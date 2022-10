A 60 anni dalla crisi dei missili di Cuba, sei lezioni per il controllo del nucleare

Ottobre segna il 60° anniversario della crisi più pericolosa della storia. Nell’ottobre 1962, il Presidente degli Stati Uniti John Kennedy affrontò il leader sovietico Nikita Khrushchev in uno scontro‘an eyeball to eyeball‘, ciascuno con l’arsenale nucleare della sua Nazione in mano. Nel bel mezzo della crisi, in una tranquilla parentesi con suo fratello, Kennedy ha offerto la sua stima che i rischi di una guerra nucleare fossero uno su tre. Nulla di ciò che gli storici hanno scoperto nei decenni successivi ha allungato queste probabilità. Se questa crisi fosse finita con una guerra nucleare, centinaia di milioni di persone nell’Unione Sovietica, negli Stati Uniti ein Europa avrebbero potuto subire una morte improvvisa.

Questa fotografia di una base di missili balistici a Cuba è stata tra le prove che hanno contribuito a persuadere il Presidente degli Stati Uniti John Kennedy a ordinare un blocco navale di Cuba durante la crisi dei missili cubani nell’ottobre 1962.

Essendo la maggiore crisi meglio documentata della storia, perché Kennedy ha segretamente registrato le deliberazioni in cui lui e i suoi più stretti consiglieri stavano valutando scelte che sapevano avrebbero potuto portare a una guerra catastrofica, la crisi dei missili cubani è diventata il caso di studio canonico nella strategia nucleare. Nel corso dei decenni, le lezioni chiave della crisi sono state adattate e applicate dai successori di Kennedy e Krusciov per gestire scelte fatali. Delle molte lezioni tratte da questo episodio quasi apocalittico, sei offrono spunti senza tempo per il controllo degli armamenti.

Primo, per sopravvivere in un mondo di distruzione reciprocamente assicurata (o MAD), una potenza nucleare deve trovare il modo di persuadere il suo avversario nucleare a costringersi. MAD è l’acronimo utilizzato dagli strateghi della Guerra Fredda per catturare l’essenza delle condizioni oggettive in cui una potenza nucleare non può attaccare un avversario che dispone di un robusto arsenale nucleare senza innescare una risposta che si autodistrugge. Quindi, anche se il Paese ‘A’ può distruggere completamente il Paese ‘B’, non può farlo senza che ‘B’ risponda con un attacco che si autodistrugge. La scelta di una Nazione di attaccare un avversario che dispone di un arsenale nucleare affidabile di secondo colpo è quindi funzionalmente equivalente alla scelta di commettere un suicidio nazionale. In queste condizioni, la sopravvivenza di una Nazione richiede che coesista con il suo avversario poiché l’alternativa è co-distruggere.

In secondo luogo, dal fatto brutale che «una guerra nucleare non può essere vinta» perché alla conclusione l’attaccante avrebbe perso anche la propria società, il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan ha tratto un grande imperativo categorico: una guerra nucleare «non deve quindi mai essere combattuta». La frase ripetuta spesso di Reagan, che «una guerra nucleare non può essere vinta e quindi non deve mai essere combattuta», dice quasi tutto.

Reagan ha lottato con questa verità radicale, dirompente e profonda. Per quanto buoni fossero gli Stati Uniti -molto, credeva- e per quanto malvagio fosse l”Impero del Male’, come giustamente chiamava l’Unione Sovietica, questi due mortali avversari non avrebbero potuto combattere una guerra nucleare o una guerra convenzionale su vasta scala che si sarebbe probabilmente trasformata in una guerra nucleare, e allora? Quindi, l’intero carattere della loro competizione dovrebbe essere fondamentalmente diverso dalle relazioni tra le grandi potenze nei secoli precedenti. Come Kennedy ha riassunto il suo stesso tentativo di interiorizzare questo fatto, perché «non possiamo porre fine alle nostre differenze ora, almeno possiamo contribuire a rendere il mondo sicuro per la diversità».

La lezione tre mette in luce la necessità della comunicazione, in particolare quella privata, tra i leader degli Stati dotati di armi nucleari.

Prima della crisi dei missili, Kennedy e Krusciov svilupparono un canale secondario in cui si scambiavano lettere private. Durante la crisi, il procuratore generale degli Stati Uniti Robert Kennedy ha comunicato messaggi segreti di suo fratello il Presidente a Krusciov tramite l’ambasciatore sovietico a Washington, Anatoly Dobrynin, inclusi i termini di un accordo segreto che ha portato alla risoluzione pacifica della crisi.

Tuttavia, le tecnologie del giorno attraverso le quali venivano trasmesse queste comunicazioni impiegavano 11 ore. In un caso in cui venivano inviati messaggi su questioni urgenti, un tale ritardo ovviamente rischiava una catastrofe. Così, subito dopo la crisi dei missili, Kennedy propose e Krusciov accettò l’istituzione della hotline che consentisse una comunicazione telefonica diretta e segreta tra i leader.

