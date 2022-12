56º rapporto CENSIS: italiani malinconici, impauriti ed egoisti

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

In collegamento streaming dal Parlamentino del Cnel ho partecipato alla presentazione del 56° Rapporto Censissulla situazione sociale del paese nel 2022. Leggendo dati e tendenze appena dopo il Rapporto Svimez sul Mezzogiorno di cui ho appena scritto, si confermano tendenze ed aggravamenti di un Paese avviluppato da decenni tra dinamiche economiche ed energetiche difficili, una società frammentata ed ostile, un agire morale dileggiato nell’avanzare politico di un’illegalità sistemica confermata per i diversi tipi di evasori da questa nuova compagine ed un disastroso arretramento culturale non riscontrabile in altri Paesi europei.

Una politica di governo di una destra arrivata al potere per idioziume politico dei finti avversari con idee vecchie di una sub cultura inneggiante ad un passato stantìo nell’immagine di un’Italietta di cui è portatrice questa vecchia compagine vintage di governo. Composta di ‘nostalgici’, le due più alte cariche dello Stato!, inneggiatori del nazismo tra vestizioni saluti romani croci uncinate, con l’autoscusante ‘ma era roba vecchia’! Ah ecco, quindi non conta. E poi fascio leghisti razzisti e xenofobi da anni fomentatori dipiazze e persone ed uccidere ‘negri’ (remember Traini a Macerata sodale leghista?), odiatori di bassa lega, è proprio il caso di dire. E prima di passare ad alcuni dei dati significativi del Censis premetto due commenti di due ruoli pro tempore (si spera) di rilievo del Paese per essere imparziale. Il primo è “Sono un liberale, ognuno paghi come vuole. Se uno vuole pagare il caffè con la carta è solo un rompiballe”!! Il secondo di pari spessore “Il ristorante non accetta il Pos? Suggerisco di cambiare locale: così tutti i ristoranti avrebbero la macchinetta”!!

E veniamo al Censis che analizza tre anni che abbiamo patito e quattro crisi profonde. La prima è la pandemia, poi un’impennata del costo della vita con un’inflazione al 12% ed una recessione drammatica per il 2023 soprattutto per chi vive nelle regioni meridionali. Inoltre una guerra ai confini larghi dell’Europa ed infine un innalzamento di servizi e costi energetici. La cui speculazione cerchiamo di non dimenticare era peraltro cominciata ben un anno prima senza che le economie ponessero rapide barriere a difesa di quella che ci si ostina a chiamare economia di mercato, oggi largamente speculativa. Su cui nessuno ha detto nulla, come fosse un evento della natura, per cui il prezzo del gas era già schizzato a prezzi altissimi prima che Putin, dal suo punto di vista ovvio, ne bloccasse l’invio come arma di ritorsione contro l’alleanza dei paesi europei Nato e Usa per frenare con tantissime armi l’invasione in Ucraina e ad oggi nove mesi dopo senza canali diplomatici di rilievo. Con l’Italia e l’Europa costrette a pagare carissimo l’energia dagli Stati Uniti che sono amici ma a caro prezzo.

Riassumo i temi degli ultimi Rapporti Censis per ricordare il clima sociale nel quale siamo immersi in questi ultimi faticosi anni. L’anno scorso dopo la pandemia l’Italia è apparsa più negazionista, cospirazionista e fobica. Un Paese impaurito, sfiduciato e rancoroso, fanalino di coda in Europa per matrimoni, nascite, occupazione giovanile e femminile. E c’era un governo dei migliorissimi con il “Santo” Draghi… E retrodatando al 2020 in cui eravamo dentro una pandemia complicata ed urlata con l’Italia rappresentata come una ruota quadrata che non gira, con i giovani che volevano farsi curare prima dei vecchi ed il 44% di italiani che chiedeva che la pena di morte entrasse nell’ordinamento penale. E c’era un altro governo ancora… Sintesi? Cambiano i governi ma o non incidono più di tanto su mitiche riforme che l’Europa ci chiede da anni, oppure le misura predisposte vanno meglio indirizzate, o ancora sono gli italiani come individui e paese ad essere immobili, vitrei, privi di qualsiasi gesto che faccia pensare ad un mutamento di usi costumi economia politica morale. Saremmo in questo 2022 per il Censis dinanzi ad una fase politica post populista con innalzamento di barriere nazionali e alti dazi contro la Cina. Con cui nonostante l’apologia della globalizzazione oggi in difficoltà con i venti di guerra si governa con un’economia di mercato al cui interno si combattono guerre commerciali cruente. Vediamo alcuni dati salienti emersi.

