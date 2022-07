Gli sviluppatori di giochi di casinò hanno introdotto le slot online già da più di un decennio. Tenendo conto della popolarità del genere, non sorprende che alcuni dei giochi rilasciati in precedenza siano ancora popolari tra i giocatori d’azzardo a livello internazionale. Nell’articolo, imparerete a conoscere alcuni giochi classici che sono stati un grande successo del loro tempo e che vengono giocati ancora oggi su siti come https://5gringos.com/it/games/slots.

Goblin’s Cave di Playtech

Goblin’s Cave non è sicuramente il gioco di slot machine online più popolare mai realizzato. In effetti, la maggior parte dei giocatori occasionali moderni non ne ha mai sentito parlare. Se avete esplorato casualmente le ultime uscite del vostro casinò, sicuramente vi siete persi questo gioco. Tuttavia, abbiamo deciso di aggiungerlo alla nostra lista, poiché si tratta di un titolo molto significativo per l’intero settore ed è ben noto ai giocatori esperti.

A prima vista, può sembrare un prodotto tipico del suo tempo. Il gioco è stato rilasciato nel 2007 e presenta tre rulli con tre linee di pagamento, un layout molto tipico dell’epoca. Tuttavia, questo fattore ha spinto tutti gli sviluppatori a offrire almeno qualcosa di eccezionale per attirare i giocatori. Per Goblin’s Cave, il team di Playtech ha deciso di fissare il valore RTP al 99,32%, il migliore che si potesse trovare nel 2007. Infatti, secondo alcune valutazioni, rimane ancora la slot machine con i migliori pagamenti disponibili.

Anche se la grafica non è invecchiata molto bene e le funzioni sono estremamente basilari, vale comunque la pena provarla. Alcuni giocatori d’azzardo continuano a macinare questa slot machine di 15 anni fa fino ad oggi, quindi se giocate in un casinò con giochi Playtech, assicuratevi di non perderla.

Cleopatra’s Gold di RTG

Esistono decine, se non centinaia, di slot a tema con l’antico Egitto e Cleopatra in particolare. Probabilmente, Cleopatra’s Gold di RTG è uno dei titoli più notevoli di questa categoria. Il gioco è stato rilasciato nel 2009 e all’epoca c’erano molti meno titoli con questo tema.

Il gioco ha immediatamente attirato l’attenzione dei giocatori grazie alla sua splendida grafica e alla colonna sonora autentica. Inoltre, aveva una griglia 3×5 con 20 linee di pagamento, cosa piuttosto insolita all’epoca. Infine, il valore RTP di Cleopatra’s Gold è del 97,50%, superiore a quello della maggior parte delle slot machine online moderne.

Gonzo’s Quest di NetEnt

Gonzo’s Quest è più un fenomeno culturale che una semplice slot popolare. È molto probabile che se avete visitato un casinò online o visto una pubblicità di un sito di gioco d’azzardo, abbiate visto anche Gonzo.

Simile a Cleopatra’s Gold, ha una griglia 3×5 con 20 linee di pagamento. Il moltiplicatore massimo della puntata in questa slot machine online è di x2.500, un valore superiore a quello della maggior parte degli altri giochi all’epoca della sua uscita. Anche il valore RTP di Gonzo’s Quest è piuttosto alto, raggiungendo il 96,00%.

È stata una delle prime slot a presentare una splendida grafica 3D e lo stile del gioco era davvero notevole. Esistono molte altre edizioni di questa slot, come Gonzo’s Gold e Gonzo’s Megaways, ma sono meno popolari del gioco originale del 2011.

Mega Moolah di Microgaming

L’ultimo titolo iconico della nostra lista è Mega Moolah di Microgaming. A prima vista, potrebbe sembrare una generica slot machine a tema giungla. Tuttavia, la popolarità di questo gioco è legata soprattutto a una delle sue caratteristiche aggiuntive. Il vantaggio principale di Mega Moolah è il jackpot progressivo che offre. Questa slot ha pagato i più grandi jackpot nella storia del gioco d’azzardo online, il che ha fatto crescere di molto la sua popolarità.

Il gioco di base è praticamente un prodotto del suo tempo: ha un layout 3×5 con 25 linee di pagamento. Il gioco è stato lanciato nel 2006, quindi la grafica, che oggi appare piuttosto arrugginita, era piuttosto innovativa all’epoca.