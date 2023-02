70 anni di Massimo Troisi: con la sua dolcezza fece gran chiasso

Il 19 febbraio prossimo, Massimo Troisi, avrebbe festeggiato i suoi 70 anni, essendo nato il 19 febbraio del 1953 a S. Giorgio a Cremano, a due passi da Napoli. Il mondo del cinema e quanti hanno voluto bene a questo attore dotato di un umorismo straordinario, surreale, ironico, lo festeggerà in vari modi: ricordandolo, proiettando i suoi film, parlando di lui come fosse ancora qui tra noi, in mezzo a noi. Sì, perché nonostante siano trascorsi 29 anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta a Ostia il 4 giugno 1994, la sua singolare presenza non è mai venuta meno: recentemente lo abbiamo potuto rivedere in tv in ‘Non ci resta che piangere’, film del dicembre dell’84, che vide regia sceneggiatura (con Giuseppe Bertolucci) e interpretazione delle due nascenti stelle del cinema italiano e internazionale: Roberto Benigni e Massimo Troisi. Un film surreale, intriso di sano umorismo, che racconta come per uno strano scherzo del caso, due amici, un maestro elementare e un bidello, si ritrovano indietro nel tempo (1492) in cammino verso Palos, in Andalusia, per tentare di impedire a Colombo la scoperta delle Americhe. Un successo anche al botteghino e una candidatura per Troisi al David Donatello. E’ stato l’unico film che li ha visti insieme, ma che li ha predestinati a due carriere artistiche di successo distinte e parallele.

Purtroppo, quella dell’attore napoletano, veniva stroncata il 4 giugno del ’94 a soli 41 anni, da un attacco cardiaco, a Ostia in casa della sorella, appena dodici ore dopo aver terminato le riprese, come attore e aiuto regista, del film ‘Il postino’ diretto da Michael Redford, film tanto amato che, nonostante avesse fin dalla nascita una febbre reumatica che gli provocava una seria degenerazione della valvola mitrale, voleva girare con il suo cuore. E così è stato. Quell’ultimo film, di una tenerezza e poesia straordinarie, ispirato dal libro ‘Il postino’ di Neruda, di Antonio Skarmeta, è ambientato negli Anni cinquanta, nell’Isola di Procida dove vive in solitudine avendo trovato asilo politico il poeta Pablo Neruda (nell’interpretazione di Philippe Noiret) perché nel suo paese – Il Cile – la dittatura perseguita i comunisti. Tra il giovane e semianalfabeta Mario, prima pescatore e ora postino, nasce una sincera amicizia, che consente al giovanotto di amare e utilizzare le poesie di Pablo per conquistare il cuore di Beatrice (interpretata da Maria Grazia Cucinotta), una bellissima ragazza, nipote della titolare del bar dell’Isola. Il finale sarà amaro, ma il bimbo che Neruda troverà cinque anni dopo al suo ritorno nell’Isola, si chiama ‘Pablito’. Storia dolce amara e struggente nella quale Massimo Troisi darà tutto sestesso. Il film otterrà l’Oscar per la colonna sonora, firmata Bacalov, poi rivendicata e riconosciuta come coautori da Endrigo, Del Turco e Margheri.

Nella sua breve carriera, Troisi ha interpretato 12 film, alcuni dei quali hanno lasciato il segno. Il primo ‘Ricomincio da tre’ (1981), ebbe una partenza col botto: tre Nastri d’argento e due David di Donatello (come ‘miglior film’ e ‘miglior attore protagonista’ per Troisi), e maggiore permanenza nelle sale cinematografiche italiane (oltre 600 giorni), seguirono ‘Viva Troisi’ e ’No grazie il caffè mi rende nervoso’ (1982), ‘Scusate il ritardo’ (1983), ’Le vie del Signore sono finite…e Hotel Colonial’ (1987), ‘Che ora è?’ (accanto a Marcello Mastroianni) e ‘Splendor’ (1989), ‘Il viaggio di Capitan Fracassa’ (1990), ‘Pensavo fosse amore e invece era un calesse’ (del ’91). Massimo Troisi non è stato solo un protagonista del cinema italiano, ma un attore a tutto campo, nel teatro, in tv, negli spettacoli che lo hanno visto recitare. Ma a cos’è dovuta la sua diffusa popolarità? Cercheremo di scoprirlo ripercorrendo la sua breve vita.

