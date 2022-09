Il giorno del matrimonio è considerato come uno dei più belli e importanti della vita. Si tratta del giorno in cui si ufficializza un legame d’amore per la vita tra parenti e amici più cari.

Celebrare il matrimonio in chiesa è un desiderio di tante persone, anche e soprattutto perché offre la possibilità di rendere tutto più suntuoso e classico.

Sono in tanti a volere un giorno speciale in tutto e per tutto, a partire dalla location. Chi decide di sposarsi in chiesa e di farlo a Firenze, ha davvero l’imbarazzo della scelta.

Se questo è anche il tuo desiderio, eccoti suggerite alcune delle chiese più belle di Firenze dove dire il fatidico ‘sì, lo voglio’.

1. Duomo di Firenze

Esiste una chiesa più bella e pittoresca di questa per sposarsi?

Il luogo di culto per eccellenza della città di Firenze, con affreschi di Giotto e altri artisti, è una location perfetta per sposarsi in città.

Tra bellezze passate e presenti, il Duomo di Firenze – noto anche come cattedrale di Santa Maria del Fiore – resta una delle prime scelte di moltissime coppie.

Qui, gli sposi potranno darsi un bacio sotto la cupola resa unica dal Brunelleschi, e invitare un nutrito numero di parenti e amici alla funzione religiosa.

Senza dubbio, la chiesa più ambita di tutta Firenze, non solo dai Fiorentini.

2. Santa Maria Novella

Una delle chiese più note, apprezzate e richieste di tutta Firenze.

Sebbene più piccola della cattedrale Santa Maria del Fiore, questa chiesa – costruita a partire dalla prima metà del 1200 – offre uno scenario incredibilmente affascinante.

Per chi è residente a Firenze, il rito del matrimonio in questa chiesa è gratuito.

Santa Maria Novella è lo sfondo perfetto per scatti memorabili del gran giorno.

3. Basilica di Santa Croce

Altro luogo incantevole della città fiorentina, immediatamente riconoscibile dalla facciata esterna, Santa Croce è una delle chiese francescane più importanti d’Italia.

Il suo carattere gotico la rende unica al mondo, un luogo ideale per celebrare il giorno del matrimonio lì dove riposano personaggi illustri del calibro di Michelangelo e Galileo.

Seppure non sia il duomo, la Basilica di Santa Croce resta un luogo incantevole in cui sposarsi, ideale per chi è alla ricerca di un luogo suntuoso ma non troppo.

4. Pieve di S. Andrea e Cercina

Questa chiesa venne costruita intorno all’undicesimo secolo.Richiama lo stile romanesco ed è piuttosto modesta, soprattutto se paragonata alle altre finora elencate, ideale per chi cerca privacy e preferisce la modestia rispetto alla suntuosità delle chiese più urbane.

Piccola curiosità: qui è dove si è sposato Carlo Conti, volto noto della TV italiana, e dove con giusto anticipo si possono prenotare le proprie nozze.

Qualsiasi chiesa tu scelga, in città così come negli immediati dintorni, avrai a disposizione tantissime opzioni per il ricevimento, tra servizi di catering che offrono solo il meglio dell’eccellenza culinaria toscana e location storiche invidiabili.