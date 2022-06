Mentre si sta consumando il ‘delitto’ del 5xmille tramite il pdl Rufa (ne parleremo ‘a bocce ferme’ il prossimo venerdì) accendiamo i riflettori sull’8xmille che è un must per il sistema della Chiesa Cattolica. L’8×1000 è la percentuale dell’imposta fissa sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) che è possibile destinare allo Stato o ad una confessione religiosa (Chiesa Cattolica; Unione italiana delle Chiese; Cristiane Avventiste del 7° giorno; Assemblee di Dio in Italia; Chiesa Evangelica Valdese; Chiesa Evangelica Luterana in Italia; Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale; Chiesa apostolica in Italia; Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana; Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)).

Quanto vale l’8xmille per la Chiesa Cattolica? Quale effetto moltiplicatore e quale ripartizione? Quale impatto per motivare i sottoscrittori? Quale l’evoluzione delle attese dei cittadini?

Gli ultimi dati indicano una raccolta di circa 1 miliardo di euro all’anno con ca 14milioni di donatori. Il miliardo è suddiviso in questi impieghi: circa 368 milioni di euro per quota parte del sostentamento del clero (cioè i sacerdoti che sono circa 35 mila di cui 3 mila anziani e malati, 400 missionari all’estero.), circa 354 per esigenze di culto (missione evangelizzatrice della Chiesa con ricadute allargate nei territori e nelle comunità. La fattispecie del valore sociale degli oratori per bambini, adolescenti e giovani, o l’impegno dei patronati, o ancora alle attività rivolte alla promozione e all’aiuto delle famiglie) e circa 275 per vari interventi caritativi.

Ora, però, è necessario incominciare a calcolare l’impatto del valore sociale ed il valore economico dell’8xmille in un sistema come l’Italia improntato sul welfare universalistico a protezione variabile.

Infatti non esiste più la possibilità di avere un welfare universalistico assoluto erogato dallo Stato, e quindi il ruolo sussidiario della Chiesa si esprime tramite attività di intervento sociale ed economico per il tramite della rete distributiva capillare delle circa 25.000 parrocchie italiane.

Negli ultimi anni, alcune deliberazioni della Corte dei Conti-Commissione paritetica hanno richiesto informazioni sulle modalità con cui i fondi assegnati vengono concretamente utilizzati; uno sviluppo della trasparenza delle rendicontazioni prodotte, soprattutto da parte della Chiesa Cattolica; una esortazione ad aumentare le quote per interventi caritativi e sociali; privilegiare il nazionale rispetto all’internazionale e diminuire la frammentazione ‘a pioggia’. Alcuni la considerano una ingerenza dello Stato, altri considerano il giusto controllo da parte dello Stato e comunque l’orientamento è quello di analizzare il reale apporto di impatto quantificato da parte dell’attore principale dell’8xmille che è la Chiesa Cattolica.

Questo approccio si basa sull’accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, legge 20 maggio 1985, n. 222, che contiene ‘Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi’ ove si è stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all’8xmille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), determinata dagli uffici competenti sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica (articolo 47, secondo comma). Con successivi interventi normativi, questa modalità di finanziamento è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose

L’8xmille è solo uno dei canali di finanziamento pubblico delle confessioni religiose; un altro, meno noto e praticato, è rappresentato dalla possibilità prevista per i contribuenti di dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro.

In altri Paesi (Germania e Austria), i cittadini pagano una tassa aggiuntiva e i proventi vengono ‘girati’ alle confessioni a cui essi appartengono. La tassa è obbligatoria. Ci si può sottrarre solo con atto formale di dimissioni comprovate dalla confessione stessa.

La Chiesa cattolica li impiega per le esigenze di culto della popolazione, per il sostentamento del clero, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi in via di sviluppo (PVS).

Il valore sociale ed il valore economico nella filiera sussidiaria la Chiesa Cattolica l’ha espressa anche tramite l’Imprenditorialità sociale cattolica. Per esempio, nel III-IV sec.d.C., sotto l’Imperatore Costanzo, figlio di Costantino, per l’assistenza ai pauperes, esonerando i chierici dal pagamento dell’imposta sui negotiatores (persona che facevano commerci) perché essi facevano sviluppo economico del territorio, a favore dei poveri e dei mendicanti.

Per il calcolo del valore sociale dell’8xmille si pone l’accento sulla natura di utilizzo dei fondi ricevuti.

Un conto è ragionare in termini di fondi investiti e quindi in una logica di dinamismo, un altro è ragionare in termini di costo e quindi fondi fini a se stessi

E’ ormai imprescindibile valutare tramite indicatori che sono uno strumento di misura che presenta i seguenti requisiti: validità, controllabilità, comprensibilità, unicità, tempestività, comparabilità, economicità.

