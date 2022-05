Per la Russia, il Giorno della Vittoria è una festa nazionale esultante. Ogni anno, il 9 maggio, si tiene una grande parata nella capitale, Mosca, in piazza del Cremlino, per celebrare la vittoria della Russia sull’invasione della Germania nazista.

Sebbene siano trascorsi 30 anni dalla caduta dell’Unione Sovietica, la bandiera del battaglione dell’Armata Rossa sovietica che conquistò Berlino viene esposta con orgoglio durante la parata della vittoria. Le storie dei cittadini di Leningrado e Stalingrado che si difendono dal blocco tedesco, i carri armati T-34 sovietici che sconfiggono le divisioni panzer tedesche, la protezione stagionale del ‘Generale Winter‘ contro i progressi tedeschi sono evocate come ricordi del coraggio e del valore dei russi.

Per i russi, il Giorno della Vittoria è motivo di orgoglio nazionale perchè la loro ‘Patria‘ hatrionfato su un potente nemico e ha liberato il mondo dalla minaccia del fascismo. È un tale orgoglio nazionale che il Presidente russo Vladimir Putin invoca spesso. Di fronte agli Stati Uniti e all’Occidente, Putin invoca i ricordi della Seconda Guerra Mondiale per rafforzare l’unità politica e giustificare la politica estera della Russia. Per Putin, fermare l’espansione verso est della NATO nelle ex Repubbliche sovietiche e stabilire un ordine multipolare per preservare l’egemonia regionale della Russia, è analogo al trionfo della Russia nel sconfiggere l’aggressione straniera e nel costruire l’ordine del secondo dopoguerra insieme –allora– agli Stati Uniti.

All’inizio di quest’anno, la Russia ha richiamato di nuovo i ricordi della seconda guerra mondiale lanciando operazioni militari in Ucraina. Bollando il governo ucraino come ‘fascista’ con l’accusa di perseguitare la popolazione etnica di lingua russa (e citando la storia di pochi nazionalisti ucraini che collaborarono con l’invasione tedesca durante la seconda guerra mondiale), la Russia ha confrontato le prospettive dell’adesione dell’Ucraina alla NATO e il successivo dispiegamento delle forze della NATO nella vicina Ucraina, come una ricorrenza dell’aggressione contro la Russia.

Il 24 febbraio 2022, con il pretesto di ottenere la ‘denazificazione’ e la ‘neutralizzazione’ dell’Ucraina e di proteggere le province separatiste di lingua russa, la Russia ha lanciato una ‘operazione militare speciale‘. Se l’operazione militare avesse ottenuto un rapido successo, Putin avrebbe potuto paragonare la sua vittoria al trionfo della Russia nella seconda guerra mondiale durante la celebrazione del Giorno della Vittoria di quest’anno.

Quasi tre mesi dopo il suo inizio, la guerra richiama alla memoria ricordi della seconda guerra mondiale. L’ironia è che i celebri ricordi del valore e della resistenza sovietici non sono mostrati dalle forze russe, ma dall’Ucraina. Proprio come i sovietici hanno difeso Mosca con successo dalla ‘guerra lampo’ tedesca, gli ucraini hanno difeso Kiev dal tentativo della Russia di conquistare rapidamente la capitale ucraina. Come il ‘Generale Winter’, le forze russe stanno incontrando la ‘Rasputitsa‘, una stagione primaverile fangosa che impedisce l’avanzata militare. Le città di Mariupol e Kharkiv hanno resistito al blocco russo e sono diventate simboli della resistenza dell’Ucraina, proprio come Leningrado e Stalingrado lo sono state per l’Unione Sovietica.