Kennedy credeva che la lezione più importante della crisi dei missili fosse la necessità di vincoli reciproci, che capiva richiedevano vincoli unilaterali. Nel più importante discorso di politica estera della sua carriera, il discorso di apertura dell’Università americana pronunciato cinque mesi prima di essere assassinato, Kennedy ha evidenziato quello che ha identificato come il punto centrale della crisi dei missili: «Soprattutto, difendendo i nostri interessi vitali, le potenze nucleari deve scongiurare quegli scontri che portano un avversario a scegliere tra una ritirata umiliante o una guerra nucleare». Ciò significava evitare il ripetersi di scontri come la crisi dei missili cubani perché se ci fosse una possibilità su tre di una guerra nucleare in quel caso e se questo gioco della roulette russa nucleare fosse ripetuto più volte, la probabilità di una guerra nucleare si avvicinerebbe alla certezza.

La quinta lezione richiede che gli avversari trovino modi per vincolare le proprie attività unilaterali, anche in accordi espliciti, come prezzo per indurre il loro avversario ad accettare restrizioni reciproche. Iniziò così quello che è stato conosciuto nei decenni successivi come controllo degli armamenti. L’annuncio unilaterale di Kennedy che gli Stati Uniti stavano ponendo fine a tutti i test nucleari nell’atmosfera sfidò l’Unione Sovietica a eguagliarlo in natura. In effetti, Krusciov lo fece. Sono seguiti negoziati che nel tempo hanno prodotto vincoli al dispiegamento di armi nucleari offensive (gli Strategic Arms Limitations Talks e i trattati di riduzione degli armamenti strategici) e alle difese contro i missili balistici (il Trattato sui missili antibalistici).

In particolare per uno Stato che si identificava ed era veramente una superpotenza, la proposta che i politici statunitensi avrebbero rinunciato ad azioni che ritenevano avanzate negli interessi degli Stati Uniti in cambio di un avversario che rinunciava ad azioni che gli Stati Uniti consideravano minacciose per i propri interessi era quasi impensabile. Così, ad esempio, quando Reagan ha accettato di eliminare i missili nucleari a raggio intermedio degli Stati Uniti come prezzo per il leader sovietico Mikhail Gorbaciov che eliminava i missili nucleari a raggio intermedio dei sovietici, è stato denunciato da commentatori aggressivi.

Il principale intellettuale conservatore dell’epoca, William Buckley, dedicò un intero numero della sua ‘National Review‘ a condannare il Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio di Reagan come un ‘patto suicida’. L’editorialista George Will scrisse nel 1987 che «Reagan ha accelerato il disarmo morale dell’Occidente -seguirà il disarmo effettivo». A proposito di tali critiche, Reagan ha osservato: «Alcuni dei miei sostenitori conservatori più radicali hanno protestato dicendo che nei negoziati con i russi stavo complottando per barattare la sicurezza futura del nostro Paese. Ho assicurato loro che non avremmo firmato alcun accordo che ci mettesse in una posizione di svantaggio, ma ho comunque ricevuto molte critiche da loro, molti dei quali, ne ero convinto, pensavano che dovessimo prepararci per la guerra nucleare perché era ‘inevitabile’».

La sesta lezione riconosce che per evitare futuri confronti come la crisi dei missili cubani serve la ricerca di modi per prevenire la diffusione di armi nucleari ad altri Stati. Kennedy era ossessionato dallo spettro della possibilità che negli anni ’70 il Presidente degli Stati Uniti dovesse affrontare «un mondo in cui 15 o 20 o 25 Nazioni potessero avere queste armi». Come ha detto, «Lo considero il più grande pericolo e pericolo possibile».

Per sfuggire a quel futuro, gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di iniziative che hanno creato ilregime di non proliferazione, il cui fulcro è il Trattato di non proliferazione nucleare (NPT). In quel trattato, i firmatari di armi non nucleari hanno rinunciato alle armi nucleari in cambio che altri Stati, compresi i loro avversari o potenziali nemici, assumessero lo stesso impegno. In contrasto con i 15 o 25 Stati con armi nucleari che Kennedy prevedeva, oggi solo nove Stati hanno armi nucleari.

Sessant’anni dopo, la crisi dei missili cubani rimane un momento cruciale nel controllo degli armamenti. Dato l’incubo che avrebbe potuto essere, il mondo può essere grato per generazioni di sforzi che hanno letteralmente piegato questo arco di storia. Tuttavia, date le pressioni per un’ulteriore proliferazione di armi nucleari derivanti dalle lezioni che i leader stanno ora traendo dalla guerra della Russia contro l’Ucraina, nonché dall’invasione americana dell’Iraq nel 2003 e dal rovesciamento del leader libico Moammar Gheddafi nel 2011,sostenere quel successo richiederà un’altra esplosione di immaginazione strategica e uno sforzo incessante nei decenni a venire.