20º Congresso del Partito Comunista Cinese: ‘socialismo cinese’ tra sviluppo e ordine

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Xi Jinping ha aperto il XX Congresso del Partito comunista cinese, parlando oltre 1 ora meno che nel precedente consesso del Partito. Sobrietà per età o per snellezza dei molti rilevanti temi di dibattito interno con spunti di previsione dei mutamenti politici ed economici globali futuri dell’impero che governa e del pianeta. È un Congresso di rottura di una tradizione che immodificabile, quella stabilita nel 1976 alla morte del ‘Grande Timoniere’ Mao Zedong, ossia attribuirsi un terzo mandato per governare oltre i due prescritti. Dieci anni fa Xi Jinping ascese al potere ed oggi, dopo il divieto costituzionale del terzo mandato, sarà quasi certamente incoronato leader a vita. Negli ultimi anni, il prolungamento del potere al governo con modifiche costituzionali sta diffondendosi con rischi di degenerazione oligarchica di un potere perpetuo. Anche in Russia, difatti, Putin ha modificato la Costituzione per poter governare almeno fino al 2036. Pertanto domani, finito o meno il conflitto in Ucraina, con Putin si dovrà continuare a fare i conti, salvo improbabili rovesciamenti violenti del regime se l’apparato di potere suddivide vantaggi a molti.

L’obiettivo di Xi al Congresso è l’unità ideologica del Partito (un’organizzazione di oltre 96 milioni di iscritti) aspettando la composizione e numero di membri del Comitato permanente per capire quanto i temi di Xivengano ben rappresentati. Poi vi sono i temi esteri con il deterioramento delle relazioni con gli Usa e con i vicini nel Mar cinese, oltre alla prolungata guerra russa in Ucraina. Che la Cina, pur non condannando, non ha gradito per l’aumento di costi energetici, difficoltà logistiche nelle esportazioni, turbolenze nelle catene di approvvigionamento delle merci. Poi primeggiano le tensioni di anni su Taiwan considerato territorio cinese e su cui gli Stati Uniti fomentano divisioni. Oltre le idealità diverse, democrazie contro dittature, Taiwan è appetita da entrambi perché all’avanguardia sulla produzione di superconduttori ed alta tecnologia. Gli slogan che indicano orientamenti e scelte del Partito sulla società cinese sonopassati dalla “Asia all’Asia” alla “Nuova via della Seta” con frenate e turbolenze. L’orizzonte odierno cinese in contrapposizione agli Usa nel coinvolgere il sud del pianeta mira ad una ‘Global Security Initiative’ con la volontà cinese di evitare contrapposizioni deleterie per le sue strategie espansive mondiali.

Dunque, sviluppo ed ordine, crescita nel controllo delle dinamiche di un mondo multipolare sono i temi di questo Congresso. Vediamo una sintetica rassegna dei temi sottoposti ai 2300 delegati delle 56 etnie di cui è composta la Cina. La curiosità è che quello cinese non è il numero più alto di iscritti ad un partito del mondo essendoci l’India con il Partito del popolo e 180 milioni di iscritti. Oggi in Occidente se rappresenti un paio di milioni di iscritti governi cento anni! questo per dire di dimensioni gigantesche per noi oscure con tutti i correlati problemi economici e sociali di imperi di tali dimensioni demografiche. Le questioni foriere di tensioni che hanno trovato spazio nel dibattito interno al partito per quanto con modi felpati ma concreti sono le prospettive economiche e sociali. Vediamo meglio.

