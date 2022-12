56º rapporto CENSIS: italiani insicuri e divisi

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Come ho detto nei giorni scorsi, il Rapporto Censis 2022 rinsalda, conferma ed accentua tendenze in atto nel paese di un senso di perdita e se non di innocenza almeno di un andamento non turbolento nel vivere. Una torsione complicata di numerosi fenomeni sociali e simbolici di un agire individuale e sociale che accentua il senso di protezione nella percezione dell’intollerabilità di una vita sociale dalle derive ansiogene. Sperimentiamo ansie dinanzi ad un accadere di eventi sociali e naturali che inducono ad una privatizzazione dei rischi e ad un senso di insicurezza che limita lo sguardo verso il futuro.

Viviamo parassitariamente il presente cercando nel passato un luogo accogliente, quella retrotopia di cui parla Bauman. Il retro della vita che in anni andati aveva magnificato un progresso esaltato sotto il canone di una globalizzazione che nelle intenzioni era la medicina della felicità per l’umanità intera. Per rivelarsi un gioco truccato con la ricchezza ed i suoi benefit concentrata in poche mani in un’economia di mercato che ha divaricato le disuguaglianze. Priva di leggi e norme per i potenti e ricchi transnazionali con poche tutele per le collettivitàlasciate ad arrangiarsi. Dinamiche che hanno innescato una progressiva erosione di aspettative di vite faticose prive sempre più di un senso di fiducia e sicurezza verso uno Stato e delle istituzioni che hanno lasciato fare in una competizione diseguale tra chi già aveva tanto e chi non aveva fino ad erodere i ceti medi aggrediti dalle crisi economiche. Da noi nelle sciagurate politiche di destra di regali ammantati da ‘visioni’ della Giorgia, mentre le tecnocrazie hanno garantito la gestione dell’esistente e le cosiddette sinistre hanno agevolato politiche non redistributive. Si pensi solo al primo serio problema italiano: l’evasione fiscale, mai toccato e così lo Stato non ha soldi. Una vera crisi fiscale. Paese spaccato tra chi paga tutte le tasse ed i tanti, oltre 12 milioni di furbi che denaro al fisco non ne hanno mai versato, evasori totali o li hanno trafugati, i poveri in Italia sotto i materassi, gli abbienti all’estero, per poi farli rientrare grazie ai condoni che da Berlusconi in poi sono divenuti la ‘legge’ per fare ogni tanto cassa. Cambia solo nome tra destre di allora ed oggi, morente Silvio a Giorgia. Con il primo governo para fascista che dice che bisogna essere liberi di spendere i soldi senza vincoli e leggi perché la loro libertà è quella egoistica priva di legami sociali con gli altri ognuno libero di rivendicare la propria comoda libertà contro quella altrui. Il trionfo dell’illegalità priva di Pos e relativo tracciamento elettronico mentre gli algoritmi profilano le nostre vite mentre i dementi no vax urlano contro il controllo del 5G o che la terra è piatta… Pos che non si usa sotto i 60 euri, no forse sono 40 dice Giorgia, così ad cazzum… forse solo 38 o 42 dipende come ha dormito la notte. Ed 8 transazioni su 10 sono sotto quella cifra mentre si gira con 5 mila euri perché se voglio spendere devo essere libero di farlo! Come dice il rompiballe fascio leghista, ignorante assoluto, perché lui è liberale e datosi che è ignorante pensa che essere liberali significa fottere gli altri e lo Stato, in che stato siamo ridotti. Mentre i liberali sono quelli che hanno il senso dello Stato e delle regole sconosciute al bibitaro di mojito.

La rottura della coesione sociale avviene lungo il binario dipendenza/autonomia dall’altro con cui si integrano individui e società. Opera un preoccupante sfilacciamento dalla dipendenza (necessità) dall’Altro come fonte di integrazione sociale (ma anche come suo opposto: l’incattivimento morale e sociale in rapporti di dominio e sottomissione). Mentre la stessa autonomia (libertà) come fonte di innovazione si ritorce nel suo opposto come distanziamento dal, disarticolazione del gruppo sociale. Per il Censis non poter contare sul conforto di una teleologia rassicurante (eventi anche privi di azione volontaria degli uomini che avvengono in funzione di un fine o scopo) fa sì che gli italiani non ripongano più fiducia nelle radiose promesse sbandierate dalla modernità immunizzandosi da rischi sentiti come letali (l’immigrazione, la povertà, la disoccupazione, perdita di un lavoro, mancanza di mezzi di sussistenza, guerre, pandemie). Così, ci si sente abbandonati dallo Stato che opera nel presente storico in uno stato comatoso privo di risposte strutturali a domande e bisogni di classi e ceti per la cui soluzione ormai la politica incarica l’agire dell’economia di fornire ragguagli. Economia che finalizza la sua azione per il conseguimento di interessi particolari piuttosto che garantire risposte ad una collettività sempre più diversificata. Con il risultato che gli individui tentano di immunizzarsi in forma solitaria alla nuova età dei rischi, come una malattia, ma sociale. Emerge così quello che chiamo un edonismo della disperazione dove il divertimento la spensieratezza la progressiva chiusura al futuro riporta a chiedere risposte rassicuranti che guardano al passato, considerato gestibile perché alle proprie spalle. Questi orientamenti eludono e mascherano pensieri tristi che lasciano inalterata la percezione di un’inedita impermeabilità ai miti proiettivi con un’esplicita rinuncia all’autopromozione individuale.

