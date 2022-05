Il governo russo ha costantemente definito la sua guerra all’Ucraina una ‘operazione militare speciale’.

Ma il 9 maggio 2022, la Russia potrebbe dichiarare ufficialmente guerra all’Ucraina, hanno avvertito i funzionari occidentali, più di due mesi dopo la prima invasione russa.

Gli ucraini hanno anche espresso il timore che la Russia possa utilizzare il 9 maggio, una giornata celebrata in commemorazione del trionfo sovietico sui nazisti durante la seconda guerra mondiale, per intensificare gli attacchi all’Ucraina.

La vera dichiarazione di guerra da parte della Russia rappresenterebbe un cambiamento importante nel modo in cui il Presidente russo Vladimir Putin e i suoi affrontano pubblicamente il conflitto. ‘The Conversation’ ha posto allo studioso di relazioni internazionali Michael Allen cinque domande su cosa significherebbe una vera dichiarazione di guerra e perché è importante.

Cosa rende importante per il 9 maggio?

Il 9 maggio, noto come Giorno della Vittoria in Russia, commemora la resa formale della Germania nazista nel 1945. Mentre le celebrazioni del Giorno della Vittoria risalgono agli anni ’60 in Russia, Putin ha reso l’evento un elaborato spettacolo di truppe e veicoli militari in parata, oltre a sorvoli di aerei militari trasmessi in diretta a milioni di russi.

Perché Putin dovrebbe dichiarare guerra nel Giorno della Vittoria?

Uno dei motivi principali per cui Putin potrebbe dichiarare guerra nel Giorno della Vittoria è che Putin ha falsamente venduto questa guerra all’esercito e al popolo russi come una guerra contro i nazisti. Putin ha erroneamente sostenuto che i nazisti guidano l’Ucraina e la Russia sta intervenendo per “denazificare” il Paese rimuovendolo dal potere. Questa celebrazione annuale è ora un altro modo per convincere il popolo russo che gli alti costi della guerra, sia finanziari che per il numero di vite perse, sono giustificati. In secondo luogo, i funzionari degli Stati Uniti ritengono che Putin volesse celebrare il Giorno della Vittoria nel 2022 annunciando la vittoria in Ucraina. Tuttavia, l’esercito russo ha sottoperformato e non ha soddisfatto questa aspettativa di prendere rapidamente la capitale ucraina di Kiev. Invece, l’intelligence ucraina si aspetta che la Russia possa mostrare la città assediata di Mariupol nell’Ucraina orientale come parte delle celebrazioni del Giorno della Vittoria. Invece di confrontarsi con le battute d’arresto militari russe, Putin può usare il Giorno della Vittoria come una chiamata alle armi e potenzialmente per radunare il popolo russo a sostegno di una guerra più ampia e più prolungata.

L’invasione della Russia non è già una guerra?

Gli studiosi di conflitti hanno definizioni diverse di guerra, ma la maggior parte delle definizioni classificherebbe l’attuale conflitto ucraino come una guerra. Una delle definizioni di guerra più comunemente utilizzate proviene dal progetto Correlates of War, un’iniziativa guidata da studiosi statunitensi che cerca di identificare e misurare diversi tipi di conflitto. Questo progetto definisce una guerra tra paesi come un conflitto che “deve comportare combattimenti sostenuti, che coinvolgono forze armate organizzate, con un minimo di 1.000 vittime di combattenti legate alla battaglia in un periodo di dodici mesi”. Deve inoltre avere una resistenza efficace su entrambi i lati. Questa definizione non include combattimenti sporadici, conflitti a bassa intensità e massacri unilaterali da parte di un governo, per esempio, ma il conflitto russo-ucraino corrisponde a questa descrizione tecnica. Tuttavia, la Russia deve ancora chiamare il conflitto una guerra.

Perché la Russia non ha già dichiarato guerra?

Una dichiarazione di guerra crea una guerra legalmente definita. Pochi paesi hanno mai dichiarato guerra legalmente. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno combattuto 13 guerre dal 1816, ma il Congresso ha dichiarato guerra solo in quattro di quei conflitti. I paesi evitano di dichiarare guerra per una serie di motivi. A livello nazionale, è meno probabile che le popolazioni sostengano un conflitto se è probabile che sia costoso e provochi la perdita di molte vite di soldati e civili. Tuttavia, se una popolazione considera un conflitto limitato e rapido, è più probabile che le persone lo sostengano. La ricerca ha scoperto che il sostegno pubblico dipende da quanto sembra essere costosa la guerra, anche se questo è meno vero per le persone che sono nazionaliste e propensi a sostenere una guerra in qualsiasi condizione. Un riconoscimento russo che si trova in uno stato di guerra formale potrebbe invitare a un ulteriore controllo internazionale. Alcuni trattati internazionali e organizzazioni internazionali hanno cercato di definire quando una guerra è legale o illegale. Secondo il diritto internazionale, impegnarsi in una guerra di aggressione contro un paese sovrano è uno dei crimini più significativi che un paese può commettere. Sia la Carta delle Nazioni Unite che la Corte penale internazionale cercano di mettere fuori legge e punire le guerre di aggressione, ovvero conflitti condotti senza la giustificazione dell’autodifesa. Una guerra formale renderebbe anche più difficile per i sostenitori della Russia come la Cina negare che la Russia abbia invaso l’Ucraina ed è in guerra. Altri paesi potrebbero avere difficoltà a rimanere neutrali.

Cosa cambierebbe se la Russia dichiarasse guerra?

Il fatto che il conflitto in Ucraina stia diventando una guerra ufficiale, invece di un’operazione militare speciale, significherebbe che Putin può giustificare l’espansione della coscrizione e istituire una leva di russi nell’esercito. La Russia sta affrontando gravi perdite di personale nelle vittime dei soldati, con una stima di 7.000-15.000 soldati russi o più uccisi all’inizio di aprile. La guerra in Ucraina ha meno di tre mesi e la Russia ha perso più soldati ora che durante la guerra di 10 anni in Afghanistan iniziata nel 1979. Le perdite umane e materiali della Russia sono così grandi che Putin è stato costretto a ridurre la celebrazione del Giorno della Vittoria quest’anno con un minor numero di veicoli militari. La Russia deve anche affrontare difficoltà sia nell’assicurarsi risorse finanziarie aggiuntive, sia nei soldati. Si è persino rivolto a combattenti stranieri per continuare il conflitto in Ucraina. L’arruolamento di uomini russi potrebbe aiutare a colmare questa fondamentale lacuna nel personale militare durante la guerra in Ucraina. Una dichiarazione di guerra consentirebbe alla Russia di mobilitare la sua popolazione per combattere una guerra più lunga, che Putin inizialmente pensava che avrebbe ormai vinto. Una dichiarazione di guerra aiuterebbe Putin a prolungare una guerra già costosa.