Il bilancio del decennio, con Xi, presenta indicatori ottimistici. La crescita media annua è stata del 6%,impensabile per altri Paesi sviluppati, pur se i tempi di un invidiato sviluppo a due cifre è oggi improponibile. Molti passi avanti sono stati compiuti per sradicare la povertà assoluta, non per cancellarla come nell’ignorante vulgata pentastallata in Italia…, ma certo la Cina è ancora indietro per la ricchezza pro capite, visto che occupa il 72 posto secondo il fondo Monetario Internazionale. È stato ammodernato il sistema dei trasporti (ferrovie, autostrade, aeroporti) che in paese immenso come la Cina vuol dire aver avvicinato aree geografiche lontanissime riducendo alcuni costi di produzione. Anche se per alcuni analisti ammodernare luoghi sperduti e lontanissimi ha significato investire ingenti risorse economiche in realtà comunque periferiche del paese non subito profittevoli. Altro successo per Xi Jiping di primaria importanza per la stabilità del suo operato e di allungamento del suo governo è l’aver dato impulso economico al commercio estero ed agli investimenti. Tanto che nel 2020 la Cina ha superato gli Stati Uniti nell’attrazione di investimenti diretti con 253 miliardi di dollari in entrata contro 211 perché investitori e mercati non rinunciano ad una platea di oltre 1 miliardo di consumatori. Questo è stato uno dei successi della Cina, con l’Occidente che ci ha fatto affari negli ultimi decenni salvo poi ogni tanto ricordarsi che è un paese dittatoriale con alti numeri di esecuzioni a morte e repressione verso minoranze (uiguri nello Xinjang) e territori annessi, come Hong Kong.

Essendo arrivato prima il denaro e dopo i diritti umani ed alla persona, oggi parlarne pare quanto meno superfluo. Ma ciò che aleggia sul Congresso oltre i convenevoli è che la Cina attraversa oggi diverse contraddizioni che parevano costitutive del capitalismo e dell’economia di mercato. Così le criticità segnalano una fase di stagnazione nel secondo trimestre del 2022 con una crescita bassissima, uno 0,2% impensabile negli anni scorsi. Fragilità accentuata dal declino del commercio mondiale con i venti di crisi e di guerra, unita alla strategia cinese di zero-covid che per pochi contaminati ha chiuso città intere rallentando la produzione. E dalle maglie strette della censura si sono levate proteste di molti cittadini, alcuni suicidatisi, per il blocco totale di attività e di vita per mesi in diverse aree del Paese che non hanno comunicato più tra loro. Diversi temi accomunano la Cina seppur in modi diversi al capitalismo occidentale. Osservatorio privilegiato per comprendere scelte e direzioni di sviluppo del XX Congresso è costituito dalla situazione in cui agisce la galassia della classe media e le dinamiche di stratificazione sociale di ceti vincenti con lo sviluppo del paese ma oggi in difficoltà. E parliamo di 350-700 milioni di persone, come l’Europa o gli Usa o il loro doppio, variabilità dovuta a calcoli e stime molto diverse. Restiamo sulla classe media, buon indicatore sociologico che misura lo stato di salute dell’immenso continente. Un freno allo sviluppo è stato il rallentamento della folle edificazione immobiliare degli ultimi decenni, tentando di governare lo scandalo Evergrande, colosso immobiliare n grave difficoltà. Un altro elemento di crisi, diverso dall’Occidente, è stato il freno alla tentazione dell’economia digitale di espansione finanziaria incontrollata, come ci ricorda il caso di Alibaba ed altri colossi rimessi in riga dal Partito. Non un atto ostile, ma un memo per ricordare che l’arricchimento individuale non può andare a scapito della collettività in un sistema culturale confuciano propenso più al benessere collettivo che all’ascesa economico-sociale di pochi. Al contrario del capitalismo liberale occidentale di un mercato libero quanto incontrollato dove l’arricchimento individuale diffonde enormi differenziali di disuguaglianze e povertà tra ricchezza e povertà. Lì la politica del Partito tra repressioni e censure guida l’economia, in Occidente al contrario l’economia ha messo all’angolo la politica e le democrazie. I casi di Elon Musk o di Jeff Bezos lo testimoniano. Altri cambiamenti nella classe media sono rilevanti e possono dare il senso di un percorso cinese per il futuro. Sono le fasce medie quelle che più hanno beneficiato di diverse riforme. Hanno avuto accesso all’università e ad occupazioni meglio retribuite, assicurando istruzione ed agi al loro unico figlio (prima che si diluissero i divieti ad un secondo figlio) e soprattutto hanno accumulato un ingente patrimonio immobiliare visto che l’87% delle famiglie ha una casa di proprietà ed un altro 20% ne possiede diverse. Poi hanno avuto accesso a consumi ed a stili di vita pagati con una concorrenza divenuta un tutti contro tutti. Altra somiglianza con il capitalismo di mercato occidentale, dove la competizione è divenuta mortale per intere fasce e ceti sociali.