Così l’89,7% degli italiani se pensa a pandemia, guerra e crisi ambientale prova tristezza ed il 54,1% percepisce un senso di passività con un io minimo incapace di gestire troppo mondo da cui si sente oppresso. In questo orizzonte cruciale, si possono rileggere le strategie degli imprenditori politici della paura, gli ‘sciacalli’ vincenti in Italia ed altrove che sfruttano il senso di malinconia, malessere, insicurezza, paura, angoscia costruendo muri con cui in apparenza si sentono difese le persone più esposte da potenziali avversari. Muri a migliaia con filo spinato, sbarre, cemento, ovunque nel mondo, ma senza modificare le regole che hanno portato al disastro, limitandosi ad accompagnarlo toccando le corde più emotive degli individui. Così rischi esterni e sistemici suscitano un aumento personale dell’insicurezza e dei rischi degli italiani con il 53% per autosufficienza ed invalidità, il 51,7% teme di rimanere vittima di reati, il 47,7% non è sicuro di poter fare affidamento su redditi sufficienti per la vecchiaia, il 47,6% di perdere il lavoro e dunque di subire ristrettezze economiche, il 43,3% ha paura di avere incidenti o infortuni sul lavoro ed il 42,1% di dover pagare personalmente per prestazioni sanitarie impreviste. Ma l’analisi dei numeri veri negati dai propugnatori di paura segnala che nell’ultimo decennio i reati in Italia si sono ridotti di ben il 25,4%. Ugualmente per i crimini come gli omicidi volontari diminuiti da 528 del 2012 a 304 del 2021, con ben meno del 42,4%. E così per i fenomeni di criminalità predatoria poiché in 10 anni le rapine sono diminuite da 42 mila a 22 mila con -48,2%, i furti nelle abitazioni, tanto agitate dalle destre con Salvini a buttar benzina sul fuoco con gli immondi decreti sicurezza scesi da 237.355 a 124.715, ca. la metà di meno, -47,5% ed i furti di autoveicoli da 195.353 a 109.907, -43,7%. Dunque di quale realtà terribile si ciancia in tv e sui social che le destre hanno brandito per costruire una narrazione securitaria inesistente e almeno inferiore al passato? Con l’Italia che oggi è un paese statisticamente più sicuro di sempre. Mentre sono aumentate nel decennio purtroppo per le donne le violenze sessuali (4.89 nel 2012 a 5.274 nel 2021, +12,5%), le estorsioni con +55,2% e le truffe informatiche, addirittura +152,3% ma vissute come estranee e lontane da noi.

Dunque, l’accentuazione delle difficoltà sociali più che dell’incolumità personale incide sul disfacimento della coesione sociale e territoriale nell’arretratezza di adeguate politiche di sostegno e di innovazione. E tra le fragilità sociali arretrano le famiglie in condizioni di povertà assoluta: più di 1,9 milioni (il 7,5% del totale), 5,6 milioni di persone (9,4% della popolazione: 1 milione di persone più del 2019) con un preoccupante 44,1% nel Mezzogiorno. Invece, per distrarre, ci si concentra ideologicamente per eliminare il Reddito di cittadinanza, e con esso i 5S, semplicemente rendendo gli inattivi ‘occupabili’ senza valide strategie alternative. Come diceva Draghi: utile strumento da rivedere nelle procedure e vincoli. Ma questo governicchio ignorante ideologico pensa di essere intelligente buttando tutto il precedente a mare, con una legge di bilancio asfittica e povera che ha qualche sfocato fondo tinta draghiano. E come vivranno dal prossimo agosto famiglie senza reddito, non essendoci serie alternative? Ci si limita a reintrodurre i famigerati voucher che hanno provocato disastri. Senza proporre nulla in questa legge finanziaria sui giovani, con il 12,7% di 18-24enni fuori dal sistema di istruzione e formazione a scala nazionale, che sale al 16,6% al Sud contro una media europea di dispersione scolastica che si attesta al 9,7%.