Afferma il Rapporto che “la crescita delle esportazioni, rapida e diffusa negli ultimi mesi, maschera il calo della domanda interna e la rimodulazione dei consumi; la politica dei sussidi a pioggia copre bisogni indistinti e comporta negativi effetti collaterali; la ricerca di una nuova e diversa posizione professionale che coinvolge tanti giovani, a volte con poca attenzione alla progressione di conoscenze e competenze, annebbia le difficoltà strutturali di inserimento nella vita lavorativa; i flussi di risorse promessi e assegnati dal Pnrr al Mezzogiorno, mai come ora ingenti, chiamano a raccolta capacità di progettazione e responsabilità locali spesso inadeguate per mettere in moto dinamiche di medio periodo e occupazione di qualità”.

Dunque uno scenario tra tante tinte fosche e diverse spinte contrastanti che erodono il complicato cammino con cui si dovranno applicare le diverse misure contenute nel Pnrr. Aumentano sforzi ed aspettative individuali ma non riesce a stabilizzarsi in un sistema che nel complesso progredisce, lasciando la società in uno stato di latenza riguardo ad orientamenti innovativi di difficile applicazione nei diversi comparti del Paese. Dal ripristino di una sanità pubblica dopo la ventennale ubriacatura compiuta nell’incontro spurio pubblico-privato in cui a pagarne i costi maggiori è stato il primo a favore di arricchimenti del secondo. Uno degli esiti di un contesto caratterizzato da insufficienti strategie di innovazione ha avuto tra gli effetti quello di uno “sforzo di autoconservazione, l’istinto a resistere e a conservare convenienze individuali, il contenimento dei doveri di solidarietà, lo scivolamento in basso degli investimenti sociali hanno finito per appiattire tutto sull’esistente”. Ricchezze individuali largamente illegali ed illecite dinanzi ad impoverimenti collettivi di comparti produttivi e di fasce diversificate della popolazione meno difesa e più debole. E così la quasi totalità degli italiani, il 92,7%, è convinta che l’innalzamento dell’inflazione avrà effetti di lungo periodo, mentre il 76,4% si dice impossibilitato ad avvalersi di aumenti significativi delle entrate familiari. Il 69,3% afferma che il proprio tenore di vita si abbasserà, salendo al preoccupante 79,3% tra coloro con redditi bassi, mentre il 64,4% ha già dato fondo ai propri risparmi per fronteggiare l’inflazione. Dinamiche che fanno aumentare la ripulsa verso privilegi consolidati ritenuti odiosi con effetti macroscopici per cui l’87,8% ritiene insopportabili le differenze eccessive tra le retribuzioni dei dipendenti e quelle dei dirigenti, con i primi che sostengono con le proprie alte tassazioni uno Stato imbelle quando non amico verso gli evasori, come l’attuale governo ha chiaramente esplicitato. E così l’86,6% rifiuta le buonuscite milionarie dei manager e per l’84,1% ritiene troppo esigue le ridicole tasse pagate dai giganti del web, l’81,5% i facili guadagni, talora in nero, degli influencer, il 78,7% gli sprechi per feste delle celebrities, ed il 73,5 l’uso de jet privati, altamente inquinanti. Ciò farebbe pensare a ritorni conflittuali e ad intense mobilitazioni collettive con scioperi, cortei o manifestazioni di piazza, mentre si registra un exit silenzioso di italiani che sei percepiscono sempre meno come cittadini della Repubblica.

Fenomeni preoccupanti di frammentazione ed anomia sociale e morale in un paese avvezzo da troppo all’accomodamento dei propri interessi personali lungo le vie traverse di salvataggi individuali a scapito della collettività. Il cui esito pubblico più preoccupante sta in quei circa 18 milioni di persone, pari al 39% degli aventi diritto che alle elezioni di settembre non hanno votato o votato scheda nulla con 12 province in cui i non votanti hanno superato il 50%. Dinamica temporale che tra le politiche del 2006 e quelle del 2022 evidenzia come i non votanti sono raddoppiati (+102,6%), mentre tra il 2018 e il 2022 sono aumentati del 31,2% (quasi 4,3 milioni in più). Una lenta inarrestabile scia di non rappresentanza dei tanti che aumentano che non si sentono più rappresentati da questa Repubblica e da cui si staccano silenti certificando una lenta inesorabile rottura di un patto sociale che per troppi decenni si è tenuto attorno a fiammate di nuove offerte politiche in ultimo di forze populiste anti sistema protestatarie.