Sebbene la Russia continui a ritrarre il governo ucraino come ‘neo-nazista‘ o come una ‘pedina‘ dell’Occidente, l’ironia è che le forze russe devono affrontare sfide simili a quelle affrontate dall’esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale. Anche all’interno delle aree di lingua russa dell’Ucraina meridionale e orientale, la Russia ha lottato per reprimere la popolazione locale, che si è confermata e rafforzata nell’identità nazionale ucraina. Mentre la guerra si trasforma in logorio, la capacità militare ed economica della Russia viene messa a dura prova. Anche nell’arena internazionale, il vantaggio al tempo dei sovietici, ora viene accreditato all’Ucraina.

Durante la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno emanato un programma di prestito per fornire attrezzature militari, cibo, vestiario all’Unione Sovietica, che quest’ultima utilizzava per reintegrare le sue perdite e organizzare contrattacchi. Così, oggi, gli Stati Uniti e l’Occidente stanno dando aiuti economici e militari all’Ucraina e stanno facendo pressioni sulla Russia con sanzioni severe.

Con la celebrazione del Giorno della Vittoria della Russia, il mondo sta attendendo il messaggio di Putin. Se la guerra avesse costretto l’Ucraina a rispettare gli obiettivi della Russia (dichiarazione di neutralità dell’Ucraina, annessione del territorio ucraino da parte della Russia), Putin avrebbe potuto proclamare un’altra vittoria per la Russia. Anche ora, tuttavia, nonostante lo stallo militare, Putin potrebbe proclamare successi sul campo di battaglia. Putin potrebbe anche, sottolineando, a giustificazione, il pericolo per la sicurezza che la Russia deve affrontare, consegnare un messaggio di continuazione della guerra. Alcuni analisti hanno suggerito che Putin potrebbescartare la descrizione eufemistica di una ‘operazione militare speciale’ e dichiarare lo stato di guerra per la Russia, facendo appello al pubblico russo al sacrificio patriottico, come hanno fatto in passato.

Come risponderebbero i russi alla richiesta di Putin di sacrifici in tempo di guerra, come la mobilitazione di massa?

Secondo alcuni analisti, la resistenza interna alla guerra aumenterebbe, minacciando il regime di Putin. Altri analisti hanno previsto che il controllo informativo dello Stato sulla narrativa della guerra e il timore della sconfitta della Russia, convincerebbero l’opinione pubblica russa ad accettare la continuazione della guerra.

Nonostante le diverse previsioni, un’importante lezione dalla storia della Russia è che un esercito che perde perennemente in battaglia ha difficoltà a mantenere il sostegno pubblico. Putin e l’esercito russo affrontano una sfida nel dimostrare successi sul campo di battaglia per mantenere il sostegno dei russi alla guerra.

Le forze russe in Ucraina condividono una somiglianza con l’Armata Rossa sovietica: entrambi gli eserciti hanno subito umilianti battute d’arresto nel primo periodo della guerra. Il dogma e le epurazioni di Stalin debilitarono l’efficacia dell’Armata Rossa, contribuendo alla quasi distruzione dall’offensiva tedesca. Tuttavia, l’Armata Rossa ha imparato dalle sue sconfitte e, con il progredire della guerra, ha migliorato le capacità di combattimento. Le forze russe di oggi devono affrontare critiche per la loro inadeguata preparazione alla guerra in Ucraina, mentre Putin è stato criticato per aver sottovalutato la resistenza e le sanzioni internazionali dell’Ucraina.

Putin e la Russia potrebbero imparare dai precedenti errori militari e avere la determinazione e la strategia per migliorare le loro prestazioni militari?

Se Putin aspirasse a che la sua guerra fosse ricordata come una vittoria paragonabile alla seconda guerra mondiale, o almeno non fosse ricordata come una sconfitta simile alla prima guerra mondiale, almeno una lezione dal passato della Russia dovrebbe apprenderla. Un esercito che si adatta alla realtà della guerra per migliorare il modo in cui combatte conserva la speranza di farcela. In qualità di comandante in capo, se Putin si comporterà più come Stalin nell’adattarsi alle sfide militari, o se si comporterà più come Nicola II, che non lo fece, potrebbe avere un profondo impatto sul corso del futuro della Russia e del mondo.