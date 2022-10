20º Congresso del Partito Comunista Cinese: chi è Xi Jinping

Quando Xi Jinping si presenterà al Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese il 16 ottobre, dovrebbe diventare la figura politica più potente del 21° secolo. Figlio di un rivoluzionario che ha schiacciato i suoi rivali per diventare il segretario generale del Partito Comunista Cinese nel 2012, Xi dovrebbe puntare a un terzo mandato al Congresso: sarebbe la prima volta che un leader cinese lo fa dai tempi del governo dittatoriale di Mao Zedong terminò nel 1976.

Xi è cresciuto nell’aria rarefatta dell’establishment del Partito Comunista. Nato nel 1953, è figlio del leader rivoluzionario Xi Zhongxun. È stato educato alla Scuola del 1° agosto, culla di futuri leader, e per gran parte della sua prima infanzia ha avuto tutte le trappole della vita da “principe”, fino a quando una disputa tra suo padre, Mao e altri alti dirigenti sulla storia del partito ha visto Zhongxun ostracizzato dal partito per 16 anni, costretto a costruire trattori a Luoyang, nella Cina centrale.

Mentre suo padre era “rieducato”, Xi ha trascorso sette anni vivendo in una grotta nello Shaanxi, rimuginando sulle filosofie politiche che avrebbero definito la Cina moderna.

“Quando sono arrivato a 15 anni, ero ansioso e confuso”, ha scritto Xi nella sua biografia, Son of Yellow Earth. Nello Shaanxi è stato preso in giro per avere le mani morbide come quelle di una giovane donna. “L’intensità del lavoro mi ha scioccato. Quando ho lasciato la Terra Gialla a 22 anni, i miei obiettivi di vita erano fermi ed ero pieno di fiducia”.

Gli anni di Xi nello Shaanxi hanno anche approfondito la sua lealtà alla causa comunista. Ostacolato dall’esilio di suo padre, ha chiesto 10 volte di diventare un membro del partito prima di essere accettato. Si è unito nonostante il trattamento riservato a suo padre e la morte della sua sorellastra, Xi Heping, in un sospetto suicidio dopo aver subito anni di vergogna politica.

La prospettiva di Xi venne definita dal duro lavoro e dal potere sulla ricchezza e sui privilegi. Ha ricordato con affetto un viaggio del 1985 in Iowa, negli Stati Uniti, dove ha dormito nella camera da letto di un adolescente sotto i poster di Star Trek all’età di 31 anni, ma il suo tempo tra le trappole del capitalismo ha fatto ben poco per influenzare la sua convinzione che la Cina doveva andare da sola modo. “Monarchia costituzionale, restaurazione imperiale, parlamentarismo, un sistema multipartitico e un sistema presidenziale”, ha detto Xi al Consiglio d’Europa nel 2014. “Li abbiamo presi in considerazione, li abbiamo provati, ma nessuno ha funzionato”.

In quanto studente “lavoratore-contadino-soldato”, Xi era più dogmatico dei suoi coetanei. Ha perseguito vigorosamente la purezza ideologica mentre altri principini vacillavano. Xi, che a quasi 183 centimetri è più alto della maggior parte degli uomini cinesi, ha sviluppato una voce imponente e gravitas come segretario del partito regionale. Quando è arrivato il momento di scioperare, si è posizionato come un salvatore per un partito che era diventato indisciplinato e corrotto a causa del rapido accumulo di ricchezza alla fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000.

Il “grande zio Xi”, come era conosciuto una volta, iniziò prima nell’Hebei e poi si trasferì nel Fujian e nello Zhejiang, definendosi un efficiente tecnocrate che ha attirato investimenti esteri, prima di epurare i suoi rivali attraverso processi per corruzione per diventare il segretario del partito a Shanghai . Nel 2007 stava scalando i ranghi del politburo per diventare segretario generale.

