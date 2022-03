La vasta terrazza era spazzata dal vento rosso che continuava a depositarsi in mucchi via via crescenti, piccole dune urbane che se non avesse quanto prima rimosso avrebbero velocemente bloccato il finestrone della sala. E avrebbe dovuto fare per l’ennesima volta tutto da solo, come tutto il resto peraltro. In quel suo palazzone erano rimasti in tutto e per tutto in tre, sempreché quello del secondo piano non avesse nella notte tirato le cuoia.

L’unico vantaggio, e il più grande svantaggio, di quello che era successo era la drastica riduzione della popolazione. E adesso… «Io amo l’umanità. È la gente che non sopporto!» gli rideva beffarda in faccia, a tutta parete, la gigantesca vignetta incorniciata di Linus che tanto a lungo lo aveva beato. Adesso sarebbe stato capace di amare persino la gente, e le persone una per una, se avessero potuto tornare. Lui che un po’ sociopatico era sempre stato (un bel po’ ad essere sinceri), divenuto in grado di apprezzarla purché ritornasse a dargli fisicamente fastidio ma vivaddio essendoci, un po’ reduce dall’aldilà classico da cui non c’è ritorno al di fuori del mito, un po’ da ‘il luogo’, come tutti lo chiamavano eufemisticamente.

Virus, Guerra e il resto avevano fatto terra bruciata di tutto. Tutto. Tutto. Quella parola gli tornava ricorrentemente ed ossessivamente in testa. E poi c’era tutto il resto. Già ‘il resto’, e ‘il luogo’, pensò quasi ilare, riflettendo come in tutta quella devastazione avesse ripreso peso l’uso di consolatorie circonlocuzioni. E non solo lì, non solo in città, non solo nel ‘Belpaese’ come era stato ufficialmente ribattezzato («Anche questo un bell’eufemismo») ma ovunque, dappertutto. Chissà perché, forse come difesa, forse come estrema coda del ‘politically correct’ ancora vivo e vegeto due tre anni prima ora che non c’era più neanche vago ricordo né di politica né di correttezza.

Erano passati due anni e poco più appunto, ma ripensava a come i pessimisti di allora, un allora che in tempi normali sarebbe stato giusto l’altroieri ed ora gli appariva passato remoto, col senno di poi potessero passare per ilari ottimisti. Lui, proprio lui Pietro Fabbri, per un po’ aveva provato ad opporsi. Debolmente, certo, ma si era comunque sentito un eroe per quel pochino di resistenza intellettuale e materiale che gli altri neppure quello, consegnandosi spontaneamente al controllo. Anzi al Controllo. E di come lo spazietto di libertà miracolosamente al di fuori dall’angolo delle telecamere che in precedenza si riusciva a procurarsi fosse andato via via progressivamente riducendosi fino a non esistere praticamente più. Lo stesso apparentemente terribile Grande Fratello ‘inventato’ da un ormai desueto narratore, divenuto ilare rappresentazione di pulsioni insanamente morbose cui masse di morti di fama e morti di fame gioiosamente aspiravano, come le falene la fiamma. Quelle ‘sanamente’ morbose invece gli piacevano, eccome se gli erano piaciute, liberatori vaccini all’ancor più terribile Grande Controllo.

In somma avevano paventato una dittatura all’antica, in qualche modo rassicurante. Gli avvenimenti incalzanti a partire dal Virus Covid-19 e Nuovi Virus, con assassini a piede libero sul fronte antivaccinista e sul fronte antiucraino prima e le conseguenze di averli lasciati fare poi, facevano invece ormai rimpiangere i ‘buoni’ vecchi dittatori criminali di una volta.

Quanto a Giulia…

2024 una novella /2 (continua)

○○○

2024

una novella

CAPITOLI PRECEDENTI

1/ 2024, e Virus e Guerra… 2022 marzo 22