2023: c’è poco da stare allegri!

Come ovvio, sarebbe ed è solo una illusione anche un po’ ingenua, ma sarebbe bello chiudere quest’anno brutto e queste feste tristi (sì, vero, lo ho scritto varie volte) tristi e svogliate, leggendo qua e là qualche considerazione incoraggiante, qualche prospettiva nuova, leggendo di qualche progetto avveniristico nuovo, bello. Cretineria del ponte sullo stretto a parte!

Illusione, lo sapevo, lo so. A guardarsi intorno retrospettivamente, non è possibile nascondersi che mai come in questo momento il mondo intero è ingessato e controllato da un ceto politico e da un establishment economico che più scadente credo mai sia stato. E di ciò la gente si rende conto, specialmente in Italia dove la decadenza si misura a spanne, ogni giorno: gli Ospedali a pezzi, senza medici, ma buoni solo per chi ha soldi e può pagare, una amministrazione stolida incapace burosaura fino al ridicolo, insensibile a tutto, un ceto politico di avanguardisti invecchiati, patetici Oligarca militarista incluso, e di Balilla in gonnella, pure piagnucolosi, che sognano blocchi navali da operetta, da Capitan Uncino, ma senza Petar Pan. Quando poi cercano di fare i leziosi con lo zuccotto natalizio, ma bianco, fanno sinceramente pena.

Appunto, sono tristi, inutili, stantii: si sente forte la naftalina come quando si apre un armadio dove ci sono i vecchi vestiti che non ci vanno più, ma che apriamo nella, vana, speranza di trovare qualcosa di ancora utilizzabile. Lo sono anche, anzi peggio, quando fanno i gradassi con i cioccolatini che non toccano davanti, o quando “si candidano” perché non si può non candidarsi, o quando in nome della “nazzione” fanno gli sberleffi a Macron e al MES, senza nemmeno sapere chi sia quello e cosa sia questo: solo per fare vedere che ci siamo, o meglio che credono di esserci, loro.

Direte, vabbè parli di politica interna.

No certo. Ma la tristezza di quella interna è solo aggravata da quella internazionale, se possibile anche peggiore.

Nel modo, appunto, peggiore continua la guerra folle in Ucraina, tenuta viva da uno stato USA ormai in evidente confusione, combattuto (ma non poi tanto) tra la voglia di finirla per non apparire alla fine troppo guerrafondai, e la voglia di continuarla per consumare altre armi nella illusione di distruggere una Russia, che, lo si voglia o no, alla fine sembra reggere alle ‘sanzioni’ sempre nuove … tra poco vieteranno anche l’esportazione dei bignè, per completare l’opera. Il tutto sotto la ‘direzione’ di un Biden sempre più evanescente e inconsapevole, e uno Zelenski sempre più una sorta di cupo mostro occulto, con la barba mal fatta che grida e minaccia dal fondo di qualche caverna oscura, oscuro anche lui, spettrale. Per fare che, per arrivare dove, per risolvere come? Mistero: la politica di oggi fino a domani.

La Cina, finora il Paese ordinato ma brillante, violento ma razionale, che molla tutto di colpo e ci fa vedere la gente che muore per le strade, gli ospedali strapieni, la devastazione di un ‘progetto’ impossibile, perché una volta di più, con la stupidità di sempre di tutti i politicanti, un uomo solo al comando può solo fare danni. Secoli di storia ce lo hanno insegnato, e da secoli si ripete sempre la stessa solfa.

In Israele si prepara la più violenta aggressione contro i palestinesi (a mio parere, complice evidente Abu Abbas, il vero nemico del suo popolo) da parte di un Governo talmente di destra, che perfino gli ambienti ebraici statunitensi guardano con diffidenza (quelli che cercarono, solo per fare un esempio, di impedire la stampa dell’innocuo libro del prof. Mearsheimer): un Governo che si prepara a sottrarre altri terreni ai palestinesi, ad abbattergli altre case, a bombardare prima o poi Gaza, per continuare nella sua espansione lenta, violenta e irreversibile, grazie al silenzio dell’intera Comunità internazionale, timorosa di passare per anti-semita. Ormai è così: se chiedi alla signora Segre che ne pensa della situazione in Palestina, lei ti risponde che sei antisemita e neghi l’olocausto.

La mitica operazione post coloniale, dei nostri alleati mirabili anglo-francesi (al solito, sempre loro) la mitica operazione in Libia, sostenuta al solito validamente dagli USA, ha portato allo sfascio ulteriore della situazione, tra scontri, conflitti, ammazzamenti, torture, sfruttamento dei ‘migranti’ e dei ‘rifugiati’, per la gioia di Matteo Salvini e di Matteo Piantedosi, che si divertono a tenerli in mare a Natale, così, tanto per fargli consumare il panettone salato: a questo sono ridotti ormai. Giusto per non parlare della presenza ormai a tre metri dalle nostre coste, dell’esercito turco … per carità ‘alleato’ nella NATO, così come alleato della Grecia alla quale fa (e riceve) un dispetto al giorno, dopo avergli scippato metà Cipro.

Si sente sempre più forte il rumore dei brontolii inferociti dei serbi, che da anni hanno subìto l’avventurismo euro-statunitense (pronubo il grande Massimo D’Alema, che, privo di barca a vela, si divertiva con i bombardieri) studiato a tavolino per gli interessi economici della Germania e della Francia, che ha portato alla polverizzazione della costruzione avveniristica (questa davvero, sì … chiedetelo a qualche iugoslavo, ce ne sono ancora, tristi, arrabbiati, delusi, stanchi) la costruzione, dico, di Tito. E che ora cominciano a puntare i piedi di fronte alla ridicola pretesa di fondare uno stato inesistente e che non può esistere, il Kossovo, a danno dei serbi e contro i serbi che vi abitano: il prossimo conflitto sanguinoso, temo, la storia ’gira’, vedrete. A proposito del fatto, raccontato da tanti giornalisti fantasiosi, che in Europa non si vedeva una guerra da ottant’anni … e quella che cosa è stata? Ah, certo, una carneficina immonda, ma sempre guerra è.

Ci si potrebbe consolare un poco con la UE, se non si fosse costretti a dover riconoscere la sopravvenuta inesistenza di quella gentile signora che, finché c’è stato Mario Draghi, sembrava capace di fare qualcosa (parlo di Ursula von der Leyen) e se, per sovrammercato, non ci fosse la ex atleta dai glutei di ferro (lo dice lei, per carità) ormai, temo, sfuggita a Draghi, che ha una concezione medievale dell’economia e della finanza, e che odia l’Italia … forse perché i nostri formaggi sono migliori.

Ebbene sì: c’è poco da stare allegri.

Buon anno!