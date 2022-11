8 miliardi di ‘problemi’, tra oro nero e oro blu

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Il 15 novembre scorso l’Onu ci ha comunicato che gli umani sono diventati 8 miliardi sulla terza pietra dal Sole. Per l’esattezza mentre scrivo queste note siamo 8.001.431.103…. i puntini sono i nati registrati in tempo reale. Mentre ad ora la popolazione italiana è di 58.966.369 abitanti con 10 milioni 132 mila giovani fino a 19 anni ed anziani (64 anni e +) già di più: 14 milioni 262 mila e non è una bella notizia. Significa trovare risorse economiche sempre più ridotte per sostenere una delle popolazioni più anziane del mondo. I cittadini che migrano sono una delle soluzioni, se si riusciranno a frenare politiche strumentali ed ideologiche delle destre dei tanti imprenditori politici della paura, tra cui Meloni ed il ‘fascio-leghista’ di complemento Matteo, che hanno parole di (dis)ordine dell’ottocento e straparlano di ‘sostituzione etnica’, il complotto contro i bianchi. Perché sono ignoranti, poverini, e non sanno nulla del mondo.

Una crescita umana senza precedenti pensando che appena 70 anni fa, nel 1950, c’erano 2,5 miliardi di abitanti. L’aumento dell’aspettativa di vita prodotto dai progressi di sanità, alimentazione e medicina con scoperte straordinarie registra un miglioramento inferiore ai diversi problemi strutturali delle molto più ampie popolazioni povere. Consideriamo in questa crescita demografica che uno dei suoi aspetti critici consta di aumenti spropositati proprio nelle aree più povere del pianeta. Una crescita diseguale esponenziale se fino al 1800 la Terra registrava meno di 1 miliardo di abitanti. In seguito, l’esplosione di popolazione mondiale ha avuto tempi molto più ristretti se sono bastati dodici anni per passare da 7 a 8 miliardi. Nell’arrivare oggi a questo livello, si registra un rallentamento demografico perché ci vorranno circa 15 anni per raggiungere i 9 miliardi nel 2037 mentre le Nazioni Unite prevedono un ‘picco’ di 10,4 miliardi nel 2080 e una stagnazione fino alla fine del secolo.

Prendiamo il tema dalla fine, in vari sensi, con le parole del Segretario dell’Onu Antonio Guterres alla Cop27 in Egitto, a cui si sarebbe dovuto negare il palcoscenico ma la morale è ormai espunta dalla remunerativa politica ed affari, come nell’altra assurdità di campionati di calcio nel deserto in un Paese intollerante ed autoritario verso comunità sessuali donne e lavoratori pagati poco. Afferma Guterres che «Se non riusciamo a colmare l’enorme divario globale tra agiati e indigenti, saremo in rotta verso un mondo di otto miliardi di abitanti pieno di tensioni, diffidenza, crisi e conflitti. I fatti si commentano da sé. Un pugno di miliardari controlla da solo l’equivalente della ricchezza della metà più povera del mondo. L’uno per cento al vertice del benessere percepisce un quinto del reddito mondiale, mentre le persone che vivono nei Paesi più ricchi hanno aspettative di vita fino a 30 anni più lunghe di coloro che vivono nella parte povera del pianeta».

Questo il tema. Guerre, crisi alimentari, stravolgimenti climatici, disuguaglianze economiche e sociali abnormi che producono morti e disastri che dai territori più poveri si riverberano negli altri subsistemi ecologici del pianeta. Con una consapevolezza, che le leadership politiche non sono in grado di proiettare il genere umano verso un futuro meno che disastroso di un pianeta che, pur se migliorato in alcuni indicatori della crescita, ricchezza e salute, versa in condizioni sempre estreme. E dunque afferma Guterres: «Siamo in rotta di collisione con la catastrofe climatica, mentre emissioni e temperature continuano a salire. Inondazioni, uragani e siccità devastano Paesi che non hanno praticamente per niente contribuito a determinare il riscaldamento climatico». Così l’unico atto deciso al summit del Cop27 sta nell’aver firmato un protocollo per un sistema di aiuto a quei Paesi poveri che subiscono la crisi climatica non producendola. Per il resto è un’altra disfatta dopo quella di Glasgow dell’anno scorso già indicata come ultima spiaggia che veniva dal disastro degli accordi di Parigi sull’abbassamento di 1,5 gradi climatici. Poco o nulla sulla riduzione nell’uso dei materiali fossili e sull’abbassamento della temperatura globale della Terra.