Si perdono i cives in una polis non più percepita come la propria, ciò che amplifica fenomeni di rischio individuali e collettivi privi di teleologie rassicuranti, i vecchi fini del progresso lineare, dinanzi ad una modernità la cui incompiutezza oggi accentua fenomeni di piccolo cabotaggio e di occultamento simbolico e reale da una realtà senza più schermature. E difatti l’84,5% degli italiani si dice convinto che eventi geograficamente lontani nel mondo globale che funziona come un solo “villaggio globale possano cambiare in forme improvvise e radicalmente la propria quotidianità stravolgendo destini e fini di vita. Mentre il 61,1% teme lo scoppio di un conflitto mondiale, la famosa terza guerra mondiale oggi in atto in forme ancora regionali, come da solo denunciava Papa Francesco I già negli ultimi anni, inascoltato. Ed il 58,8% ritiene che si ricorra ad armi nucleari e ben il 57,7% che l’Italia entri in guerra. Nella quale siamo già, mandando come paese della Nato armi in Ucraina, peraltro secretate senza dirci il motivo, ma ipocritamente poi diciamo che noi non combattiamo pacificandoci coscneize già alquanto torbide. E va da sé che l’aumento della percezione dei rischi aumenta un senso di impotenza con il 66,5%, 10% in più di appena il 2019 prima del Covid, che si sente insicuro mettendo tra i rischi globali percepiti la guerra per il 46,2%, il 45% per la crisi economica, per il 37,7% per virus letali ed altre minacce biologiche alla salute, fino ad un 9,4% per attacchi informatici su vasta scala. Che al contrario dovrebbe essere una delle riflessioni più urgenti da fare perché possono bloccare interi paesi e sistemi produttivi. Fino ad obiettivi sensibili come armamenti e tecnologie su larga scala. In questo scenario apocalittico che diviene un nostro compagno di viaggio più ribellarsi (ribellarsi è giusto si diceva diversi decenni fa quando si sperava in fenomeni di trasformazione delle propri vite) si ripiega su una volontà di essere se stessi, con limiti e meriti, senza voler sacrificarsi. Con l’83,2% che mette in pratica le indicazioni di qualche fumoso influencer, l’81,5% vuole vestirsi alla moda, il 63,5% per sentirsi più giovani ed il 58,7% più belli. Ed il 36,4% non disposto a sacrificarsi per fare carriera nel lavoro e guadagnare di più. Nel complesso così 8 italiani su 10 affermano di non avere voglia di fare sacrifici per cambiare. Lo stallo, il nulla nichilistico privo di orizzonti ritenuti sempre più ostici difficili impossibili da raggiungere. Questa progressiva privatizzazione dei rischi incide su un senso di insicurezza su cui hanno lucrato i populisti imprenditori politici della paura nelle diverse destre estremistiche affacciatesi in Italia ed in Europa, in America e nel resto del mondo. Poi vi sono i territori ed i luoghi dove viviamo privi ormai di forme di coesione e solidarietà sociale ed altri temi cui rimando ad una seguente riflessione che offre l’ampio ventaglio di affermazioni giudizi ed aspettative emergenti dal Rapporto Censis fin qui discusso. Alla prossima puntata. Per ora si salvi chi può, per tutti gli altri la lotteria alterna della fortuna nella vita farà il suo corso priva di reti di protezione dinanzi a fenomeni dinamiche azioni e scelte su cui ormai riusciamo poco ad incidere.Non è un bell’andare. Per i giovani che cercano con dedizione e fatica strade impervie, per le donne sempre un metro dietro i maschi accollandosi le rogne peggiori, per gli adulti ed anziani la ricerca di spazi un minimo confortevoli prima di esaurirsi.

P.S.: A proposito delle due citazioni iniziali, la prima “Sono un liberale, ognuno paghi come vuole…” è del prode Salvini, il rompiballe italiano per eccellenza, la seconda “Il ristorante non accetta il Pos?….” è dell’amico di Giorgia, il neo ministrone dell’economia Giorgetti dallecompetenze misteriose. Poi le persone assennate, dotate di senno, come volete che non si deprimano?