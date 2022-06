Ogni mese, poco prima dell’arrivo delle mestruazioni, è quasi inevitabile avvertire una serie di fastidi molto comuni. Nausea, sensazione di gonfiore e mal di testa sono solo alcuni dei sintomi più frequenti della sindrome premestruale, così come la stanchezza e l’affaticamento.

In alcuni casi, però, la sensazione di spossatezza può essere talmente intensa da ostacolare il normale svolgimento delle attività quotidiane, come il lavoro, lo studio o le occasioni ricreative.

Che fare, allora, quando la stanchezza si fa sentire prima delle mestruazioni? Scopriamolo insieme nell’articolo di oggi.

È normale sentirsi stanche prima delle mestruazioni? Certo, la spossatezza è proprio uno dei sintomi più comuni della sindrome premestruale. Sebbene sentirsi prive di energie poco prima delle mestruazioni possa essere un inconveniente alquanto spiacevole, avvertire una sensazione di stanchezza intensa costituisce un fenomeno assolutamente fisiologico.

Nel combattere la stanchezza prima delle mestruazioni, molte donne ricorrono ai seguenti accorgimenti:

1. Privilegiare l’ esercizio fisico . Secondo diversi studi, l’allenamento aerobico moderato può contribuire ad aumentare i livelli di energia, a migliorare la concentrazione e ad alleviare la maggior parte dei sintomi della sindrome premestruale.

2. Utilizzare tecniche di rilassamento. Rientrano tra le opzioni più indicate gli esercizi di respirazione profonda e la meditazione.

3. Mantenere una temperatura fresca nella propria camera da letto. Utilizzare ventilatori e condizionatori o lasciare aperta la finestra prima di coricarsi aiuta a mantenere il sonno, in quanto aumenta la temperatura corporea all’arrivo delle mestruazioni.

4. Idratarsi . Non dimenticate di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno.

5. Seguire un’ alimentazione sana . Una dieta equilibrata e la riduzione del consumo di alcol possono infatti contribuire a migliorare i livelli di energia. Meglio evitare cibi e bevande che abbiano zuccheri aggiunti, ad esempio le bibite gassate e gli energy drink: causando un aumento improvviso della glicemia, sono spesso fonte di deficit energetici.

Anche gli integratori alimentari possono aiutarci a contrastare i sintomi della sindrome premestruale, tra cui la stanchezza. Tra i più indicati sono quelli che contengono sostanze fitoterapiche di qualità in grado di alleviare sintomi quali nausea, gonfiore addominale, stati di tensione che si verificano durante le mestruazioni e prima del loro arrivo.

Dismen, un integratore commercializzato dall’azienda Leonardo Medica, si distingue per l’efficacia della sua formulazione a base di estratti di agnocasto, zenzero e boswellia, che contrastano i più comuni sintomi del ciclo mestruale. Inoltre, è presente anche la Vitamina B6, fondamentale per la regolazione dell’attività ormonale – una causa primaria dei disturbi del ciclo e durante le mestruazioni.

