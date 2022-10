20º Congresso del Partito Comunista Cinese: la retorica di Xi su Taiwan deve preoccupare il mondo

Il Presidente Xi Jinping ha dato il via al Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese (PCC), che traccia la sua traiettoria politica per i prossimi cinque anni e finalizza la sua futura leadership, con un discorso ai fedeli del Partito per quasi 1 ora e 45 minuti.

Quest’anno, il conclave della leadership del PCC si trova nel mezzo di una forte pressione sull’economia cinese con segmenti importanti come l’emorragia immobiliare, manifatturiera e al dettaglio a causa dei lockdown COVID-19 o dei cambiamenti politici. Il World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale, pubblicato a ottobre, stima che la crescita del PIL cinese sia del 3,2% quest’anno; al contrario, l’India e l’ASEAN-5 dovrebbero registrare rispettivamente una crescita del 6,8% e del 5,3%. Ci sono state sporadiche proteste contro i cordoli imposti a causa della pandemia di COVID-19. Un’altra preoccupazione è il rapporto della Cina con gli Stati Uniti, che si è deteriorato a causa degli stretti legami della prima con la Russia, del suo rifiuto di criticare l’aggressione della Russia in Ucraina e della sua minaccia di organizzare un’invasione di Taiwan. Molte di queste preoccupazioni, insieme ai “risultati” di Xi da quando ha assunto l’incarico nel 2012, hanno risuonato nel suo discorso. Nel 2021, il governo cinese ha annunciato che ben 100 milioni erano usciti dalla povertà, cosa che Xi ha propagandato come una grande vittoria. Sulla questione di Hong Kong, Xi ha espresso soddisfazione per il fatto che i “patrioti” presiedessero agli affari dell’isola e il suo corpo diplomatico stesse svolgendo un lavoro eccezionale nel difendere la dignità della nazione.

La risposta della Cina alla pandemia di COVID-19 è stata la chiusura delle città e l’avvio di test di massa sulla popolazione, il che ha causato un certo dissenso all’interno della popolazione. Liang Wannian, capo del China’s Epidemic Response and Disposal Leading Group, un comitato che opera sotto la National Health Commission, ha ammesso che c’era un’anticipazione di un ritorno alla vita come era prima della pandemia, ma ha ammesso che non c’era una strategia di uscita in un intervista all’emittente statale prima del Congresso. Ci sono stati quasi 1 milione di casi di COVID in Cina dall’inizio della pandemia, ovvero circa lo 0,07% della sua popolazione. Secondo i funzionari sanitari cinesi, rispetto alle nazioni occidentali, sia il tasso di infezione che il bilancio totale delle vittime (circa 5.200) sono bassi, ma Liang ha espresso il timore che, in assenza di “mezzi di trattamento migliori”, l’interruzione brusca della politica potrebbe sopraffare il sistema sanitario e portare a più morti. Quasi il 90% della popolazione cinese è stata completamente vaccinata contro il COVID a metà ottobre e anche l’86,3% di quelli nella fascia di età superiore ai 60 anni è stato vaccinato all’inizio di ottobre.

Ma data la propensione del PCC a trasformare un’avversità in un’opportunità, Xi ha venduto la politica cinese zero COVID-19 come prioritaria alla protezione della vita dei cittadini. Un recente articolo sul People’s Daily, portavoce del PCC, ha giustificato la continuazione della politica zero COVID-19. L’articolo ha rimproverato l’approccio di alcune nazioni che hanno “scelto di convivere con il virus” nonostante un enorme bilancio di vittime, in contrasto con l’approccio della Cina, che ha “salvato vite” ma ha causato danni economici.

Tuttavia, a un esame più attento, la lucentezza sui risultati di Xi sembra svanire. I bruschi blocchi resi necessari dalla strategia zero COVID hanno colpito i poveri e minacciato di mettere a repentaglio i guadagni del programma cinese di riduzione della povertà, che il PCC ha propagandato come un’impresa che “non era stata compiuta nella storia umana”. Le autorità della provincia di Jilin hanno recentemente iniziato a distribuire 200 yuan (31,5 dollari) alle famiglie a basso reddito e ai residenti poveri, insieme a verdure e alcune forniture mediche.