Mentre il Censis afferma che “Mediamente nei Paesi dell’Unione europea la quota di 25- 34enni con il diploma è pari all’85,2%, in Italia al 76,8% e scende al 71,2% nel Mezzogiorno. È inferiore alla media europea anche la percentuale di 30-34enni laureati o in possesso di un titolo di studio terziario: il 26,8% in Italia e il 20,7% al Sud, contro una media Ue del 41,6%”. Ovvero tanta ignoranza diffusa riflesso nel triste primato europeo dell’Italia per numero di Neet, giovani che non studiano e non lavorano: il 23,1% dei 15-29enni a fronte di una media Ue del 13,1% ma nelle regioni del Mezzogiorno l’incidenza sale al 32,2%. Vuol dire 1 su 3 è privo di competenza capacità lavorativa e culturale. Un disastro educativo culturale di capacità e competenze. Ma di questi temi non si parla. Tra gli altri temi presi in esame in sintesi c’è la scuola e l’università. “Negli ultimi cinque anni gli alunni delle scuole sono diminuiti da 8,6 milioni a 8,2 milioni: -4,7% (403.356 in meno). Anche nelle Università nell’anno accademico 2021-22 si assiste a una brusca contrazione del numero delle immatricolazioni: -2,8% rispetto all’anno precedente (9.400 studenti in meno). In base alle previsioni demografiche, si prefigurano aule scolastiche desertificate e un bacino universitario depauperato”. Con i laureati italiani già inferiori di numero all’Europa e pochi figli che nascono. Altro capitolo rilevante è la sanità pubblica spolpata da destra, pensare solo alla Lombardia con i regali di denaro pubblico alla sanità privata dei grandi gruppi. Con il Covide l’ex ministro Speranza l’impegno per il Fondo Sanitario Nazionale è passato da 113 a 120 miliardi con un incremento dell’1,6% nel periodo 2020-2022. Ma con la Meloni l’incidenza del finanziamento del Sistema sanitario nazionale scenderà al 6,2% del Pil nel 2024 (era il 7,3% nel 2020). Bel guadagno, no? Un altro capitolo dolente sarebbe funzionamento e struttura della Pubblica Amministrazione fatta regredire negli anni trovando la buona scusa dei dipendenti pubblici sfaticati, ricordate il Brunetta fanatico? Per poi non parlare del fatto che negli ultimi 20 anni i dipendenti sono stati ridotti di 260 mila unità. Passando da 61,7 dipendenti pubblici ogni 1.000 abitanti nel 2002 al minimo registrato nel 2013 (53,6 per 1.000), fino ai 55,1 ogni 1.000 residenti nel 2021. Dunque si è lavorato di più con mezzi risorse e mezzi, e parlo per esperienza diretta. Il resto sono state comode menzogne amplificate ad arte. Se poi la produttività è bassa lo si deve a scarsi dirigenti pagati anche tre volte di più dei dipendenti che solo negli ultimi anni hanno avuto responsabilità. E poi, ma non lo si dice mai, l’iter burocratico è schiacciato da leggi norme leggine interpretazioni inesistenti ovunque. Sempre esperienza vissuta. E sono pochi i lavoratori pubblici. No? “In Italia il 13,7% degli occupati è impiegato dalle amministrazioni pubbliche, ma in Francia il 19,7%, in Spagna il 16,9% e nel Regno Unito il 16,4% (solo in Germania il rapporto è inferiore: l’11,1%)”. Vedete voi di lavorare come lavora il personale pubblico. Il quadro e lo scenario che escono da questo Rapporto e da quello Svimez confermano dati e tendenze in picchiata per problemi strutturali inalterati negli anni. L’ultima odiosa ‘riforma’ è stata della ministra piangente sulle pensioni tali da garantire un risparmio per lo Stato di 20 miliardi per 10 anni. Per il resto notte fonda eccetto qualche dato di tendenza positivo come l’Istat di questi giorni con un’occupazione cresciuta, ma già i prossimi mesi saremo ricacciati nel girone degli affannati con governi privi di legislatura e questo attuale che è probabile ci arriva grazie alla trimurti di una gradevole opposizione che non ha capito nulla di ciò che verrà, eccetto Lui, il menzognero Calenda che vuol fare lo ‘zio’ di Giorgia per insegnarle a governare e poi sostituirsi ai reduci di Forza Italia che aspettano il gm, il grande mancamento, per trasmigrare in altri lidi politici. Quello, il Calenda, che contiguo a Letta, altro disastro democristiano nel Pd, voleva “andare a vincere” con una compagine che in tre giorni affondò. Maronn ‘ro Carmene aiutace tu!