Nato a una decina di chilometri da Napoli, da padre ferroviere e madre casalinga, con in tasca il diploma di geometra si lanciò ben presto nel teatro, con due compagni d’avventura: Lello Arena ed Enzo De Caro, con i quali fondò nel ’76 il gruppo ‘La smorfia’, il cui successo fu immediato e proiettò i tre personaggi nella tv pubblica, in programmi come ‘Non stop’ (1977), ‘La sberla’ (1978) e ‘Luna Park’ (1979). Il trio comico colpiva per la sua stralunata comicità, lontana e diversa dagli stereotipi della ‘napoletanità’. Con loro, e con altri artisti in campo musicale e dello spettacolo, a Napoli andava nascendo una nuova generazione di artisti-attori-musicisti con un linguaggio innovativo. Musicalmente parlando, a Napoli, Pino Daniele ne era l’esponente di punta più rappresentativo capace di legare il blues di origine afro-americana con la nostra tradizione musicale (l’altro più a nord, – di poco successivo – era Zucchero), una contaminazione tale da dar vita a quel sound dai colori mediterranei che ne sono il suo principale tratto distintivo. Ebbene, quasi in ogni film di Troisi, di cui ha scritto sceneggiatura e firmato la regia, la colonna sonora è stata affidata a Pino Daniele, anche lui prematuramente scomparso per problemi al cuore. I due, oltre ad essere grandi amici, lavoravano in simbiosi. E questo già ci dice molto dell’apertura mentale dell’attore-regista. Di lui Daniele ha detto poi: “era una parte di me, è stato un punto fermo per la mia generazione, ha smosso parecchie acque da un punto di vista non solo artistico ma proprio di vita, di cultura di un popolo”. L’altro attore con cui ha fatto spesso coppia è Marco Messeri, aretino come Benigni. I due si erano conosciuti in un programma televisivo (‘Non stop‘) e nacque una profonda amicizia. Lo stesso Messeri ha raccontato: “Avevamo avuto entrambi un passato sofferto per problemi di salute: eravamo chiusi e solitari, ma ci piaceva ridere. Non a caso, consapevole delle tante persone sofferenti che sono intorno a noi, ho spesso recitato nelle vesti di personaggi un po’ bizzarri e comici che mi permettevano di affrontare la pazzia con ottica seria. Uno degli sketch comici di maggior successo tra quelli realizzati con Troisi, ancora oggi molto ricercato su internet, raccontava l’incontro con un matto che diceva delle cose sagge, senza l’orgoglio dei sapientoni”. Lo sketch è nel film ‘Ricomincio da tre’, il primo girato da Troisi con Lello Arena, che racconta di un avventuroso viaggio dell’attore che lascia Napoli per andare a fare altre esperienze al Nord, incominciando da Firenze. Già il titolo ha fatto storia, ribaltando il noto detto “ricomincio da zero.” Perché da tre? Tre cose buone le ho fatte, è da quelle che ricomincio.” Questa era la vis comica, con la battuta spiazzante, di Troisi.

Si può dire non vi sia film in cui Massimo Troisi non abbia disseminato alcune delle sue candide battute. In ‘Scusate il ritardo’, invitato dal prete ad unirsi ai fedeli chiamati a vedere l’immagine della Madonna che piange (rito abbastanza frequente nel Sud), risponde che sarebbe andato più volentieri a “vedere ….la Madonna che ride.” Altro film marcato da una battuta micidiale è Le vie del Signore sono finite, una love story ambientata nel Ventennio fascista, incentrata sull’amore di un barbiere paralizzato agli arti interiori per una malattia psicosomatica, che riacquisterà l’uso delle arti quando conquisterà l’amore di una ragazza. Ebbene, in quel film una signora “bene” osanna Mussolini perché i treni arrivavano in orario. “Ma per quello – dice il giovane – mica c’aera bisogno di farlo capo del governo, bastava farlocapostazione”. Altre battute di carattere politico le ritroviamo sparse qua e là, come quella sulla corruzione “A Napoli c’è gente che con l’acquedotto invece di bere ci mangia”, o di sapore filosofico: “Tutto il mondo intero è la metafora di qualcosa?” e letterario, che ritroviamo ne Il Postino: “La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve!”

Troisi non si sposò mai e neppure ebbe figli, ma si legò a diverse donne appartenenti al mondo dello spettacolo (Jo Champa, Clarissa Burt e, ultima, Nathalie Caldonazzo, che è rimasta con lui fino alla fine). Ma sull’amore e sulle donne ci ha lasciato molti aforismi, rintracciabili nei suoi film negli spettacoli teatrali e nelle interviste. Uno dei più noti recita: “Io, guarda, non è che so’ contrario al matrimonio, io credo che in particolare un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra di loro…”. Ne ‘Il Postino’, il suo canto del cigno, Troisi si abbandona a tormentate riflessioni sulla vita e sull’amore. Rivolto al poeta gli dice: “E’ colpa tua se mi sono innamorato…perché mi hai insegnato ad usare la lingua non solo per attaccare francobolli!” Che dire ancora di questo artista che è andato controcorrente rispetto all’idea di una Napoli cartolinesca, ancorata al suo passato di bellezza miseria e nobiltà? Di questo giovane uomo che viveva i tormenti delle generazioni del suo (del nostro) tempo, i dubbi, le angosce, le speranze in un mondo diverso, disperatamente attaccato alla vita vissuta, nonostante tutto, con allegria e leggerezza? Niente di più e meglio di quanto non abbia scritto, in suo ricordo, Roberto Benigni, che lo definiva intelligente generoso e scaltro, ascoltarlo sciorinare i suoi Jamm o’saccio ‘naggia, azz, era come parlare col Vesuvio o ascoltare del buon jazz. No, di Troisi ce n’è uno solo. E “Morto Troisi muore la segreta arte di quella dolce tarantella, ciò che Moravia disse del Poeta io lo ridico per un Pulcinella…… Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino, e non m’ha mai parlato della pizza, e non m’ha mai suonato il mandolino..”