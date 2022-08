Il proverbio ‘A caval donato non si guarda in bocca’ è usato comunemente per non fare troppo gli esigenti sulla qualità e sulla quantità delle donazioni. In sintesi, un dono va sempre bene.

La frase deriva da una citazione di San Girolamo, che usò questa espressione in latino ‘Noli equi dentes inspicere donati’ per la quale si auspicava che non si dovesse stimare l’’età di un cavallo donato tramite l’analisi della dentatura in modo da valutare il valore del cavallo; perché in assoluto il dono doveva essere gradito. Invece, nella realtà e per curiosità, si guardava se i denti erano in buone condizioni e se il cavallo era giovane e quindi valeva di più.

Questo banale rilievo ci porta alla considerazione che le donazioni non sono tutte uguali ed hanno una valore diverso in funzione della tipologia, del loro status, della loro funzionalità e della opportunità di usare il dono da parte del beneficiario.

Il tempo ha modificato il senso e l’interpretazione del proverbio: oggi il donatore usa della funzione di valutazione degli esiti della propria donazione per comprendere se essa ha avuto risultati positivi e di funzionalità. Quindi, il donatore osserva e verifica se le donazioni hanno assunto il senso del dono-investimento in modo da sviluppare un effetto leva e moltiplicatore rispetto alla donazione effettuata.

In Italia, la filantropia e le donazioni sono prevalentemente investite su attività di tipo sociale anche se, in questi ultimi anni, l’orientamento verso equilibri ambientali ed anche verso apporti positivi in termini istituzionali (per esempio donare l’opportunità di fare advocacy e rappresentanza nei processi istituzionali: consumatori, pazienti e stakeholders).

I circa 10 miliardi di euro (ultimi dati disponibili 2017) in donazioni hanno ora un caposaldo di 500 milioni del 5 per mille che sicuramente è una base costante ed annua di raccolta di risorse monetarie ed inoltre si sgranano, oltrechè in elargizioni individuali, anche in erogazioni di fondazioni, lasciti testamentari, erogazioni da parte di imprese e altre modalità informali.

Negli ultimi decenni, nella letteratura economica, ricorrono sempre più frequentemente espressioni che in passato sono state oggetto di studio solo di altre scienze sociali: il dono, la reciprocità, la gratuità, la felicità, la comunità, i beni relazionali, il capitale sociale. Particolare attenzione si vuole dedicare alla teoria del dono con riferimenti al campo antropologico, alle scienze sociali e all’economia. Nella società moderna individualista che sottolinea l’utile e l’economico, il dono sembra essere il residuo di una mentalità del passato. In realtà, nel dibattito economico contemporaneo, si assiste ad un rinnovato interesse per il principio del dono ed è sempre più diffusa l’idea che non sia possibile interpretare correttamente i fenomeni economici, anche quelli più tipici, come gli scambi commerciali e la performance aziendale, senza tener conto della loro dimensione relazionale.

Oggi il donatore richiede, sempre più spesso, una descrizione dettagliata delle attività realizzate a fronte della donazione. Molte di queste attività si concretizzano in servizi ed il donatore vuole che il cavallo donato sia sempre più performante.

Assumo, nella fattispecie e come esemplificazione, una associazione di volontari in campo sanitario che è stata oggetto di una donazione.

Essa realizza, in ospedale ,servizi quali:

Presidio costante dei “TOTEM” e “FAST PASS” che permettono ai pazienti di fruire del ticketing d’entrata

Accoglienza e Accompagnamento

Triage leggero

Orientamento

Logistica attiva(wheelchair)

Help desk e occasionale baby sitting

Sollievo relazionale in prossimità e da remoto

Sollievo informativo – amministrativo e di processo

Attività editoriale per il tramite di una newsletter

Volontariariato ON LINE

Ancor più analiticamente e, con un risvolto strutturato e organizzativo, abbiamo la seguente tassononomia:

Accettazione/accoglienza totem/prelievi/medicina nucleare/endoscopia: lun- sab. 7.00-18.00

Prericovero e Ricovero lun-sab. 6.45-16.30

Radioterapia1: lun-ven 8.30-17.30

Blocchi Operatori e Terapia Intensiva -: lun-ven. matt.e pom.

Oncologia medica 1: lun-ven pom.

Ginecologialun-ven pom.

Senologia 1: mar-sab matt

Urologia 1:a lun-sab matt

Chirurgia Toracica 1-: lun-ven pom

Chirurgia generale e maxillo-facciale (in via di riapertura)

High Risk Center HRC;

Day Hospital DH e ambulatori chirurgici

Women Cancer Center

International Patient Office

Volontari on line attività sostegno a distanza vs. pz a domicilio con scompenso cardiaco avanzato

Questa relazione calligrafica si traduce anche in un ammontare complessivo di migliaia di ore svolte dai volontari.

Inoltre si calcolano gli ‘Equivalenti di attività in giornate uomo’ che si traducono in ‘Full Time Equivalent’ (FTE) cioè quanti operatori a tempo pieno sono sostituiti dai volontari. Altra esigenza rendicontativa è la descrizione dettagliata degli obiettivi conseguiti con i rispettivi indicatori di misurazione.

Per esempio, l’accoglienza dei pazienti e assistenza all’iter burocratico-amministrativo di inizio fruizione servizio- si traduce in una percentuale di copertura degli accessi mensili dei pazienti.

Assistenza di relazione con i pazienti durante le attese:In alcuni servizi “durata di relazione con i pazienti>10’”

Descrizione dettagliata dei risultati conseguiti con i rispettivi indicatori di misurazione

Prestazioni di accoglienza, di relazione, di orientamento informativo con una evoluzione in termini di risultati conseguiti e percepiti come servizi:indicatore di Customer Satisfaction (CS) che si traduce in un rating confrontabile con altri Kpi’s di customer

Anche la valutazione d’impatto generato sulla collettività e sul territorio di riferimento è una opzione di verifica e può essere declinata sotto vari aspetti

Impatto funzionale di verifica su strutture: si veda CS ed altri indicatori di impatto interno

Impatto sociale: si veda modalità di fruizione delle prestazioni con clima di contenimento d’ansia nei pazienti

Impatto Economico: i servizi dei volontari hanno una valorizzazione economica in funzione del valore del costo di sostituzione della loro attività facendo riferimento ai contratti nazionali delle figure che si sostituiscono.

Valorizzazione : è ormai una consuetudine per le attività di volontariato qualificato al fine di avere una visione proxi di valutazione di impatto e si stabilizza in una forbice che considera una visione conservativa prudenziale ed una visione realistica a costi correnti.

Anche la valutazione di Impatto sul LTV (Long Time Value) dei pazienti è una evoluzionde significativa;infatti i servizi dei volontari aumentano la fidelizzazione dei pazienti nei confronti dell’ospedale. Tutto questo ha un valore economico prospettico per l’ospedale.

Non si è adottato il metodo del costo/opportunità considerando che molti volontari sono pensionati e quindi non hanno cespiti derivanti da lavoro.

Riprendendo il nostro proverbio che ‘A caval donato non si guarda in bocca’, abbiamo cercato di dimostrare l’evoluzione interpretativa che offre una opportunità di sviluppo coerente con il sistema. E’ un diverso paradigma: ‘si guarda in bocca al cavallo donato’ certamente non per rifiutare alcune donazioni, ma per trarre il massimo dei vantaggi e delle opportunità per l’ecosistema.