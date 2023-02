A che serve la legge sullo spazio?

In Italia sono state emanate circa 187mila leggi dalla nascita dello Stato unitario a oggi. A queste poi è obbligo associare il capitolo delle legislazioni regionali: non entriamo in dettaglio e sinceramente non ci interessa fare alcuna polemica su uno Stato fortemente concentrato su normative di ogni genere. Il fatto è che da dicembre si sta parlando con forte impegno su una legge che regoli lo spazio.

Ce n’è bisogno? Non basta quallo che c’è oggi? Ne parliamo con una delle maggiori autorità mondiali in campo della giurisprudenza dello spazio. È il Professor Sergio Marchisio, già ordinario di diritto internazionale nell’Università Sapienza di Roma, dal 1998, membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale e membro del Collegio Accademico della Scuola Superiore di Studi Avanzati sempre di Sapienza di Roma e ora, professore emerito, insegna Space Law nel primo Ateneo romano. Ultimamente ha pubblicato un saggio di 400 pagine che è una pietra miliare del diritto spaziale: ‘The law of outer space’ (Edizioni Nuova Cultura, 2022).

Ma è uno sguardo molto veloce a tutti i suoi incarichi, compreso essere stato nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana e delegato italiano al Comitato delle Nazioni Unite per l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, il COPUOS a Vienna.

Da parte di chi scrive c’è curiosità in merito a questa legge e non perché non sia importante stabilire regole e governance in un settore in cui l’Italia sta indubbiamente puntando. Nel 2018 gli investimenti nel settore ammontavano a 1,13 miliardi di euro. Nel 2021 il Paese si collocava al sesto posto al mondo nel far spazio e con la Ministeriale dello scorso anno si è confermata terzo contributore per i programmi europei con oltre tre miliardi di euro sui cinque anni di programmazione portandosi al 18,2% rispetto al totale che ESA ha ricevuto dagli altri Paesi.

Allora, Professor Marchisio, serve proprio un’altra legge?

Una legge che metta ordine alla complessità delle cose spaziali in Italia è necessaria. Per comprenderlo, dobbiamo fare qualche passo indietro nel tempo. Indietro ai primi lanci spaziali, al tempo in cui Stati Uniti e Unione Sovietica si contendevano la scena delle spedizioni ultra-atmosferiche. Il mondo intuì molto presto che quella corsa allo spazio, sia pur operata da soli due attori, avrebbe avuto la necessità di una pianificazione che investisse tutte le nazioni del pianeta. Occorreva una regola che avrebbe dovuto essere la colonna portante del diritto spaziale internazionale e toccò alle Nazioni Unite il compito di costruire un accordo chiamato sobriamente ‘Outer Space Treaty’, concluso nel 1967 e accettato da 112 nazioni. Da allora, il trattato norma l’esplorazione pacifica dello spazio e i comportamenti delle nazioni nell’orbita terrestre e oltre.

Di tutti gli Stati?

Certamente. Naturalmente di tutti gli Stati che possono accedere allo spazio. Come abbiamo visto, i primi sono stati diretti dal Cremlino e dalla Casa Bianca. Poi a poco a poco anche amministrazioni meno dotate economicamente e tecnologicamente si sono, diciamo semplicisticamente, associate al club dello spazio. E oggi se ne possono contare numerosi.

È vero. Dopo Unione Sovietica e Stati Uniti, molti operatori di molti Paesi -Italia in testa- hanno inviato sonde scientifiche, satelliti, equipaggi umani. Oggi accedere allo spazio non è un privilegio.

Il documento delle Nazioni Unite è piuttosto sintetico e, come il Trattato sulla Legge del Mare che declama le regole che disciplinano l’uso degli oceani del mondo, nel testo si sanciscono le attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio esterno, compresa la Luna e altri corpi celesti. È stato un documento centrale, creato quando i viaggi nello spazio erano inequivocabilmente pochi e comunque ha abbracciato molte questioni giuridiche e comportamentali anche in previsione del forte progresso tecnologico che ne è seguito.

Ma da quello che si comprende non è un dispositivo più valido.

L’accordo è stato un lungo viatico pieno di aspettative. Ma, in oltre mezzo secolo, gli scenari si sono evoluti. Gli attori, come dicevamo, si sono moltiplicati quindi è lo spirito che è mutato sostanzialmente: una volta erano le agenzie statali a pianificare ed effettuare gli accessi allo spazio. A queste si sono affiancate le imprese private. Il passaggio è dunque epocale. E in realtà nemmeno troppo previsto con questa intensità nel Trattato del 1967. Per esempio, nei capitoli le Nazioni Uniti escludono che dei corpi celesti possano essere appropriati da una nazione. Questo significa che un paese non può rivendicare la Luna come sua, per esempio. Per questo il Congresso degli Stati Uniti ha dovuto promulgare una legge perché la celebre bandiera Stars and Stripes piantata sulla Luna il 21 luglio 1969 da Neil Armstrong e Buzz Aldrin fosse un indice onorifico, ma non di appartenenza all’America.

Quella usata dagli astronauti fu la prima di sei bandiere disegnate e prodotte da un team di esperti guidato da Jack Kinzler per tutte le missioni della NASA sulla Luna, percelebrare il successo dell’Apollo da lasciare sul suolo lunare. Aldrin raccontò di aver visto la bandiera cadere mentre la navicella ripartiva.

