Forse uno dei settori che ha sofferto più di altri la crisi derivata dalla pandemia da Covid 19 è stato quello turistico e dei viaggi. Con l’arrivo del 2022, secondo molti analisti, molte compagnie di viaggi si riprenderanno e riusciranno a prosperare.

Il ritorno al piacere di viaggiare

Negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato a viaggiare continuamente, anche in maniera frenetica, con un’ampia scelta di mezzi di trasporto, di alternative nelle fasce di prezzi e nelle comodità. Ma il Coronavirus, che ha colpito il mondo intero nel 2020, ha stravolto il settore. A seguito delle diverse ordinanze con divieti ad uscire di casa e a spostarsi, anche nei momenti di apertura, in molti hanno preferito stare a casa, per sicurezza o per nuove abitudini.

(Image: UNWTO.com)

Ad oggi, pare che ci sia un graduale ritorno alla normalità che fa ben sperare. Certi comportamenti e stati d’animo sono inevitabilmente cambiati, ci sono ancora delle varianti sconosciute, ma ormai una ‘rinascita’ sembra possibile. Ed è proprio in questo contesto che molte aziende del settore dei viaggi possono essere dei buoni investimenti. Ogni crisi si può trasformare in una straordinaria opportunità. Oggi, infatti, le aziende del turismo hanno dei prezzi ancora bassi, perché fortemente colpiti dalla crisi devastante e che probabilmente domani, quando torneranno a muoversi come prima, cresceranno in termini di introiti e di efficacia delle azioni. Possono quindi essere ottimi acquisti di investimento.

Maxim Manturov, Responsabile della consulenza sugli investimenti di Freedom Finance Europe, afferma che: “La domanda di viaggi, in generale, dovrebbe essere elevata nel 2022, anche se un fattore importante è il decorso della pandemia, con Omicron e le altre varianti. Ma, come molti esperti sostengono, la rapida diffusione di Omicron, anche se pericolosa, potrebbe dotare un numero sufficiente di persone della cosiddetta ‘immunità naturale’ che aiuterebbe a spostare la pandemia di Covid ad una fase ‘endemica’ molto meno grave. Se questa tesi si dimostra corretta, non è impossibile assistere a una ripresa e una crescita nel settore turistico, date le stime piuttosto interessanti. Molti rimangono tuttavia cautamente ottimisti, notando la domanda repressa di viaggi da parte dei consumatori. Del resto, i viaggi sono stati uno dei primi e più colpiti settori dalla pandemia di Coronavirus.”

4 titoli di viaggio, ipotesi di investimenti redditizi

Fare acquisti in questo momento delicato, dove il compartimento in questione è stato massacrato, può essere un’occasione da cogliere al volo. Elenchiamo 4 azioni che conviene tenere d’occhio, che hanno buone prospettive di crescita e sulle quali può essere fruttifero investire a breve.

United Airlines è tra le aziende di trasporto aeree più conosciute negli USA e nel mondo. Durante la crisi pandemica ha subito un calo enorme e anche se in ripresa, non si può certo definire risanata. Non è ancora tornata sui livelli di prezzo che vantava prima della pandemia, infatti, oggi vale circa il 50% in meno rispetto al momento clou raggiunto prima di marzo 2020, ma ha tutte le caratteristiche e le prospettive per crescere.

Carnival è un colosso del settore crociere, leader mondiale. Un gruppo solido che si è dato da fare per superare il momento di restrizioni e che vede rosee le sue aspettative. Le navi sono tornate a salpare, l’azienda è sempre stata importante nel mondo del viaggi e il titolo è oggi a circa 1/3 del valore massimo, quindi può essere il momento giusto per approfittarne.

Un altro titolo da tenere sotto controllo in fiducia è la celebre catena di alberghi famosa in tutto il mondo: l’Hilton. Fondata nel 1919 da Conrad Hilton, con un primo albergo in Texas, nel corso degli anni si è sviluppata diventando una rete di hotel di lusso nelle principali capitali e si è distinta per la sua classe, ospitalità, leadership e modernità. Si è già quasi recuperata dalla crisi, è ben strutturata, di spessore e con un fatturato in crescita che può dimostrare le sue carte vincenti.

Rendimento titoli Hilton Worldwide Holdings Inc.

(Image: IlSole24Ore.com)

Andando verso un avvenire futuristico segnaliamo un titolo singolare: la Virgin Galactic. Nata da un’idea del magnate britannico Richard Benson, si tratta di una compagnia aerea per voli orbitali. Una potenza con un patrimonio stimato di oltre 5 miliardi di dollari che connette 400 attività. L’azienda vuole vendere voli in orbita, a gravità zero, per una durata di circa 6 minuti ad un costo di 200.000 euro il biglietto. Per ora, si tratta di un settore di nicchia, l’offerta è quasi unica. Si è solo avvicinata un’agenzia spaziale russa che propone un giro per lo spazio a 20 milioni di euro per 6 giorni.

Le sue azioni sono da poco aumentate del 20% grazie all’ottimismo nei riguardi del servizio spaziale commerciale. E’ comunque un business dedicato ai ricchissimi di tutto il mondo, ma è totalmente nuovo e particolare, e come tale il rischio è alto. Ma, proprio perché è di nicchia, può essere un buon affare redditizio, un’idea per differenziare, osando, il proprio portafogli.

Conclusioni

Le azioni di viaggio nel 2022, dovrebbero rendere. Ci sono infatti dei riscontri positivi in termini, ad esempio, di vendita dei bagagli e prenotazioni aeree. Queste indicazioni rimangono, comunque, dei suggerimenti, per investire con prudenza è sempre importante affidarsi ad analisti professionisti e a piattaforme online sicure e certificate.