatori, non è però l’unico punto che riguarderà la Ministeriale di Parigi. Che succederà sull’esplorazione di Luna e Marte dove l’Italia mette molti soldi in Esa, ma non ha i giusti ritorni? E argomentazione simile vale per l’osservazione della Terra.

Confidiamo che la delegazione governativa, che abbia mandato o meno -il che potrebbe rivelare attriti interni alla compagine centrale- abbia la consapevolezza dell’importanza delle scelte e non si lasci trascinare da uno spirito di parte per l’Esa che, sappiamo, privilegia sempre le due nazioni più forti, Francia e Germania, con una stabilità politica molto lontana da quella italiana.