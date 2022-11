4 percorsi per lavorare nel sociale

Chi desidera lavorare nel sociale può trovare diversi percorsi utili, anche per via del fatto che per alcune professioni o figure non viene richiesta la laurea. Oggi questi lavori attirano un numero sempre maggiore di persone, e si parla soprattutto di coloro che hanno a cuore il destino e la sorte degli individui meno fortunati di noi. Si tratta di compiti non semplici, che richiedono una buona dose di empatia ed elevate capacità comunicative. Vediamo dunque quali sono questi percorsi, e perché sono così interessanti.

Assistente all’infanzia

Il primo percorso di cui vogliamo parlare è quello dell’assistenza all’infanzia. Una figura che lavora nel mondo dei bambini, di solito in asili nido o scuole materne. Si tratta di un compito molto gratificante, ma anche faticoso e impegnativo. Per svolgerlo è necessario avere molta pazienza, amore per i bambini e la voglia di dedicarsi al loro percorso di crescita. L’assistente all’infanzia, come si spiega in questa guida sui corsi per lavorare nel sociale, non ha bisogno di conseguire una laurea. Si deve però sottolineare che si tratta di un lavoro molto diverso dall’educatore, una figura che ha competenze più specifichee che richiede una laurea.

Assistente agli anziani

Il secondo percorso nella nostra lista è quello che porta all’assistente agli anziani. Si tratta di una figura che sta diventando sempre più importante nella nostra società, dato che il numero di persone in terza età cresce di giorno in giorno. Il ruolo questi assistenti comprende diversi aspetti. Per fare un paio di esempi concreti, alcuni assistenti si limitano a fare compagnia agli anziani, supervisionandoli, mentre altri si occupano della loro cura e della loro igiene, come avviene con le persone non autosufficienti.

Assistente ai disabili

Un’altra figura chiave nella società odierna, e nel settore del sociale, è l’assistente ai disabili. Si occupa di persone con ogni tipo di disabilità, sia mentale che fisica. I compiti di questi assistenti variano a seconda del tipo di disabilità dell’assistito. In alcuni casi può trattarsi di semplice compagnia, mentre in altri devono aiutare le persone a mangiare o ad andare in bagno. In altri termini, questo professionista deve essere preparato a tutto, ed è dunque necessario che completi un percorso formativo approfondito. Infine, ci sono alcuni professionisti che scelgono di accrescere le loro conoscenze specializzandosi nell’assistenza turistica ai disabili.

Operato re multiculturale

Si tratta di un professionista che lavora per l’integrazione sociale ed economica degli immigrati, oltre che per la difesa dei loro diritti. Di solito questi operatori hanno molti contatti con le istituzioni pubbliche, come i municipi o le scuole, per aiutare queste persone a svolgere tutte le procedure necessarie. Inoltre, offrono anche consulenze su questioni come l’alloggio o l’accesso ai servizi sanitari. Gli operatori multiculturali svolgono in realtà compiti molto variegati. In questa lista troviamo anche la mediazione in caso di conflitti sviluppatisi a causa di incomprensioni linguistiche o culturali: una fase molto delicata.

In conclusione, chi desidera lavorare nel sociale può trovare molte opportunità, come i percorsi sopra elencati.