Mesi prima di essere insediato come alto funzionario del partito, il suo contemporaneo e rivale Bo Xilai è stato arrestato in seguito alle accuse di omicidio e appropriazione indebita da parte dell’ex capo della polizia Wang Lijun. L’arresto è stato l’atto finale in un ambiente sempre più instabile che aveva visto i servizi di sicurezza cinesi eseguire le proprie operazioni e mormorare di corruzione nell’esercito. Nel frattempo, Pechino ha assistito con orrore alle rivoluzioni che hanno travolto il mondo arabo, dove sono state rovesciate le dittature in Tunisia ed Egitto.

Xi e il partito tenta di limitare il potere dei titani dell’industria e della tecnologia cinesi ridistribuendo la ricchezza tra 1,4 miliardi di persone in Cina. Credono che la Cina abbia accumulato ricchezza, ma anche il tipo sbagliato di persone ha accumulato troppa ricchezza. Ecco perché ci deve essere una redistribuzione radicale, che allo stesso tempo non pregiudichi l’innovazione e la creatività. Quindi, la nuova strategia di sviluppo è davvero un equilibrio. Xi la chiama “prosperità comune”. La frase è emersa per la prima volta nell’agosto 2021 presso il Comitato centrale per gli affari finanziari ed economici. Xi ha affermato che avrebbe “regolato in modo ragionevole i redditi eccessivamente alti e incoraggiato le persone e le imprese ad alto reddito a tornare di più nella società”. algoritmi di sfruttamento e slealtà nei confronti del partito. Tencent, una delle più grandi società tecnologiche cinesi, ha annunciato nell’agosto 2021 che avrebbe donato 11 miliardi di dollari a cause di welfare legate alla visione della “prosperità comune”.

Al di fuori della lotta alla povertà, Xi ha poco tempo per i diritti umani. Nella sua visione, la sicurezza economica, il reddito, il cibo e l’alloggio sono diritti umani. Considera le minoranze una minaccia alla narrativa della sicurezza economica nazionale, innescando brutali repressioni in luoghi come il Tibet e nello Xinjiang, dove fino a un milione di membri della minoranza musulmana uigura sono stati detenuti nei campi di rieducazione. Nel 2012, Xi chiese all’allora vicepresidente Joe Biden perché gli Stati Uniti ponessero “così tanta enfasi sui diritti umani”, ha riferito il New Yorker . La visione di Xi dei diritti umani economici rispetto all’enfasi dell’Occidente sulla libertà di espressione, razza e religione è stata inconciliabile durante il suo decennio al potere. Ma Xi ha avuto tempo per combattere la corruzione. Per rendere la Cina più ideologicamente “rossa” dopo anni in cui i suoi leader politici e economici si erano abituati alle ricchezze dell’apertura dell’economia, ha dovuto epurare i suoi rivali. La corruzione divenne il suo strumento preferito per incastrare gli avversari e punire il dissenso. Una campagna anti-trapianto attuata dopo l’arresto di Bo si è radicata attraverso la Commissione nazionale di vigilanza. Sotto Xi, è diventato uguale alla magistratura, alla Procura Suprema del Popolo (l’agenzia nazionale dell’accusa) e al Consiglio di Stato (la massima autorità amministrativa del governo). Ha anche permesso a Xi di perseguire la sua visione politica in gran parte incontrastata. La Cina è ora concentrata sulla costruzione della sua economia interna e facendo meno affidamento sulle importazioni in modo da poter resistere a future interruzioni geopolitiche. La politica di Xi, nota come “circolazione interna”, era in via di sviluppo ben prima che la Russia invadesse l’Ucraina, ma le sanzioni globali contro la Russia hanno accelerato la svolta verso l’interno della Cina. La direzione generale è un ritiro dalla piattaforma di “riforma e apertura” del suo predecessore Deng, iniziata nel 1978 e che ha scatenato l’economia di mercato in Cina. Avendo acquisito investimenti esteri e tecnologia in quattro decenni, Xi ora vuole che i cinesi innovino, producano e consumino di più a casa. Il quadro economico sarà più impegnativo. L’apertura è diventata sempre meno probabile a causa sia degli Stati Uniti con i loro principali alleati che della Cina. Il pubblico domestico è sempre quello primario, soprattutto ora e nel prevedibile futuro.