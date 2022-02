Funzionari statunitensi hanno ordinato alla maggior parte del personale dell’ambasciata americana a Kiev di evacuare il 12 febbraio, poiché hanno avvertito che un’invasione russa dell’Ucraina potrebbe arrivare da un giorno all’altro. Il Presidente Joe Biden ha avvertito il Presidente russo Vladimir Putin dei costi «rapidi e severi» di qualsiasi invasione del genere.

La Russia ha accumulato circa 100.000 soldati lungo il confine con l’Ucraina negli ultimi mesi. Gli Stati Uniti hanno risposto inviando diverse migliaia di truppe in due dei paesi vicini all’Ucraina: Polonia e Romania.

A metà gennaio, la Russia ha iniziato a spostare truppe in Bielorussia, un Paese confinante con Russia e Ucraina, in preparazione per le esercitazioni militari congiunte di febbraio.

Putin ha presentato varie richieste di sicurezza agli Stati Uniti prima di ritirare le sue forze militari. L’elenco di Putin include il divieto all’Ucraina di entrare nella NATO e l’accordo sul fatto che la NATO rimuoverà truppe e armi in gran parte dell’Europa orientale.

C’è un precedente per aver preso sul serio la minaccia: Putin ha già annesso la parte della Crimea dell’Ucraina nel 2014.

La storia dell’Ucraina offre una finestra sulla complessa nazione che è oggi e sul perché è continuamente minacciata. Ecco cinque punti chiave.

Cosa dovremmo sapere sulle relazioni degli ucraini con la Russia?

L’Ucraina ha ottenuto l’indipendenza 30 anni fa, dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Da allora ha lottato per combattere la corruzione e colmare profonde divisioni interne.

La regione occidentale dell’Ucraina ha generalmente sostenuto l’integrazione con l’Europa occidentale. La parte orientale del Paese, nel frattempo, ha favorito legami più stretti con la Russia.

Le tensioni tra Russia e Ucraina hanno raggiunto il picco nel febbraio 2014, quando violenti manifestanti hanno estromesso il Presidente filo-russo dell’Ucraina, Viktor Yanukovich, in quella che oggi è conosciuta come la Rivoluzione della Dignità.

Più o meno nello stesso periodo, la Russia ha annesso con la forza la Crimea. L’Ucraina era in una posizione vulnerabile per l’autodifesa, con un governo temporaneo e un esercito impreparato.

Putin si è subito mosso per colpire nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale. Il conflitto armato tra le forze governative ucraine e i separatisti sostenuti dalla Russia ha ucciso oltre 14.000 persone.

A differenza della sua risposta alla Crimea, la Russia continua a negare ufficialmente il suo coinvolgimento nel conflitto del Donbas.

Cosa vogliono gli ucraini?

L’aggressione militare russa nel Donbas e l’annessione della Crimea hanno galvanizzato il sostegno pubblico alle tendenze occidentali dell’Ucraina.

Il governo ucraino ha dichiarato che farà domanda per l’adesione all’Unione Europea nel 2024 e ha anche l’ambizione di entrare a far parte della NATO.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, salito al potere nel 2019, ha condotto una campagna su una piattaforma di lotta alla corruzione, rinnovamento economico e pace nella regione del Donbas.

Nel settembre 2021, l’81% degli ucraini ha dichiarato di avere un atteggiamento negativo nei confronti di Putin, secondo il sito di notizie ucraino RBC-Ukraine. Solo il 15% degli ucraini intervistati ha riferito di un atteggiamento positivo nei confronti del leader russo.

Perché Putin minaccia di invadere l’Ucraina?

La decisione di Putin di impegnarsi in un rafforzamento militare lungo l’Ucraina è collegata a un senso di impunità. Putin ha anche esperienza nel trattare con politici occidentali che difendono gli interessi russi e si impegnano con aziende russe una volta che lasciano l’incarico.

I Paesi occidentali hanno imposto sanzioni per lo più simboliche contro la Russia per l’interferenza nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 e un enorme attacco informatico contro circa 18.000 persone che lavorano per le aziende e il governo degli Stati Uniti, tra le altre trasgressioni.

Senza ripercussioni, Putin ha appoggiato la brutale repressione del Presidente bielorusso Alexander Lukashenko sulle proteste di massa nella capitale Minsk.

In diversi casi, Putin ha visto che alcuni importanti politici occidentali si allineano con la Russia. Queste alleanze possono impedire ai Paesi occidentali di forgiare un fronte unito a Putin.

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, ad esempio, ha sostenuto la cooperazione strategica tra Europa e Russia mentre era in carica. Successivamente è entrato a far parte della compagnia petrolifera russa Rosneft come presidente nel 2017.

Altri alti politici europei che promuovono una posizione morbida nei confronti della Russia mentre era in carica includono l’ex Primo Ministro francese François Fillon e l’ex Ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl. Entrambi sono entrati a far parte dei consigli di amministrazione di società statali russe dopo aver lasciato l’incarico.

Qual è la fine del gioco di Putin?

Putin vede l’Ucraina come parte della ‘sfera di influenza’ russa: un territorio, piuttosto che uno stato indipendente. Questo senso di appartenenza ha spinto il Cremlino a cercare di impedire all’Ucraina di aderire all’UE e alla NATO.

Nel gennaio 2021, la Russia ha assistito a una delle sue più grandi manifestazioni antigovernative degli ultimi anni. Decine di migliaia di russi hanno protestato a sostegno del leader dell’opposizione politica Alexei Navalny, dopo la sua detenzione in Russia. Navalny era tornato di recente dalla Germania, dove era stato curato per essere stato avvelenato dal governo russo.

Putin sta anche usando l’Ucraina come leva per le potenze occidentali che revocano le sanzioni. Attualmente, gli Stati Uniti hanno in atto varie sanzioni politiche e finanziarie contro la Russia, nonché potenziali alleati e partner commerciali della Russia.

Un attacco russo all’Ucraina potrebbe innescare più trattative diplomatiche che potrebbero portare a concessioni su queste sanzioni. I costi per la Russia di attaccare l’Ucraina supererebbero significativamente i benefici.

Sebbene sia improbabile un’invasione su vasta scala dell’Ucraina, Putin potrebbe riprendere i combattimenti tra l’esercito ucraino e i separatisti sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale.

Perché gli Stati Uniti dovrebbero voler essere coinvolti in questo conflitto?

Con l’annessione della Crimea e il sostegno al conflitto del Donbas, la Russia ha violato il Budapest Memorandum Security Assurances for Ukraine, un accordo del 1994 tra Stati Uniti, Regno Unito e Russia che mira a proteggere la sovranità dell’Ucraina in cambio del suo impegno a rinunciare al nucleare arsenale.

Le minacce di Putin contro l’Ucraina si verificano mentre sta spostando le forze russe in Bielorussia, il che solleva anche interrogativi sui piani del Cremlino per invadere altri Paesi vicini.

Il sostegno militare all’Ucraina e le sanzioni politiche ed economiche sono modi in cui gli Stati Uniti possono chiarire a Mosca che ci saranno conseguenze per la sua invasione di un paese indipendente. Il rischio, altrimenti, è che il Cremlino possa intraprendere altre azioni militari e politiche che minaccerebbero ulteriormente la sicurezza e la stabilità europea.