Ecco, abbiamo toccato un altro argomento in termine di legislazione nello spazio. Quello degli effetti causati dalla polvere quando si solleva un veicolo dal suolo lunare. Ci sono grosse discussioni al riguardo, ma sono argomenti molto impegnativi quelli che stanno occupando i giuristi in tutto il mondo.

Bene, Professor Marchisio, sarà occasione di un prossimo incontro. Torniamo alla legge italiana.

L’economia dello spazio è ormai sulla bocca di tutti. In realtà con questo termine si intende affermare che accanto alle istituzioni, quali le agenzie spaziali e gli enti della Difesa, si sono affiancate le imprese private per effettuare ogni fase che noi sappiamo si faccia nello spazio ma anche a terra, sia per il lancio che il sorvolo all’interno dell’atmosfera terrestre e poi la gestione del servizio assegnato. Una catena lunghissima che impegna un numero spropositato di passaggi. Occorre un meccanismo di coordinamento che tuteli tutti gli agenti che concorrono ad un evento, che sia lancio, operazione nello spazio, servizio. È necessario che sia seguita tutta la linea delle attività, che ormai rappresentano un business. Un affare importante che per il nostro Paese sta diventando primario in tutte le sue diramazioni, che sono principalmente l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni e la geolocalizzazione. Senza per altro trascurare l’accesso allo spazio, che è strategicamente fondamentale per una nazione che voglia occupare un posto di riguardo nella politica del settore. E quando si parla di attività remunerativa è necessario riferirsi a downstream e upstream. Ovvero semplicemente operazioni realizzate a valle o a monte di un determinato processo, che sia produttivo o di servizio.

Ci sono altri modelli a cui si dovrà ispirare il Parlamento per strutturare un dispositivo così importante per la nostra economia?

Sono sicuramente molte le nazioni che hanno normato l’utilizzo pacifico dello spazio. Ad iniziare dagli Stati Uniti, che hanno avviato il processo negli anni Sessanta e aggiornano continuamente la loro legislazione per far fronte alle nuove esigenze. In particolare, sotto l’amministrazione di Donald Trump, che pretendeva la massima tutela della libertà delle imprese americane, fu richiesto, tramite audizioni al Senato, di chiarire se l’industria riteneva il Trattato del 1967 un ostacolo alla commercializzazione dello spazio, ricevendo una risposta favorevole al suo mantenimento. Si tratta comunque di è un riferimento distante perché l’economia di Washington è costruita secondo altri schemi. In Europa, più affine sia pur con molte differenze, la Francia ha adottato la legge spaziale nel 2008. Ma la Francia è un Paese dal cui territorio si lancia e che ha partecipazioni di peso nelle principali industrie prime europee. La Germania ancora non ha definito ufficialmente il suo percorso, mentre il Lussemburgo ha già votato tre leggi in materia. Sul piano intercontinentale ancora India e Brasile non hanno una legge spaziale.

Ma su quali bracci dovrebbe muoversi una legge spaziale in Italia?

Per prima cosa vanno identificate le necessità dell’Italia, perché una buona legge deve servire i bisogni del Paese in cui è stata promulgata. Va poi compreso se i dettati della legge n. 7 del 2018 sono attuali. Ovvero se il comitato interministeriale esercita ancora il potere immaginato dal legislatore. Per quanto riguarda poi i settori di interesse, deve emergere la centralità dell’osservazione della Terra, di cui l’Italia è leader con la costellazione COSMO SkyMed, ma è anche opportuna la valorizzazione del segmento dei piccoli satelliti e dei relativi lanciatori.

Lei vede vantaggi in una legge spaziale, dunque?

Si tratta di un passo decisivo. Un passo che non dovrà comunque puntare tanto alla governance quanto alla regolamentazione di una maglia così ricca di differenze, comprese le puntualizzazioni sulle responsabilità dei privati rispetto agli Stati di appartenenza. E sarà, una volta approvata, un incentivo per gli investitori e per la generazione di posti di lavoro qualificati e duraturi.

Il Professor Sergio Marchiso si è reso disponibile ad una conversazione che sicuramente è stata convincente ed illuminante. Occorrono regole ben scritte e di semplice applicazione perché lo spazio ormai è un ambiente indispensabile per una nazione che tenga a definirsi strategicamente importante. Il solo fatto che il nostro vicino più vicino e… partner più partner abbia già da 15 anni una legge che a noi manca è un segnale imperdonabile di trascuratezza che hanno avuto gli ambienti legislativi in merito ad un settore vanitosamente declamato importante dalle stesse istituzioni rivelatesi poi distratte.

C’è tuttavia qualche riflessione a cui non ci possiamo sottrarre e che in fondo è stato un filo conduttore coerente e mai sottomesso a logiche che in Italia dominano il potere. Perché tutte le leggi possibili ed immaginabili studiate dagli esperti e approvate dal Parlamento oggi devono avere una solida finalità: bloccare la gravissima emorragia di giovani che sta mettendo il Paese in una crisi da cui potrebbe non riprendersi. In questo Paese c’è poca o nulla attenzione per trattenere i migliori allievi di accademie e università. Quali siano le cause è fin troppo facile dirlo. Una burocrazia soffocante, una retribuzione a volte indecente possono essere le cause fondamentali. Ma poi non tutelare una scala meritocratica adeguata è il colpo di grazia.

Serve invitare chi scriverà questa legge a salvaguardare prima di tutti quella manovalanza intellettuale che si sta sfilacciando non offrendo nessun futuro all’Italia?