5 motivi per cui pochissime piattaforme di casinò online accettano le criptovalute

Nonostante il recente crollo dei prezzi delle criptovalute più popolari, sono ancora molti i giocatori che preferiscono utilizzarle come metodo di pagamento principale sui siti di gioco d’azzardo. Tuttavia, sta diventando piuttosto difficile trovare un casinò online che accetti Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre criptovalute. Nell’articolo esploreremo l’argomento e discuteremo i motivi principali per cui non molti casinò sono pronti ad accettare questa opzione bancaria.

Legislazione

Il primo e principale ostacolo sulla strada di qualsiasi casinò online in termini di accettazione di depositi tramite criptovalute è la legislazione. Molti Paesi non trattano legalmente le criptovalute come le valute normali, rendendo impossibile per un’impresa locale effettuare transazioni con questo metodo. Per iniziare a fornire agli utenti depositi e prelievi tramite Bitcoin, il casinò deve ottenere una licenza offshore in un paese in cui tali operazioni sono consentite.

Stabilità

Come è stato dimostrato ancora una volta dagli ultimi eventi, i prezzi delle criptovalute sono instabili. Anche le cosiddette Stablecoin non sono sempre in grado di fornire al casinò online un livello sufficiente di stabilità. I siti che accettano tali pagamenti devono inevitabilmente fare i conti con i tassi di cambio delle varie monete che fluttuano costantemente. Nella maggior parte dei casi, ciò influisce negativamente sull’attività in termini di pianificazione e copertura dei costi a breve termine, per cui molte piattaforme di gioco d’azzardo preferiscono supportare solo opzioni bancarie più prevedibili.

Conversione di valuta

Un altro problema legato all’implementazione dei pagamenti in criptovalute è la conversione della valuta. Ogni sito di gioco d’azzardo che decide di accettare questo metodo bancario ha due opzioni: può convertire le criptovalute nella valuta principale del sito subito dopo aver effettuato un deposito e convertirle al contrario una volta inviata una richiesta di prelievo, oppure può consentire ai giocatori di effettuare scommesse senza convertire le valute.

La prima di queste opzioni ci riporta al problema precedente: il casinò potrebbe semplicemente perdere dei fondi a causa delle variazioni del tasso di cambio e dovrà vendere immediatamente le monete in entrata per evitarlo. La seconda opzione richiede che il sito si modifichi ampiamente per far funzionare tutti i sistemi con le criptovalute. In alcuni casinò, la struttura interna del sito web rende il tutto estremamente complicato, richiedendo molti sforzi e investimenti.

Compatibilità dei giochi

Nel caso in cui la piattaforma decida di non convertire le criptovalute e di permettere ai giocatori di piazzare scommesse in Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altri, si presenta un altro problema. La maggior parte dei moderni giochi di casinò online sono sviluppati tenendo conto delle scommesse in valuta normale. Alcuni di essi non sono semplicemente compatibili con le criptovalute, il che potrebbe causare molti problemi a un sito di gioco d’azzardo esistente con una vasta collezione di giochi.

Il team del sito dovrà implementare un sistema aggiuntivo che permetta agli utenti di filtrare i giochi compatibili con le criptovalute. Considerando che alcuni casinò hanno migliaia di giochi nelle loro lobby, si tratta di un altro serio ostacolo sulla strada dell’accettazione delle criptovalute.

Tasse sul gas

Infine, ma non meno importante, ci sono le cosiddette Gas Fees associate ai pagamenti in criptovaluta. Si tratta di commissioni addebitate per l’utilizzo della blockchain. Sono diverse per ogni criptovaluta, ma in genere sottraggono una percentuale sostanziale ai piccoli depositi. Pertanto, i pagamenti tramite criptovalute sono popolari solo tra i giocatori di alto livello. Ciò significa che i casinò che hanno giocatori medi che effettuano transazioni relativamente piccole non saranno interessati a implementare tanti nuovi sistemi per soddisfare una piccola percentuale del loro pubblico.