Cosa è possibile fare per uno studente annoiato? Di solito la maggior parte degli studenti ha pochi soldi (ovviamente per la mancanza di una fonte di reddito per l’ovvia disoccupazione), e spesso si ritrovano annoiati tra una sessione di studio e un’altra. Ma cosa fare in questi casi? Be’ un’ottima alternativa potrebbe essere fare la registrazione a Novibet e iniziare a giocare a black jack come nel famoso film ‘21’.

Infatti tra le cose che un giovane studente può fare per divertirsi, il gambling e la brezza di divertimento della scommessa risultano un ottimo passatempo. Non solo per divertirsi, anche per guadagnare. Infatti ormai il mondo di twitch porta sempre più contenuti dove gli streamer passano il loro tempo presso i casinò online in cerca di fortuna e svago. Ci sono tantissimi giochi che sono validi e trovare uno di questi potrebbe essere molto utile per distrarsi dallo studio giornaliero.

Il Black Jack

Noto gioco del casino e molto celebre grazie ai suoi innumerevoli film, il blackjack ha il suo fascino per essere un gambling esclusivamente contro il banco. Tutto il gioco ruota attorno a delle scommesse sulle proprie carte. Dopo la prima puntata il croupier inizia a consegnare le carte, due per ogni giocatore e due per se stesso. Le carte sono tutte scoperte tranne la seconda del banco, che verrà girata solamente dopo la fine del gioco da parte di tutti i giocatori. Lo scopo è quello di totalizzare il punteggio più alto del banco fino al 21, nel caso di sorpasso il giocatore o il banco “sballa” e perde la sua puntata. Le carte hanno il loro valore nominale tranne le figure e l’asso. Per le figure (re, donna e fante) il loro punteggio è di 10, mentre per l’asso il giocatore può scegliere se vale 1 o 11. Solamente per il banco l’asso rappresenta esclusivamente 11.

Una volta che avete le vostre carte potete chiedere al banco un’altra o un’altra, se siete sicuri del vostro punteggio.

Il banco gioca fino a 16 e sta con un punteggio di 17, ovvero che continua a darsi le carte fino a quando il punteggio risulta inferiore a 16. Nel caso il vostro punteggio sia più alto del banco, vincete il raddoppio della vostra puntata

Online Casino

Oltre ai giochi complessi con le carte, può essere utile giocare a tutti i giochi del casino come le slot o il gambling creativo. In questo caso le regole vi verranno spiegate e giocare sarà molto più semplice e senza troppo impegno da parte del giocatore. Puntare sulle scommesse del casino vi permetterà di giocare semplicemente e in modo facile a tutti i giochi possibili.

Per scegliere un buon provider sicuramente Novibet risulta quello più completo, con un’ampia scelta di casino e di giochi di gambling.

Guardare le partite o lo sport

Lo sport è un grande svago per i giovani che seguono la propria squadra del cuore. Da grande tifoso posso dire che scegliere di guardare il proprio sport preferito insieme agli amici è un’emozione indescrivibile. Ci sono tantissimi campionati e trofei a tutte le ore del giorno per ogni sport e potete anche scommetterci sopra il vostro pronostico. Avrete infatti la possibilità di guadagnare e di vincere nel caso il risultato in precedenza puntato risulti quello giusto

Dare uno sguardo alla roulette

Se chiedete a chiunque quale gioco c’è in un casinò che si rispetti, sicuramente vi risponderà la roulette. Grazie a tutto il mondo del cinema e questa pallina che si avvicina al numero, la magia di questo gioco è sempre stata molta per tutti i giocatori e non. Se avete un numero fortunato è il momento di pensarci sopra. Se vi capita di vedere un giro della ruota potete anche provare nel puntare per un range di numeri o il colore del numero stesso, per arrivare a vincere anche molti soldi. A seconda della specificità della vostra puntata potete vincere una discreta somma di denaro in modo da guadagnare anche qualcosa in più.

Scoprire le arti della statistica

Ogni giocatore che si rispetti deve avere ben chiaro cosa voglia dire la parola probabilità.

Ogni volta che puntate su una giocata alla roulette o al blackjack dovete sapere quante probabilità avete di vincere. In questo caso dovete ripartire bene il vostro gioco e cercare di studiare le puntate in modo da non perdere troppi soldi in una singola giocata. Insomma, conoscere il mondo che ruota attorno al gambling vi potrà aiutare molto nel vostro divertimento nel tempo libero!