Prosegue il Segretario Onu nel potere solo auspicare e sperare con una fiducia che si assottiglia sempre più che «Molti Paesi nel Sud globale si trovano ad affrontare enormi livelli di debito, povertà e fame crescenti,nonché l’impatto crescente della crisi climatica. Essi hanno poche possibilità di investire in una ripresa sostenibile dalla pandemia, nella transizione a energie rinnovabili, nella formazione in vista dell’età digitale. Rabbia e risentimento contro i Paesi industrializzati stanno raggiungendo il limite di rottura. Divisioni tossiche e mancanza di fiducia sono all’origine di ritardi e stallo su tutta una serie di questioni quali disarmo nucleare, terrorismo, sanità pubblica». Alle risorse ed opportunità capaci di soddisfare i bisogni di tutti non corrispondono quelle per l’avidità, come affermava il Mahatma Gandhi. Dentro questo ecosistema malato della Terra, il potere del denaro, dei media e la crisi delle migrazioni globali costituiscono alcuni dei cruciali passaggi di cui non si intravvedono modi razionali e solidali per orientare alla formazione di quello che il raffinato Georg Simmel chiamava un ‘uomo dell’umanità’. Siamo al contrario ridotti a competere in forme individualistiche sempre più aggressive, in un modello di sviluppo prodotto e finalizzato all’arricchimento dei già ricchi invece che mitigare disuguaglianze e povertà con azioni di cooperazione con fiducia ed altruismo per non lasciare soli i deboli e bisognosi a gestire crisi sistemiche ecoplanetarie. Che si ritorcono poi sui territori di chi sta meglio. Con la politica che dipende da molto tempo da decisioni e strategie incapaci di governare un cambiamento partecipato in un’economia di mercato di grandi capitalisti globali della rete, fondi di investimento, Paesi produttori di ricchezze naturali come gas e petrolio, grano e mais.

In questo percorso di un territorio frastagliato ed eccessivo per il riscaldamento della Terra opera anche un altro cruciale problema. Come affermava sul finire del secolo scorso Ismail Serageldin, ex Vicepresidente della Banca mondiale “se le guerre del Ventesimo secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del Ventunesimo avranno come oggetto l’acqua”. Per coloro che ce l’hanno e nei paesi dove si fa business con le acque minerali gassate o meno, vi sono nostri concittadini umani che ne sono privi. Il rapporto Unesco ‘The United Nations world water development report 2019: leaving no one behind’ evidenzia un dato drammatico: ben 2,1 miliardi di persone non riescono ad accedere all’acqua, l’oro blu, e ben 4,5 miliardi, ossia più della metà del pianeta, non hanno servizi igienici sicuri. Questi ed altri dati -che se avessero capacità dovrebbero leggere i campioncini razzisti al governo di questo Paese, come tanti altri nel mondo- ci dicono che solo tra il 2015 ed il 2019 ben 25,3 milioni di persone all’anno, come media, sono migrate e scappate a causa di disastri naturali. Aggiungiamoci pure che la diffusione della scarsità di acqua, quel liquido che se non assunto porta alla morte per disidratazione, più della fame, in combinazione con l’inasprimento dei cambiamenti climatici fanno sì che siano aumentati i conflitti per avere acqua, per sé per i campi da irrigare ormai arsi e secchi. Infatti se tra il 2000 ed il 2009 sono stati censiti 94 conflitti per l’acqua, tra 2010 e 2018 sono esplosi a ben più del doppio, ben 263. Benché il problema venga sottaciuto o sminuito da noi che siamo ricchi, la portata del problema mondiale è tale che nel 2020 ricercatori del ‘Water, peace and security partnership’ hanno presentato addirittura al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come si fa quando scoppiano conflitti come quello Russia-Ucraina, un rapporto dove venivano segnalate le aree del globo più a rischio di conflitti per l’accesso alle risorse idriche.