Forse qualche rinnovata riflessione sul modo di produzione capitalistico e sul funzionamento dell’economia di mercato e gli effetti deleteri sulle collettività andrebbe ripreso. Così i diversi strati che compongono le classi medie cinesi hanno trainato crescita e sviluppo. Ciò che ha comportato anche il vantaggio politico derivante dalla numerosità e centralità nel poterprotestare con moderazione, così da depotenziare diffusi malcontenti senza l’uso di un’accentuata repressione validi per altri strati della società. L’iniziale “prosperità comune” sempre meno acquisitiva lascia il passo ad una nuova economia più competitiva. Le università hanno sfornato laureati immessi in un mercato del lavoro che si sta facendo saturo. Aumentano le delocalizzazioni di fabbriche cinesi e straniere con l’edilizia come detto esplosa nella gigantesca bolla speculativa (Evergrande) di cui si potrebbero trovare similitudini con le bolle speculative finanziarie dei titoli spazzatura ed il fallimento del sistema capitalistico di Lehmann Brothers in Americae diffusesi in Europa. Inoltre in questo panorama dopo l’esplosione espansiva degli anni ’90 la mobilità sociale è più rigida mentre i redditi non aumentano dinanzi ad una crescita dei costi. Nel contempo, come afferma il sociologo Jean-Louis Rocca in “Le Monde Diplomatiqueottobre 2022”, conservare uno stile di vita acquisito diviene un obbligo per mantenere uno status sociale pena un declassamento. E dunque si devono acquistare vestiti, mobili, auto, cellulari, risiedere in quartieri migliori, andare al ristorante, fare sport, vedere spettacoli, curare al meglio la salute, assistere gli anziani. Con costi che vanno sostenuti. Nel mentre aumentano sempre più i prezzi di nuove abitazioni. Con due altri effetti. I giovani accedono meno ad un alloggio di proprietà, mentre diviene difficoltoso assicurarsi una pensione che i sistemi pubblici garantiscono sempre meno. Ciò che viene a mancare anche qui, come in forme diverse nelle aree occidentali, è lo stimolo a continuare a nutrire fiducia che il tenore di vita si perpetui ma che in realtà dà segni di deterioramento.

Tutti questi fenomeni abbozzati formano un pericoloso humus di protesta che si divide sui social network con vari movimenti di opinione che hanno cominciato a mettere in discussione i valori competitivi del successo sociale a tutti i costi che tocca anche l’area del culto del lavoro ad oltranza. E così emergono orientamenti che rivendicano un “diritto alla pigrizia” ovvero il ritrarsi da un gioco sociale legato ad un’etica del lavoro per accumulare ricchezze. Come si può vedere il quadro che emerge chiama in causa il contratto sociale costituito da una Cina “potente e prospera contro il mantenimento del partito unico”. Tutto ciò pone il quesito se il sistema sarebbe meglio garantito “da una forma di democrazia di mercato?” Non è certo che si tratti di ciò quanto piuttosto gli interrogativi dell’opinione pubblica cinese e dei movimenti di protesta “riflettono l’angoscia della classe media (che) sono rivolti più alla società capitalista che al regime”. Dunque il tema oltre il diverso regime di governo chiama in causa la capacità del capitalismo sul medio-lungo periodo di garantire stabilità sicurezza e prosperità per tutti. Le tendenze degli ultimi quaranta anni ci dicono che il capitalismo è sempre meno in grado di assicurare condizioni materiali e stili di vita per i garantiti e lascia sempre più ai margini le tante fasce di non garantiti. Bisognerebbe ripensare i modelli di sviluppo e le politiche di accumulazione del capitale dinanzi al consolidarsi di diverse forme di disuguaglianze economiche e sociali esplose negli ultimi decenni. Ci fosse un pensiero di sinistra del XXI secolo…

Vedremo in che modo e con quali rassicurazioni il XX Congresso cinese saprà dare risposte congruenti a questi interrogativi. Che non possono passare per semplici risposte repressive. Composizione e numero dei membri del Comitato permanente ci diranno se Xi Jiping è saldamente al timone del potere o se vi siano stati compromessi con alcune fazioni del Pcc che dubitano sulla giustezza della sua politica.