Gli enti dovranno prevedere indicatori ed indici monetari e non monetari, materiali e immateriali, quantitativi e qualitativi. Un indicatore di sintesi è il capitale sociale composto da:

relazioni sociali

economia

parità di genere

cultura

inclusione sociale e non discriminazione

ambiente

fiducia.

Il terminale di prossimità della Chiesa Cattolica è la rete delle parrocchie che possono offrire:

servizi di doposcuola e ripetizioni,

assistenza agli anziani,

assistenza agli immigrati,

attività teatrali,

raccolta fondi

attività estive.

La parrocchia rappresenta senza dubbio la struttura più rilevante nella vita del credente: è infatti all’interno di questa istituzione che vengono celebrati alcuni dei momenti fondamentali dell’esistenza, quali la nascita,il battesimo, il matrimonio ed infine la morte.

Per molti credenti, l’oratorio rappresenta il luogo dove si è trascorsa l’infanzia più spensierata e dove, durante tutto il corso della vita e specialmente nel momento del bisogno, egli può affidarsi alla parrocchia all’interno della quale troverà sempre nei preti una figura di conforto..

L’istituzione religiosa ha sempre rappresentato una parte importante della realtà della cultura e della comunità italiana. Dal punto di vista meramente storico, le parrocchie nascono già a partire dalla fine IV secolo e rappresentano il decentramento delle diocesi.

Con il Concilio di Trento, che si svolge tra il 1545 e il 1563, emerge una vera e propria definizione della parrocchia: questa diventa “una porzione determinata della diocesi dotata di una chiesa propria, con una precisa popolazione e affidata alla cura di un proprio pastore”.

Nel Settecento inizia il primo periodo di crisi dell’istituzione della parrocchia: si pensa, in particolarec al fiorire dell’Illuminismo, movimento sociale e culturale che si sviluppa in tutta

La letteratura ha individuato l’ambito dei servizi sociali che la parrocchia deve proporre alla propria comunità.

La prima area di competenza della parrocchia è il lavoro: in questo senso, ogni struttura parrocchiale deve porsi come obiettivo quello di procurare assistenza e aiuto nel processo di inserimento dei soggetti che più sono in difficoltà nella ricerca di un’occupazione. Oggi il caso dei profughi della guerra di Ucraina è un esempio. Per essere in grado di affrontare il problema, la parrocchia deve avere un forte radicamento nel territorio: deve conoscere le aziende, gli imprenditori e le loro esigenze, e deve saperle coniugare con chi è in cerca di un’occupazione.

Seconda tipologia di servizi che la parrocchia deve prendere in considerazione, nella generazione di un’offerta alla sua comunità, è l’area dei servizi per la casa. I soggetti che fanno parte di una comunità parrocchiale possono essere persone svantaggiate, anziane, affette da malattie, disabilità. In questo senso, la parrocchia deve essere in grado di proporre dei servizi di aiuto nella ricerca di un’abitazione, di manutenzione e di pulizia, di ricerca di personale ausiliario, servizi di aiuto agli anziani, dal loro svago all’ausilio nella ricerca di collaboratori.

La terza area di competenza identificata dalla letteratura è la scuola.

Questa implica la capacità della parrocchia di sviluppare una rete di assistenza scolastica integrativa. Da questo punto di vista, sembra fondamentale focalizzare l’analisi su due particolari categorie di servizi: si tratta del doposcuola e delle ripetizioni offerte dalle strutture parrocchiali. Ultimo punto, la parrocchia deve essere in grado di sviluppare delle azioni concrete di comunicazione. Quest’aspetto risulta infatti cruciale se la parrocchia vuole porsi come attore principale all’interno della comunità di riferimento. Inoltre il ruolo delle parrocchie nella vita quotidiana dei giovani: per far parte del contesto sociale e culturale, e per permettere a queste ultime di diffondere i propri valori civili e religiosi.

Le parrocchie promuovono alcuni servizi volti ai giovani utili per accompagnare le giovani generazioni.

Un caso concreto e significativo di finanziamento efficace dell’8xmille ha per teatro geografico la città di Canzo in Lombardia (un comune di cinquemila abitanti, provincia di Como, diocesi di Milano).

Ha dato le origini alla suocera di Manzoni, Marianna Meda, che era, appunto, di Canzo. L’8×1000 giunge pure su queste colline. E – quasi omaggio al citato passato – sostiene attività culturali.