Che il tema guerra abbia un impulso dall’acqua è confermato dal conflitto in Siria dove diversi studiosi si sono pronunciati sulle cause della guerra civile riferendosi “ai molti anni di siccità di quel Paese perché tra il 2006 ed il 2010 si è registrata la peggiore siccità mai registrata” (Mercuri, Domani, luglio 22). Altri conflitti per l’acqua si sono registrati tra Pakistan ed India, due partners atomici che si rubano l’acqua alimentando un conflitto già aperto su altri temi dei due paesi di frontiera. Per non dire dell’altra guerra tra Egitto Sudan ed Etiopia con quest’ultima che costruendo una diga ha interrotto il corso d’acqua verso i territori egiziani. In questo scenario, la terza pietra dal Sole, la bistrattata Terra, ha sempre più umani. I quali nascono e vivono in contesti sempre più poveri con una superficie delle terre emerse che diminuisce con il progressivo disgelo di masse gelate dovuto allo scioglimento dei ghiacciai, un tempo eterni, che finiranno per allagare la maggior parte di aree costiere con morti a milioni. Dato di fondo da cui si riverberano tutti gli altri è che siamo affollati come in metropolitana o bus in un giorno di punta per lavorare, studiare, fare spesa, cazzeggiare. Siamo sempre di più ed il pianeta ha sempre meno risorse naturali e collettive. E se non si rimette in discussione il modo di produzione ed accumulazione capitalistica alla base dei disastri attuali, vi saranno solo pannicelli caldi che nulla incideranno mentre le risorse energetiche e naturali del pianeta si vanno esaurendo. E così non è un caso che si parli ormai da un tempo di voler esplorare nuovi pianeti del nostro sistema solare con le raffinate tecnologie ingegneristiche disponibili, dovendo risolvere il problema fondamentale di una propulsione adeguata per navi spaziali alle grandi distanze, persino fino a Marte mentre si analizzano le condizioni di potenziale vita persino di Giove.

Insomma ciò che la classica fantascienza aveva anticipato potrà diventare una scienza non tanto fantastica. Con un rischio per cui gli esseri umani che intendono esportare oltre pianeta idee progetti e strategie sono i medesimi che hanno saturato il pianeta Terra. Dunque ,nuovi insediamenti umani spaziali dovrebbero dotarsi di altre forme di conoscenza e di agire filosofico e sociale. Altrimenti nello gestire una vecchia specie in un nuovo spazio siderale si riprodurranno i medesimi errori. Il rischio è che questa ad oggi molto fantasiosa forma di evoluzione della specie umana possa venire gestita da piccole agguerrite corporations globali talmente ricche già oggi da competere nella corsa nello spazio con agenzie governative e pubbliche gravate da costi a cui i privati ricchi non devono neanche contribuire. Già su questo pianeta talmente potenti dall’aver influito e manipolato molte delle regole non-contrattuali con cui le big tech dettano già oggi le forme di convivenza sociale facendo a meno della mano pubblica universalistica che dovrebbe garantire il benessere per la collettività. Non c’è da stare molto allegri se già da anni piani segreti di governi e nazioni prevedono di spartirsi i territori della Luna attribuendosi zone di potenziale ricchezza se dovessero essere individuart materie prime funzionali a nuove convivenze in altri pianeti. Però l’essere umano rimarrà questo e ad oggi si pensa ancora con la testa al XIX secolo non volendo prendere atto dei problemi strutturali del XXI secolo. Ma noi non ci saremo… La conta dei nati nel mondo alla fine di questo articolo è di 8.001.676.204, 5, 6…. 245 mila nuovi nati nel giro un giorno solare e di alcune ore effettive per scrivere questa riflessione.