2023: fine dei giochi per Ucraina e NATO?

Dal 24 febbraio, quando la Russia ha invaso l’Ucraina, la probabilità di una guerra nucleare è diventata una minaccia incombente difficile da ignorare. Pertanto, è nel nostro migliore interesse collettivo – leader, pensatori, attivisti e altri influencer – impegnarsi attivamente e contribuire al disinnesco o alla prevenzione di tale minaccia. E questo richiederà un certo livello di onestà e pensiero indipendente che attualmente scarseggiano.

Prima di approfondire altri aspetti critici della guerra in Ucraina che raramente vengono riportati dai media negli Stati Uniti, lasciatemi dire questo sui due personaggi principali che guidano questa guerra:

Il Presidente russo, Vladimir Putin, è un criminale di guerra. Le sue impronte insanguinate sono in tutta la Siria, come quelle del presidente Barack Obama in Libia e del presidente George W. Bush in Iraq. Tuttavia, a differenza degli ultimi due, Putin è uno spietato despota, un realista intransigente e uno stratega molto competente.

D’altra parte, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, è un presidente della realtà carismatico e alimentato dall’adulazione che si è presentato sulla scena mondiale in tenuta da combattimento per vincere una partita di Mortal Kombat geopolitico. È un uomo sicuro di sé disposto a scommettere su tutto il suo Paese.

Un controllo della realtà

Qualsiasi attore statale che sottoscriva i principi del realismo riconoscerebbe senza scusarsi che gli Stati quando sono sotto minacce esistenziali reali o percepite intraprendono azioni razionalmente giustificate, a volte drastiche, per difendere se stessi e i propri interessi. Eppure, negli ultimi anni, gli Stati Uniti ei loro alleati occidentali hanno sconsideratamente ignorato questo fatto. Hanno respinto la preoccupazione espressa dalla Russia che il processo in corso per ammettere l’Ucraina nella NATO equivalga a uno sconfinamento ostile nel suo cortile, simile a come si sono sentiti gli Stati Uniti durante lo storico incontro noto come Crisi dei missili cubani quando l’Unione Sovietica ha piazzato missili a Cuba . La Russia è irremovibile nel fermarlo anche se ciò porta alla terza guerra mondiale.

A peggiorare le cose, l’Occidente ha minacciato la Russia di gravi conseguenze se avesse attaccato l’Ucraina. La Russia ha comunque attaccato e l’Occidente ha scatenato quella che sembrava la madre di tutte le sanzioni economiche. L’obiettivo era “tagliare fuori la Russia dalle arterie finanziarie mondiali” e distruggere totalmente la sua economia. Quindi, alla Russia è stato vietato l’uso di SWIFT, la rete globale che rende possibile il commercio internazionale e l’invio o la ricezione di denaro.

Nel frattempo, gli Stati Uniti, i loro alleati occidentali e i media hanno lanciato un’incessante campagna di disinformazione che ha superato la propaganda antiquata della Russia. Hanno affermato che l’Ucraina sta vincendo con incredibile facilità e che la Russia stava subendo una sconfitta umiliante. Hanno affermato che ci sarebbe stata una rivolta contro Putin, e che sarebbe seguita da un cambio di regime e da procedimenti giudiziari presso la Corte penale internazionale per crimini di guerra. La disinformazione è stata abbastanza persuasiva da indurre alcuni esperti occidentali a invocare uno scenario di balcanizzazione in cui la Russia sarebbe divisa in diversi mini stati satellite.

Il ‘despota realista’ si è convinto che la NATO guidata dagli Stati Uniti e l’UE rappresentassero una minaccia esistenziale per la Russia e che l’Ucraina fosse una pedina pericolosa, una guerra per procura per sottomettere e umiliare il suo Paese.

Chi sta pagando il prezzo?

Sebbene l’esercito ucraino abbia fatto sentire la sua presenza al nemico russo, l’Ucraina non è stata in grado di sostenere la sua avanzata e riconquistare gli enormi territori che ha perso contro la Russia. Putin ha nominato il generale Sergey Surovikin comandante generale delle operazioni militari in Ucraina e ha schierato altri 300.000 soldati come rinforzo. Questo nuovo comandante è il brutale criminale di guerra che era solito bombardare a tappeto le città siriane altamente popolate.

Quindi, Putin ha continuato a macinare l’Ucraina con armi convenzionali lasciando aperta l’opzione dell’arma nucleare. Sapendo che la maggior parte degli ucraini nelle aree urbane vive in grattacieli, il nuovo comandante di Putin ha preso di mira strategicamente le infrastrutture civili come le reti elettriche per privare queste popolazioni civili di elettricità e acqua durante l’inverno. Attualmente un terzo dell’Ucraina è all’oscuro. E, secondo Ursula von der Leyen, leader del parlamento dell’Unione Europea: Dall’invasione “sono morti più di 20.000 civili e 100.000 militari ucraini”.

Nel frattempo, gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali continuano a fornire all’Ucraina enormi quantità di armi convenzionali e ad alta tecnologia senza alcun apparato di controllo e bilanciamento. Sebbene la maggior parte di queste armi sia utilizzata nei campi di battaglia, una parte considerevole di esse trova la sua strada nei mercati neri internazionali. Sono venduti illegalmente da comandanti militari ucraini corrotti e profittatori di guerra. Il Presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha confermato una preoccupazione già espressa da altri: le armi fornite all’Ucraina stanno arrivando illegalmente nel suo Paese e in altri Paesi della regione del Sahel. L’indice di percezione della corruzione del 2021 di Transparency International classifica l’Ucraina al 58 ° paese più corrotto su 180.