Un fuoco della ellisse caritativa è il doposcuola. Una volontaria lo anima da molti anni: «Il segmento più frequentato, coinvolge i ragazzi delle elementari”.La collaborazione con la scuola è facilitata pure dalla condivisione degli spazi. Per motivi logistici – d’intesa con il Comune – la struttura pubblica è stata preferita al Centro pastorale. Benché il progetto resti interamente parrocchiale. «Il doposcuola funziona due ore la settimana. Quando sono arrivata io – continua una volontaria – c’erano solo bimbi immigrati. Mi sembrava un ghetto. Ora il gruppo è misto, più rispondente alla realtà che gli stessi ragazzi vivono quotidianamente ovunque».Considerazioni diverse, invece, bisogna fare per quelli delle medie. Formalmente il doposcuola è stato chiuso. Per loro è partito un progetto comunale. I pochi utenti che gravitavano attorno all’esperienza parrocchiale sono stati dirottati lì. Il contributo arrivato dall’8×1000 integra la piccola iscrizione richiesta dalla realtà oratoriana.Un obolo, che la volontaria spiega così: «Usiamo questi soldi, prevalentemente, per assicurare un simbolico rimborso spese ad alcuni giovani universitari. Per qualche ragazzo c’è bisogno, infatti, anche di figure un po’ più qualificate. Non sempre basta la dozzina di bravi pensionati volontari». “Ovviamente, il rimborso è alla luce del sole. Il commercialista si interessa di questa pratica. Il parroco su ciò è stato tassativo».

Il secondo fuoco della ellisse culturale ecclesiastica è costituito dalla scuola di italiano per stranieri. Una nota sociologica: «I nostri studenti, circa una trentina, sono per lo più donne non scolarizzate. Solo ora, nonostante da tempo sul territorio, le donne straniere iniziano ad uscire di casa per costruirsi una autonomia». Anche se non mancano, fenomeno più recente, «giovani, istruiti e con professionalità “.

La sede della scuola di italiano per stranieri, è il Centro parrocchiale. Fulcro di tante attività. Ed è proprio bussando a questa porta che molti – quasi per serendipità – chiedendo un aiuto materiale, se ne trovano soddisfatto anche uno immateriale.

«Lo scopo della scuola – scriveva il giornalista americano Sydney J. Harris – è quello di trasformare gli specchi in finestre». E qui, dalla collina di Canzo, si gode proprio una bella vista (reale e figurata). Di cui pure il Sovvenire si compiace fattivamente.

Una delle finalità principali dell’azione della parrocchia è quello di portare assistenza ai soggetti più deboli. Nella società odierna, una parte importante della popolazione anziana ha bisogno di questo tipo di attenzione, ed è in questo senso che le parrocchie hanno iniziato a sviluppare dei veri e propri servizi a loro rivolti. Il trasporto degli anziani può prendere diverse accezioni: può essere previsto per delle gite ricreative, quali visite ad altre parrocchie e piccoli pellegrinaggi, o per situazioni più serie e impegnative, quali cure e controlli in ospedale, alle riabilitazioni fisiche o per accompagnare le persone non autosufficienti in comune a votare. Da questo punto di vista, è possibile analizzare l’efficienza e l’efficacia a partire dai seguenti indicatori:

Il primo indicatore fa riferimento alla percentuale di persone anziane che fanno affidamento alla parrocchia per vedere soddisfatto il loro bisogno di essere trasportate. In questo senso, è anche possibile studiare la variazione percentuale tra due anni: questo permette di capire se gli sforzi della parrocchia nell’occuparsi di questi soggetti sia vano o meno. Inoltre, sarebbe interessante capire qual è la proporzione di popolazione anziana che usufruisce dello stesso tipo di servizio ma non si affida alla parrocchia per vederlo soddisfatto:

Passando al secondo segmento di attività, la ricerca di personale qualificato come aiuto nella vita quotidiana si traduce in particolare nel trovare badanti e collaboratori domestici. Da questo punto di vista, la parrocchia può rappresentare un tramite da domanda e offerta; inoltre, permette a chi è alla ricerca di lavoro di qualificarsi presso un’istituzione credibile e consente a chi ricerca del personale di trovare presso la parrocchia una rosa di candidati già pronta. Questo tipo di attività svolto dalla parrocchia può essere analizzato in termini di efficienza ed efficacia focalizzando l’attenzione sulla soddisfazione della domanda e sul tasso di occupazione dell’offerta.

I casi, ovviamente, potrebbero essere molti. I cittadini che donano l’8xmille è come se fossero degli investitori che hanno stipulato un ‘mandato fiduciario’ con la Chiesa Cattolica senza essere sotteso da un riferimento giuridico.

A sua volta è sempre più forte l’esigenza di avere un rendiconto d’impatto dell’8 x mille con una trasparenza della gestione. Quindi ‘mandato fiduciario’ in cui non si chiede la massimizzazione di utili e profitti, ma la massimizzazione dell’utile sociale .