Nel 2022 oltre 10 milioni di studenti si diplomeranno e la corsa al lavoro è destinata a diventare intensa. Ciò solleva le prospettive di un’elevata disoccupazione che potrebbe avere un impatto sulla crescita della Cina a lungo termine. I risultati di uno studio condotto da accademici dell’Università di Pechino hanno rivelato che il tasso di disoccupazione cinese potrebbe raggiungere i livelli del 2020 nell’ambito delle misure di prevenzione della pandemia ancora in vigore. La ricerca ha stimato che il numero di cinesi disoccupati a metà del 2020 avrebbe potuto essere di 92 milioni, ovvero quasi il 12% della popolazione attiva. Il ritratto da parte dei media statali di Xi come leader della campagna per combattere la pandemia lo ha strettamente legato agli sforzi cinesi di controllo del COVID-19. Pertanto, qualsiasi allentamento immediato dopo il Congresso potrebbe contraddire l’affermazione secondo cui la severa risposta della Cina è intesa a mettere al primo posto la vita e la salute delle persone.

Cosa fa presagire il futuro?

Il livello di decibel degli applausi del pubblico alle dichiarazioni di Xi su Taiwan è, forse, un indicatore della direzione delle relazioni dello Stretto e delle relazioni sino-americane. Xi ha assicurato al partito e al popolo di essere all’altezza della sfida di affrontare le forze del separatismo e dell’interferenza straniera sull’isola. Il PCC ha messo in mostra il potere duro dopo una visita all’isola della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ad agosto; Pechino vede l’allargamento dei contatti tra la leadership americana e quella taiwanese come una rottura della nozione di Cina unica e come una grave violazione della sua sovranità. In seguito, l’Esercito popolare di liberazione (PLA) ha organizzato esercitazioni militari che equivalevano a un blocco parziale e ha pilotato navi da guerra e aerei con regolarità crescente attraverso la linea mediana de facto nello Stretto di Taiwan. Nel suo rapporto di lavoro, Xi ha promesso di compiere i massimi sforzi per unificare Taiwan pacificamente, ma ha anche ribadito che il Partito si riserva il diritto di usare la forza per riportarlo all’ovile. Inoltre, Xi’s ha promesso che la completa riunificazione della Cina vedrà presto i suoi frutti e che l’esercito cinese accelererà i suoi sforzi per diventare una macchina da guerra superiore in grado di vincere guerre regionali. La retorica su Taiwan, insieme all’esortazione all’EPL ad aumentare la sua potenza, presenta la possibilità che Xi metta Taiwan in primo piano nel suo terzo mandato, il che deve preoccupare la comunità mondiale.

Anche il tecno-nazionalismo è presente nel discorso di Xi. Prima del Congresso, l’amministrazione Biden ha alzato la posta su due fattori chiave che hanno giocato un ruolo nell’ascesa della Cina: capitale e tecnologia. Ha ulteriormente limitato l’accesso della Cina ai semiconduttori di fascia alta che hanno applicazione nell’intelligenza artificiale e ha anche aggiunto più aziende a una lista nera che impedisce ai cittadini statunitensi di investire in essi. Nel suo discorso, Xi ha fatto ripetuti riferimenti allo sviluppo scientifico della Cina nel campo dell’esplorazione spaziale, della tecnologia nucleare, delle scoperte mediche e dell’esplorazione oceanica. La Cina ha versato un record di 2,79 trilioni di yuan (388 miliardi di dollari USA) in ricerca e sviluppo nel 2021, un aumento di oltre il 14% rispetto al 2020. La sua spinta affinché la Cina diventi più innovativa e autosufficiente nella sfera tecnologica è, quindi, una risposta all’operato dell’amministrazione Biden.

Per concludere, Xi dipinge un quadro del futuro pieno di opportunità e pericoli, come evidenziato dal suo avvertimento che “forze esterne” potrebbero cercare di “ricattare, contenere e bloccare” la Cina. Il sottotesto è chiaro che è sotto la sua guida che la Cina è stata in grado di affrontare i problemi e che è stata la sua forte leadership che è stata in grado di fare la differenza. Tuttavia, un aspetto che Xi ha trascurato è la nomina di un successore. Un grande paese come la Cina ha bisogno di una linea di successione definita e qualsiasi vuoto può mettere a rischio le possibilità di tensioni politiche.