Flirtare con il fuoco

Gli Stati Uniti continuano a chiedere alla Russia di tornare alla sua linea di confine precedente a febbraio per avviare un negoziato di pace. Ma nessun realista che si rispetti vedrebbe questa richiesta più di un avventurismo donchisciottesco. La Russia è determinata a diventare l’unico egemone nel suo vicinato, ed è consapevole che se questa guerra si protrarrà potrebbe indebolire le sue forze armate contro qualsiasi futuro confronto con l’Occidente.

Putin ricorda anche le 20 bombe nucleari a gravità B-61 statunitensi alla base aerea di Büchel in Germania. È preoccupato per il vantaggio del primo colpo che alcuni falchi di guerra stanno avanzando. In una recente intervista, ha affermato: “Gli Stati Uniti hanno una teoria di ‘attacco preventivo’… Ora stanno sviluppando un sistema per ‘attacco disarmante’. Cosa significa? Significa colpire i centri di controllo con moderne armi ad alta tecnologia per distruggere la capacità dell’avversario di contrattaccare”. In questo contesto, non dovrebbe sorprendere nessuno vederlo contrastare la strategia .

Putin vede nel suo migliore interesse strategico mantenere lampeggiante la luce rossa nucleare.

Pace: così vicina eppure così lontana

Poco dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti in cui ha espresso la cupa preoccupazione dell’Europa al Presidente Joe Biden, il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha esortato gli Stati Uniti e l’Europa ad accettare la proposta del presidente Vladimir Putin prima della sua invasione dell’Ucraina per elaborare congiuntamente un’architettura di sicurezza che impedisca La NATO dall’arrivare alle sue porte e il dispiegamento di armi che minacciano la Russia. “Quell’argomento farà parte degli argomenti per la pace, quindi dobbiamo preparare ciò che siamo pronti a fare, come proteggere i nostri alleati e gli Stati membri e come dare garanzie alla Russia il giorno in cui tornerà al tavolo dei negoziati”, ha detto Macron. Se i leader europei continuano a premere sugli Stati Uniti per fare spazio a negoziati incondizionati, la guerra Russia-Ucraina potrebbe realisticamente concludersi prima del 24 febbraio del nuovo anno.

Con l’insicurezza energetica e alimentare globale che questa guerra ha già creato, le cose potrebbero peggiorare. Soprattutto per gli Stati Uniti e l’Occidente che hanno dominato la ricchezza globale per quasi un secolo. La continuazione di questa guerra accelererà il collasso dell’attuale sistema finanziario internazionale dominato dagli Stati Uniti.

È probabile che i BRICS guidati dalla Cina (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) diventino BRICTISS quando Turkiye, Arabia Saudita e Iran saranno ammessi in quel blocco economico nel 2023. Con una popolazione di circa tre miliardi di persone, enormi , e risorse naturali, economie in crescita e crescente malcontento per l’egemonia occidentale, saranno un potere con cui fare i conti. Tale blocco potrebbe facilmente sfidare l’ordine liberale occidentale e trasformare tutte le istituzioni che lo governano e lo proteggono: Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Organizzazione mondiale del commercio, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Corte penale internazionale e altri.

Scacchi E Dama

Essere solidali con gli oppressi è un obbligo morale, ed è il minimo che possiamo fare per loro. Dovremmo sostenere la protezione dei civili ucraini e la punizione dei loro oppressori. Ma è l’epitome della follia unirsi acriticamente al carrozzone dello sciovinismo con la maggior parte dei politici, delle celebrità e dei media occidentali. L’Ucraina e l’Occidente non sono del tutto innocenti, e la Russia e la Cina non sono del tutto malvagie.

In questo momento critico della storia, quando la maggior parte del popolo russo sostiene la guerra di Putin e lo esalta come l’uomo che ha rivendicato la propria dignità perduta e ha trasformato la Russia in una tana di tigre geopolitica, è probabile che insista “a modo mio o no”.

Putin sa che il suo Paese ha schivato l’attacco nucleare economico. Il rublo russo è riconosciuto come la valuta con le migliori prestazioni nel 2022 e le entrate della Russia dai combustibili energetici sono aumentate oltre le aspettative di chiunque. Sa di avere un fedele alleato strategico in Cina.

Quindi, Putin potrebbe riconoscere questo momento storico come il momento giusto per sgonfiare l’arroganza occidentale ed esporre la loro ipocrisia. Da un lato il loro ordine mondiale liberale ha promosso i diritti umani e la democrazia; dall’altro, ha difeso ferocemente l’ultimo regime di apartheid al mondo, Israele, e si è schierato contro la Russia per una violazione minore. Il genocidio sistematico del popolo palestinese va avanti dal 1948, molto prima che esistesse un paese chiamato Ucraina.

L’ex membro del KGB non ha bisogno di catturare Odessa e rendere l’Ucraina un Paese senza sbocco sul mare per gridare: Scacco matto, NATO. Scacco matto, ordine mondiale liberale!